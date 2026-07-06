Сандро Тонали рекорд сумма эвазига Тоттенхемга кўчиб ўтди
Лондоннинг Тоттенхем клуби ўз тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширганини эълон қилди. Италиялик ярим ҳимоячи Сандро Тонали Нюкасл Юнайтед сафидан "шпорлар" таркибига ўтди. Ушбу келашувнинг умумий қиймати бонуслар билан бирга 100 миллион фунт стерлингга (тахминан 133 миллион доллар) етиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу трансфер Тоттенхем бош мураббийи Роберто Де Зерби учун ёзги трансфер ойнасидаги асосий мақсад эди. Мутахассис ўз ҳамюртини Шимолий Лондонга кўчиб ўтишга кўндиришда муҳим рол ўйнади. Дастлаб Нюкасл Юнайтед клуби 80 миллион фунтлик таклифни рад этган эди, бироқ томонлар якунда 92,5 миллион фунт нақд ва 7,5 миллион фунт бонус кўринишидаги келишувга эришдилар.
Мураббий билан махфий суҳбат ва "сеҳрли" қарорСандро Тонали ўз танловини изоҳлар экан, Роберто Де Зерби билан бўлган узоқ суҳбат барчасини ҳал қилганини таъкидлади. Шуниси қизиқки, ҳар икки италиялик мутахассис ва футболчини Брешия клуби бирлаштириб туради — Тонали айнан шу жамоада профессионал футболдаги илк қадамларини ташлаган, Де Зерби учун эса Брешия туғилиб ўсган шаҳар ҳисобланади.
"Бу ерда эканлигимдан жуда бахтиёрман. Одамлар 4-5 та клуб ҳақида гапиришди, лекин мен учун фақат биттаси бор эди. Мураббий билан икки соатга яқин клуб, мухлислар ва келажакдаги футболимиз ҳақида гаплашдик. Бу худди сеҳрли лаҳзадек эди, чунки ўша суҳбатдан сўнг Тоттенхем билан шартнома имзолашим кераклигини дарҳол англадим", — дейди Тонали ixbt.com нашри келтирган интервюсида.
Нюкаслдаги қийин давр ва унутилмас ғалабаТонали Нюкасл Юнайтед сафини чинакам қаҳрамон сифатида тарк этмоқда. У жамоага 2025-йилда Англия лига кубогини (Карабао Куп) қўлга киритишда ёрдам берди ва клубнинг 70 йиллик совринсиз сериясига чек қўйди. Унинг Англия шимолидаги фаолияти осон кечмади — футболчи тикиш ўйинлари билан боғлиқ қоидабузарликлар сабабли 10 ойлик дисквалификацияни бошидан ўтказди.
Шунга қарамай, мухлислар ва мураббий Эддие Ҳове уни ҳар доим қўллаб-қувватлади. Футболчи хайрлашув мактубида Нюкасл жамоасига ва шахсан Эддие Ҳовега миннатдорчилик билдирди. Унинг сўзларига кўра, мураббий энг оғир дамларда ҳам унга ишонч билдирган ва ривожланишига ёрдам берган.
Роберто Де Зерби Тоналининг келиши жамоа марказини бутунлай ўзгартиришига ишонмоқда. Мураббий футболчининг иқтидорини юқори баҳолаб, унинг ўйин услуби Тоттенхем мухлисларига манзур келишини таъкидлади. Янги мавсумда италиялик юлдуз Лондон клубининг асосий етакчиларидан бирига айланиши кутилмоқда.
…