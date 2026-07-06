Apple компаниясининг илк буклама iPhone смартфони: Тақдимот вақти ва нархи маълум бўлди

·0·Техно
Apple компаниясининг илк буклама iPhone смартфони: Тақдимот вақти ва нархи маълум бўлди

Apple корпорацияси ўзининг илк буклама смартфони — шартли равишда iPhone Ultra деб номланаётган қурилмани бозорга чиқаришга тайёргарлик кўрмоқда. Бироқ, технология ихлосмандлари ушбу инновацион гаджетни узоқ кутишларига тўғри келиши мумкин. Таниқли таҳлилчи Минг-Чи Kuo томонидан тақдим этилган сўнгги маълумотларга кўра, кутилаётган янгилик 2026-йилнинг охирига борибгина сотувга чиқади ва унинг таклифи бозорда жуда чекланган бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Етказиб бериш занжиридаги манбаларга таяниб хабар берилишича, 2026-йилнинг иккинчи ярмида Apple бор-йўғи 7–8 миллион дона буклама iPhone ишлаб чиқаришни режалаштирмоқда. Таққослаш учун, ўша даврда iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделларининг ишлаб чиқариш ҳажми 20–22 миллион донага етиши кутилмоқда. Бу эса янги турдаги смартфоннинг барчага ҳам етмаслигидан далолат беради.

iPhone Х сценарийси такрорланадими?

Таҳлилчиларнинг фикрича, буклама iPhone билан боғлиқ вазият 2017-йилдаги iPhone Х ҳолатини ёдга солади. Ўшанда Apple ўзининг юбилей смартфонини iPhone 8 билан бирга намойиш этган, аммо ишлаб чиқаришдаги мураккабликлар туфайли сотувлар анча кеч бошланган эди. 2026-йилда ҳам қурилма сентябрь ойида асосий iPhone 18 линияси билан бирга кўрсатилса-да, унинг ҳақиқий савдолари фақат тўртинчи чоракда йўлга қўйилиши эҳтимоли юқори.

Дастлабки ишлаб чиқариш суръатлари ҳам анча паст бўлиши кутилмоқда. Хусусан, 2026-йилнинг учинчи чорагида атиги 0,5–1 миллион дона қурилма йиғилиши мумкин. Бу умумий ярим йиллик режанинг атиги 10 фоизини ташкил этади. Бундай тақчиллик шароитида смартфонга бўлган талаб таклифдан бир неча баробар юқори бўлиши табиий.

Нарх ва бозор кутилмалари

ixbt.com маълумотига кўра, янги буклама iPhone смартфонининг нархи 2300 дан 2500 долларгача бўлиши тахмин қилинмоқда. Шунга қарамай, Минг-Чи Kuo юқори нарх харидорларни тўхтатиб қола олмаслигини башорат қилмоқда. Олдиндан буюртма бериш бошлангач, биринчи партиялар бир зумда сотилиб кетиши ва етказиб бериш муддати 4–6 ҳафтагача чўзилиши кутилмоқда.

Шунингдек, бозорда сунъий тақчиллик юзага келиши натижасида "олиб-сотарлар" томонидан қурилма нархи расмий қийматидан 50–100 фоизгача қимматроқ сотилиши ҳам истисно этилмаяпти. Ўзбекистон бозорида ҳам бундай эксклюзив қурилмалар одатда юқори устама ҳақ билан биринчилардан бўлиб пайдо бўлади, бироқ расмий кафолат ва барқарор нархлар фақат ишлаб чиқариш кенгайганидан кейин йўлга қўйилади.

Экспертларнинг хулосасига кўра, буклама iPhone смартфонига бўлган реал талабни фақат 2026-йил охири ёки 2027-йилнинг биринчи чорагида, дастлабки шов-шувлар босилиб, ишлаб чиқариш барқарорлашганидан сўнг холис баҳолаш мумкин бўлади. Ҳозирча эса Apple мухлислари технологик инқилобни кутишда давом этишлари керак.

AppleiPhoneiPhone UltraТехнологияСмартфон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ССЖ-100 самолётларининг двигателлари янгиланади: Россия авиациясида катта ўзгаришларССЖ-100 самолётларининг двигателлари янгиланади: Россия авиациясида катта ўзгаришларБугун, 15:20Wildberries сунъий интеллект ёрдамида ўзгартирилган шарҳларни белгилашни бошладиWildberries сунъий интеллект ёрдамида ўзгартирилган шарҳларни белгилашни бошладиБугун, 14:58Смарт кўзойнаклар бозорида янги етакчи: Эвен Реалитиес қиймати 1 миллиард долларга етдиСмарт кўзойнаклар бозорида янги етакчи: Эвен Реалитиес қиймати 1 миллиард долларга етдиБугун, 14:28Россиянинг янги Байкал самолётини сертификатлаш муддати 2027-йилга кўчирилдиРоссиянинг янги Байкал самолётини сертификатлаш муддати 2027-йилга кўчирилдиБугун, 14:26Астрономлар Ерга яқин масофадаги ГЖ 3378б супер-Ер сайёрасини қайта ўрганишдиАстрономлар Ерга яқин масофадаги ГЖ 3378б супер-Ер сайёрасини қайта ўрганишдиБугун, 13:57Те Ланцет: мРНК вакциналарининг хавфсизлиги ва самарадорлиги тўлиқ исботландиТе Ланцет: мРНК вакциналарининг хавфсизлиги ва самарадорлиги тўлиқ исботландиБугун, 12:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги