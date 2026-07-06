Ламине Ямал, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд нима учун Месси ҳамда Роналдо даражасига чиқа олмайди?

·63·Спорт
Ламине Ямал, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд нима учун Месси ҳамда Роналдо даражасига чиқа олмайди?

Замонавий футболда Ламине Ямал, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд каби ёш юлдузларнинг порлаб чиқиши спорт жамоатчилигида янги давр бошлангани ҳақидаги баҳсларни авж олдирди. Бироқ, кўплаб мутахассислар ва собиқ футболчилар ушбу иқтидор эгалари Лионель Месси ҳамда Криштиану Роналду ўрнатган "илоҳий" стандартларга ета олишига шубҳа билан қарамоқда. Хусусан, Португалиянинг Sporting клуби собиқ аъзоси Тонито янги авлод вакиллари учун асосий тўсиқ иқтидор эмас, балки барқарорлик эканини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Лионель Месси ва Криштиану Роналду деярли йигирма йил давомида жаҳон футболи тахтини ҳеч кимга бермай келишди. Улар ўрнатган рекордлар ва кўрсатган натижалар кўпчилик учун имконсиздек туюларди. Goal.com нашри хабарига кўра, Тонито янги юлдузлар қанчалик кучли бўлмасин, улар ўз даражасини ўн йиллаб бир хил маромда ушлаб тура олиши сўроқ остида эканини айтиб ўтган. Унинг фикрича, бу икки афсона футбол тарихида алоҳида бир чўққини забт этган ва уларга яқинлашиш учун фақатгина бир неча мавсум ёрқин ўйин кўрсатиш кифоя қилмайди.

Барқарорлик — буюклик мезони

Ламине Ямал Барселона ва Испания терма жамоаси сафида кўплаб рекордларни янгилади, Евро-2024 турнирида ғолиб чиқиб, мусобақанинг энг яхши ёш футболчиси деб топилди. Аммо Тонито таъкидлаганидек, ҳақиқий синов энди бошланади. Эрлинг Холанд ва Килиан Мбаппе ҳам ўз клубларида тўпурарлик қобилиятини намойиш этмоқда, бироқ уларнинг асосий вазифаси бу темпни камида 15 йил давомида сақлаб қолишдир. "Лионель Месси ва Криштиану Роналду бошқа бир ўлчамда. Бошқа футболчилар ҳақида гапиришдан олдин, уларнинг бу даражани неча йил ушлаб туришини кўришимиз керак", — дейди собиқ ярим ҳимоячи.

Ҳозирги кунда футбол олами янги босқичга қадам қўйди. Янги авлод вакиллари ўзаро рақобат орқали ўша икки "худо" эришган ютуқларни такрорлашга уринмоқда. Тонитонинг фикрича, Месси ва Роналдонинг бир вақтда пайдо бўлиши ва бундай юқори савияда узоқ вақт тўп суриши футбол тарихидаги ноёб ҳодисадир. У бу натижаларни келажакда кимдир такрорлай олишига ишонмайди, гарчи адашиши мумкинлигини тан олса-да.

Испания ва Португалия тўқнашуви олдидан таҳлиллар

Яқинлашиб келаётган Испания ва Португалия қарама-қаршилиги олдидан Тонито "Ла Рожа" таркибидаги ўзгаришларга ҳам тўхталиб ўтди. Ламине Ямал жамоанинг асосий хавф манбаи бўлиб қолса-да, Нико Виллиаmsнинг жисмоний ҳолати ва спорт формасидаги пасайиш Луис де ла Фуенте жамоасининг ҳужумкорлик динамикасини ўзгартириб юбориши мумкин. Нико Виллиаms майдонга тушмаса, Испания кўпроқ тўп назоратига таянадиган ва вертикал ҳужумлардан воз кечадиган жамоага айланади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Ламине Ямал, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд каби футболчилар ўз даврининг энг яхшилари бўлишга даъвогар. Бироқ, футбол оламида "ўлмаслар" қаторига кириш учун улар нафақат совринлар ютиши, балки Лионель Месси ва Криштиану Роналду каби ўнлаб йиллар давомида ўз ўйинлари билан мухлисларни ҳайратда қолдириши талаб этилади. Ҳозирча эса, янги авлод фақатгина ўша чўққи сари интилаётган сайёҳлар бўлиб қолмоқда.

Лионель МессиКриштиану РоналдуЛамине ЯмалКилиан МбаппеЭрлинг Холанд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026 тўпурарлари: уч юлдуз етакчилик қилмоқдаЖЧ-2026 тўпурарлари: уч юлдуз етакчилик қилмоқдаБугун, 13:22Карло Анчелотти Бразилияни 2030 йилгача бошқаради...Карло Анчелотти Бразилияни 2030 йилгача бошқаради...Бугун, 13:19Томас Тухел FIFA қароридан норози: Гарри Кейн ёрдам сўраб Доналд Трампга мурожаат қиладими?Томас Тухел FIFA қароридан норози: Гарри Кейн ёрдам сўраб Доналд Трампга мурожаат қиладими?Бугун, 13:15Жуд Беллингем Мексика устидан қозонилган ғалабадан сўнг мухлисларни байрамга чорладиЖуд Беллингем Мексика устидан қозонилган ғалабадан сўнг мухлисларни байрамга чорладиБугун, 12:57Эрлинг Холанднинг отаси Реал Мадридга ўтиш эҳтимоли ҳақида кутилмаган баёнот бердиЭрлинг Холанднинг отаси Реал Мадридга ўтиш эҳтимоли ҳақида кутилмаган баёнот бердиБугун, 12:32Неймар Бразилия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаганини эълон қилдиНеймар Бразилия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаганини эълон қилдиБугун, 12:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди