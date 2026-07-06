Apple компаниясининг илк буклама iPhone смартфони: Тақдимот вақти ва нархи маълум бўлди
Apple корпорацияси ўзининг илк буклама смартфони — шартли равишда iPhone Ultra деб номланаётган қурилмани бозорга чиқаришга тайёргарлик кўрмоқда. Бироқ, технология ихлосмандлари ушбу инновацион гаджетни узоқ кутишларига тўғри келиши мумкин. Таниқли таҳлилчи Минг-Чи Kuo томонидан тақдим этилган сўнгги маълумотларга кўра, кутилаётган янгилик 2026-йилнинг охирига борибгина сотувга чиқади ва унинг таклифи бозорда жуда чекланган бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Етказиб бериш занжиридаги манбаларга таяниб хабар берилишича, 2026-йилнинг иккинчи ярмида Apple бор-йўғи 7–8 миллион дона буклама iPhone ишлаб чиқаришни режалаштирмоқда. Таққослаш учун, ўша даврда iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделларининг ишлаб чиқариш ҳажми 20–22 миллион донага етиши кутилмоқда. Бу эса янги турдаги смартфоннинг барчага ҳам етмаслигидан далолат беради.
iPhone Х сценарийси такрорланадими?Таҳлилчиларнинг фикрича, буклама iPhone билан боғлиқ вазият 2017-йилдаги iPhone Х ҳолатини ёдга солади. Ўшанда Apple ўзининг юбилей смартфонини iPhone 8 билан бирга намойиш этган, аммо ишлаб чиқаришдаги мураккабликлар туфайли сотувлар анча кеч бошланган эди. 2026-йилда ҳам қурилма сентябрь ойида асосий iPhone 18 линияси билан бирга кўрсатилса-да, унинг ҳақиқий савдолари фақат тўртинчи чоракда йўлга қўйилиши эҳтимоли юқори.
Дастлабки ишлаб чиқариш суръатлари ҳам анча паст бўлиши кутилмоқда. Хусусан, 2026-йилнинг учинчи чорагида атиги 0,5–1 миллион дона қурилма йиғилиши мумкин. Бу умумий ярим йиллик режанинг атиги 10 фоизини ташкил этади. Бундай тақчиллик шароитида смартфонга бўлган талаб таклифдан бир неча баробар юқори бўлиши табиий.
Нарх ва бозор кутилмалариixbt.com маълумотига кўра, янги буклама iPhone смартфонининг нархи 2300 дан 2500 долларгача бўлиши тахмин қилинмоқда. Шунга қарамай, Минг-Чи Kuo юқори нарх харидорларни тўхтатиб қола олмаслигини башорат қилмоқда. Олдиндан буюртма бериш бошлангач, биринчи партиялар бир зумда сотилиб кетиши ва етказиб бериш муддати 4–6 ҳафтагача чўзилиши кутилмоқда.
Шунингдек, бозорда сунъий тақчиллик юзага келиши натижасида "олиб-сотарлар" томонидан қурилма нархи расмий қийматидан 50–100 фоизгача қимматроқ сотилиши ҳам истисно этилмаяпти. Ўзбекистон бозорида ҳам бундай эксклюзив қурилмалар одатда юқори устама ҳақ билан биринчилардан бўлиб пайдо бўлади, бироқ расмий кафолат ва барқарор нархлар фақат ишлаб чиқариш кенгайганидан кейин йўлга қўйилади.
Экспертларнинг хулосасига кўра, буклама iPhone смартфонига бўлган реал талабни фақат 2026-йил охири ёки 2027-йилнинг биринчи чорагида, дастлабки шов-шувлар босилиб, ишлаб чиқариш барқарорлашганидан сўнг холис баҳолаш мумкин бўлади. Ҳозирча эса Apple мухлислари технологик инқилобни кутишда давом этишлари керак.
…