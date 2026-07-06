Ламине Ямал, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд нима учун Месси ҳамда Роналдо даражасига чиқа олмайди?
Замонавий футболда Ламине Ямал, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд каби ёш юлдузларнинг порлаб чиқиши спорт жамоатчилигида янги давр бошлангани ҳақидаги баҳсларни авж олдирди. Бироқ, кўплаб мутахассислар ва собиқ футболчилар ушбу иқтидор эгалари Лионель Месси ҳамда Криштиану Роналду ўрнатган "илоҳий" стандартларга ета олишига шубҳа билан қарамоқда. Хусусан, Португалиянинг Sporting клуби собиқ аъзоси Тонито янги авлод вакиллари учун асосий тўсиқ иқтидор эмас, балки барқарорлик эканини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Лионель Месси ва Криштиану Роналду деярли йигирма йил давомида жаҳон футболи тахтини ҳеч кимга бермай келишди. Улар ўрнатган рекордлар ва кўрсатган натижалар кўпчилик учун имконсиздек туюларди. Goal.com нашри хабарига кўра, Тонито янги юлдузлар қанчалик кучли бўлмасин, улар ўз даражасини ўн йиллаб бир хил маромда ушлаб тура олиши сўроқ остида эканини айтиб ўтган. Унинг фикрича, бу икки афсона футбол тарихида алоҳида бир чўққини забт этган ва уларга яқинлашиш учун фақатгина бир неча мавсум ёрқин ўйин кўрсатиш кифоя қилмайди.
Барқарорлик — буюклик мезониЛамине Ямал Барселона ва Испания терма жамоаси сафида кўплаб рекордларни янгилади, Евро-2024 турнирида ғолиб чиқиб, мусобақанинг энг яхши ёш футболчиси деб топилди. Аммо Тонито таъкидлаганидек, ҳақиқий синов энди бошланади. Эрлинг Холанд ва Килиан Мбаппе ҳам ўз клубларида тўпурарлик қобилиятини намойиш этмоқда, бироқ уларнинг асосий вазифаси бу темпни камида 15 йил давомида сақлаб қолишдир. "Лионель Месси ва Криштиану Роналду бошқа бир ўлчамда. Бошқа футболчилар ҳақида гапиришдан олдин, уларнинг бу даражани неча йил ушлаб туришини кўришимиз керак", — дейди собиқ ярим ҳимоячи.
Ҳозирги кунда футбол олами янги босқичга қадам қўйди. Янги авлод вакиллари ўзаро рақобат орқали ўша икки "худо" эришган ютуқларни такрорлашга уринмоқда. Тонитонинг фикрича, Месси ва Роналдонинг бир вақтда пайдо бўлиши ва бундай юқори савияда узоқ вақт тўп суриши футбол тарихидаги ноёб ҳодисадир. У бу натижаларни келажакда кимдир такрорлай олишига ишонмайди, гарчи адашиши мумкинлигини тан олса-да.
Испания ва Португалия тўқнашуви олдидан таҳлилларЯқинлашиб келаётган Испания ва Португалия қарама-қаршилиги олдидан Тонито "Ла Рожа" таркибидаги ўзгаришларга ҳам тўхталиб ўтди. Ламине Ямал жамоанинг асосий хавф манбаи бўлиб қолса-да, Нико Виллиаmsнинг жисмоний ҳолати ва спорт формасидаги пасайиш Луис де ла Фуенте жамоасининг ҳужумкорлик динамикасини ўзгартириб юбориши мумкин. Нико Виллиаms майдонга тушмаса, Испания кўпроқ тўп назоратига таянадиган ва вертикал ҳужумлардан воз кечадиган жамоага айланади.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Ламине Ямал, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд каби футболчилар ўз даврининг энг яхшилари бўлишга даъвогар. Бироқ, футбол оламида "ўлмаслар" қаторига кириш учун улар нафақат совринлар ютиши, балки Лионель Месси ва Криштиану Роналду каби ўнлаб йиллар давомида ўз ўйинлари билан мухлисларни ҳайратда қолдириши талаб этилади. Ҳозирча эса, янги авлод фақатгина ўша чўққи сари интилаётган сайёҳлар бўлиб қолмоқда.
…