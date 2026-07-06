Дилсўз “Эл-юрт фидокори” кўкрак нишони билан тақдирланди

·1·Маданият
Дилсўз “Эл-юрт фидокори” кўкрак нишони билан тақдирланди

Хонанда Дилсўз мухлислари билан қувончли хабарни бўлишди. Санъаткор 5 июль куни “Эл-юрт фидокори” кўкрак нишони билан тақдирланганини ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифаси орқали маълум қилди.

Хонанда ушбу мукофотни ўзи учун катта эътироф ва юксак масъулият сифатида қабул қилганини айтиб, уни муносиб кўрганларга самимий миннатдорлик билдирди.

“'Эл-юрт фидокори' мукофотига лойиқ кўришганига катта раҳмат. Бундай эътибордан жуда ҳам хурсанд бўлдим. Илоҳим, бундан кейин ҳам шундай юксак мукофотларга муносиб бўлиб юриш насиб қилсин,” — деб ёзди Дилсўз.

Хонанданинг ушбу пости қисқа вақт ичида мухлислар ва санъат ихлосмандлари орасида катта қизиқиш уйғотди. Изоҳларда кўплаб кузатувчилар Дилсўзни янги мукофоти билан табриклаб, унга ижодий муваффақиятлар тилашмоқда.

Мазкур мукофот хонанданинг санъат йўлидаги кўп йиллик меҳнати, ижодга бўлган садоқати ҳамда ўзбек эстрада санъатига қўшаётган муносиб ҳиссасининг яна бир эътирофи сифатида баҳоланмоқда.

Oq kiyimdagi ikki ayol sahnada yulduz shaklidagi mukofot va medal bilan turibdi.
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сухроб Хамдамов “Эл-юрт фидокори” кўкрак нишони билан тақдирландиСухроб Хамдамов “Эл-юрт фидокори” кўкрак нишони билан тақдирландиБугун, 13:58Саида Раметова миш-мишларга нуқта қўйди: “Жумадулла ака ҳаётлар”Саида Раметова миш-мишларга нуқта қўйди: “Жумадулла ака ҳаётлар”Бугун, 13:45Ўткир Менглиев янги мукофот билан тақдирландиЎткир Менглиев янги мукофот билан тақдирландиБугун, 12:57Шаҳло Зоирова Шарм ал-Шайхда жойлашган меҳмонхонасини намойиш қилдиШаҳло Зоирова Шарм ал-Шайхда жойлашган меҳмонхонасини намойиш қилдиБугун, 11:30Имроннинг “Ана бўлмаса” қўшиғи ва клипи премьера қилинди (видео)Имроннинг “Ана бўлмаса” қўшиғи ва клипи премьера қилинди (видео)Кеча, 21:05Амир Хон учинчи бор оила қурди (видео)Амир Хон учинчи бор оила қурди (видео)Кеча, 18:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди