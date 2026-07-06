Сандро Тонали рекорд сумма эвазига Тоттенхемга кўчиб ўтди

·30·Спорт
Сандро Тонали рекорд сумма эвазига Тоттенхемга кўчиб ўтди

Лондоннинг Тоттенхем клуби ўз тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширганини эълон қилди. Италиялик ярим ҳимоячи Сандро Тонали Нюкасл Юнайтед сафидан "шпорлар" таркибига ўтди. Ушбу келашувнинг умумий қиймати бонуслар билан бирга 100 миллион фунт стерлингга (тахминан 133 миллион доллар) етиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу трансфер Тоттенхем бош мураббийи Роберто Де Зерби учун ёзги трансфер ойнасидаги асосий мақсад эди. Мутахассис ўз ҳамюртини Шимолий Лондонга кўчиб ўтишга кўндиришда муҳим рол ўйнади. Дастлаб Нюкасл Юнайтед клуби 80 миллион фунтлик таклифни рад этган эди, бироқ томонлар якунда 92,5 миллион фунт нақд ва 7,5 миллион фунт бонус кўринишидаги келишувга эришдилар.

Мураббий билан махфий суҳбат ва "сеҳрли" қарор

Сандро Тонали ўз танловини изоҳлар экан, Роберто Де Зерби билан бўлган узоқ суҳбат барчасини ҳал қилганини таъкидлади. Шуниси қизиқки, ҳар икки италиялик мутахассис ва футболчини Брешия клуби бирлаштириб туради — Тонали айнан шу жамоада профессионал футболдаги илк қадамларини ташлаган, Де Зерби учун эса Брешия туғилиб ўсган шаҳар ҳисобланади.

"Бу ерда эканлигимдан жуда бахтиёрман. Одамлар 4-5 та клуб ҳақида гапиришди, лекин мен учун фақат биттаси бор эди. Мураббий билан икки соатга яқин клуб, мухлислар ва келажакдаги футболимиз ҳақида гаплашдик. Бу худди сеҳрли лаҳзадек эди, чунки ўша суҳбатдан сўнг Тоттенхем билан шартнома имзолашим кераклигини дарҳол англадим", — дейди Тонали ixbt.com нашри келтирган интервюсида.

Нюкаслдаги қийин давр ва унутилмас ғалаба

Тонали Нюкасл Юнайтед сафини чинакам қаҳрамон сифатида тарк этмоқда. У жамоага 2025-йилда Англия лига кубогини (Карабао Куп) қўлга киритишда ёрдам берди ва клубнинг 70 йиллик совринсиз сериясига чек қўйди. Унинг Англия шимолидаги фаолияти осон кечмади — футболчи тикиш ўйинлари билан боғлиқ қоидабузарликлар сабабли 10 ойлик дисквалификацияни бошидан ўтказди.

Шунга қарамай, мухлислар ва мураббий Эддие Ҳове уни ҳар доим қўллаб-қувватлади. Футболчи хайрлашув мактубида Нюкасл жамоасига ва шахсан Эддие Ҳовега миннатдорчилик билдирди. Унинг сўзларига кўра, мураббий энг оғир дамларда ҳам унга ишонч билдирган ва ривожланишига ёрдам берган.

Роберто Де Зерби Тоналининг келиши жамоа марказини бутунлай ўзгартиришига ишонмоқда. Мураббий футболчининг иқтидорини юқори баҳолаб, унинг ўйин услуби Тоттенхем мухлисларига манзур келишини таъкидлади. Янги мавсумда италиялик юлдуз Лондон клубининг асосий етакчиларидан бирига айланиши кутилмоқда.

Сандро ТоналиТоттенхемНюкаслТрансферларАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алпҳонсо Давиес ЖЧ-2026даги муваффақиятсизликдан сўнг ўз кечинмаларини ўртоқлашдиАлпҳонсо Давиес ЖЧ-2026даги муваффақиятсизликдан сўнг ўз кечинмаларини ўртоқлашдиБугун, 16:36Винисиус Жуниор Бразилия терма жамоасидаги пеналти можаросига ойдинлик киритдиВинисиус Жуниор Бразилия терма жамоасидаги пеналти можаросига ойдинлик киритдиБугун, 15:38Карлуш Кейруш Гана терма жамоасини тарк этдиКарлуш Кейруш Гана терма жамоасини тарк этдиБугун, 15:18Малика Ингрид кийиниш хонасида Холандни қучоқладиМалика Ингрид кийиниш хонасида Холандни қучоқладиБугун, 15:01Криштиану Роналду фаолиятини якунлаш ҳақидаги саволларга кескин жавоб қайтардиКриштиану Роналду фаолиятини якунлаш ҳақидаги саволларга кескин жавоб қайтардиБугун, 14:57Ламине Ямал, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд нима учун Месси ҳамда Роналдо даражасига чиқа олмайди?Ламине Ямал, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд нима учун Месси ҳамда Роналдо даражасига чиқа олмайди?Бугун, 13:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди