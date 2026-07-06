Автомобил бозорида кескин ўсиш: Электр транспорти савдоси рекорд даражага яқинлашди

·18·Авто
Автомобил бозорида кескин ўсиш: Электр транспорти савдоси рекорд даражага яқинлашди

Жорий йилнинг июн ойи автомобил савдоси бўйича пандемия давридан кейинги энг юқори кўрсаткични қайд этди. Автомобил ишлаб чиқарувчилар ва савдогарлар жамияти (СММТ) маълумотларига кўра, бозордаги бу жонланишга асосан электромобиллар ва гибрид моделларга бўлган талабнинг ортиши сабаб бўлган. Бироқ, соҳа мутахассислари ҳукумат томонидан белгиланган экологик мақсадларга эришиш ҳали ҳам қийин кечаётганидан хавотирда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Июн ойида рўйхатга олинган янги автомобиллар сони 11,4 фоизга ўсиб, 213 166 донани ташкил этди. Бу 2019-йилдан буён кузатилган энг яхши июн кўрсаткичидир. СММТ ушбу ўсишни тўлиқ электрлаштирилган транспорт воситалари билан боғламоқда. Бозорга янги брендларнинг кириб келиши ва паст эмиссияли автомобиллар танловининг кенгайиши харидорлар қизиқишини оширган.

Электр қуввати билан ишлайдиган транспорт воситалари орасида айниқса Плуг-ин гибридлар ва тўлиқ электромобиллар пешқадамлик қилмоқда. Плуг-ин гибридлар бозордаги улушини 12,5 фоизга етказган бўлса, электромобилларнинг улуши ўтган йилги 24,8 фоиздан 30 фоизгача кўтарилди. Бу жорий йилдаги энг юқори кўрсаткич бўлиб, Буюк Британия тарихидаги рекорд натижаларга яқинлашди.

Ёқилғи нархи ва харидорлар танлови

Мутахассисларнинг фикрича, бензин ва дизел ёқилғиси нархининг кўтарилиши истеъмолчиларни тежамкорроқ вариантларни излашга мажбур қилмоқда. Масалан, Renault компанияси ёқилғи инқирози фонида ўз мижозлари талабида кескин ўзгариш бўлганини маълум қилди. Апрел ойида француз бренди сайтида электромобилларга бўлган сўровлар 42 фоизга ошган.

Ўзбекистон бозорида ҳам BYD каби брендларнинг кириб келиши билан электромобилларга бўлган қизиқиш ортиб бораётганини инобатга олсак, глобал тенденция маҳаллий бозорга ҳам таъсир ўтказмай қолмайди. Ёқилғи тежамкорлиги ва экологик тозалик замонавий автомобил саноатининг асосий драйверига айланиб бормоқда.

Ҳукумат талаблари ва реал имкониятлар

Гарчи савдо ҳажми ўсаётган бўлса-да, ишлаб чиқарувчилар ЗEV (нол эмиссияли транспорт воситалари) мандати талабларини бажаришда қийинчиликка дуч келишмоқда. 2026-йилгача белгиланган 33 фоизлик маррага етиш учун электромобиллар сотуви ҳар ойда камида 40 фоиздан юқори бўлиши керак. Ҳозирча бу кўрсаткич ўртача 25 фоиз атрофида қолмоқда.

СММТ ҳисоботида таъкидланишича, ички ёнув двигателли (ICE) автомобиллар ҳали ҳам бозорнинг тўртдан уч қисмини эгаллаб турибди. Табиий талаб кутилган суръатларда ўсмаётгани сабабли, ишлаб чиқарувчилар инвестицияларни йўналтириш ва фойда кўриш масаласида босим остида қолмоқда.

Шу билан бирга, нархи 40 000 фунт стерлингдан паст бўлган электромобиллар учун давлат субсидиялари мавжудлигига қарамай, оммавий ўтиш жараёни секин кечмоқда. Бу эса автомобил саноатининг келажакдаги барқарорлигига ва иккиламчи бозордаги нархларнинг шаклланишига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

ЭлектромобилАвтомобил БозориСММТRenaultГибрид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Skyвелл бренди Британия бозорини тарк этмоқда: Импортёр фаолиятини тўхтатдиSkyвелл бренди Британия бозорини тарк этмоқда: Импортёр фаолиятини тўхтатдиБугун, 14:24Хизмат автомобили учун солиқларни камайтириш йўллари: Электромобиллар даври келдиХизмат автомобили учун солиқларни камайтириш йўллари: Электромобиллар даври келдиБугун, 13:21Toyota компанияси Королла Кросс моделини Land Cruiser услубида янгиладиToyota компанияси Королла Кросс моделини Land Cruiser услубида янгиладиБугун, 09:57Range Rover Велар ўрнини эгаллайдиган янги авлод кроссовери тақдимотга тайёрланмоқдаRange Rover Велар ўрнини эгаллайдиган янги авлод кроссовери тақдимотга тайёрланмоқдаБугун, 09:21Tank 300 янгиланди: Ўлчамлари бўйича ҳатто Tank 500 моделидан ҳам ўзиб кетдиTank 300 янгиланди: Ўлчамлари бўйича ҳатто Tank 500 моделидан ҳам ўзиб кетдиБугун, 07:55АҚШ автомобил бозорида инқилоб: Honda КР-В кўп йиллик етакчи Ford F-150 ни ортда қолдирдиАҚШ автомобил бозорида инқилоб: Honda КР-В кўп йиллик етакчи Ford F-150 ни ортда қолдирдиБугун, 05:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди