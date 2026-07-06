Винисиус Жуниор Бразилия терма жамоасидаги пеналти можаросига ойдинлик киритди
Бразилия терма жамоасининг Жаҳон чемпионати нимчорак финалида Норвегияга кутилмаганда мағлуб бўлиб (1:2), турнирни тарк этиши бутун футбол оламини ларзага келтирди. Мазкур баҳсдаги энг баҳсли вазиятлардан бири — жамоанинг асосий юлдузи Винисиус Жуниор нима сабабдан ҳал қилувчи пеналтини ижро этмагани бўлди. Учрашувнинг биринчи бўлимида ҳисоб 0:0 бўлиб турган пайтда белгиланган 11 метрлик жарима зарбасини Бруно Гуимараес амалга оширди ва дарвозабон Оржан Нйланд тўпни қайтаришга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу муваффақиятсизликдан сўнг мухлислар ва экспертлар томонидан Реал Мадрид ҳужумчисига нисбатан танқидлар ёғилди. Кўпчилик жамоа етакчиси масъулиятдан қочганликда айблади. Goal.com нашри хабарига кўра, Винисиус Жуниор ушбу вазият бўйича жимликни бузди ва пеналтичи танлови унинг ихтиёрида бўлмаганини маълум қилди.
Мураббий қарори ва жамоавий интизом"Нима учун пеналтини мен тепмадим? Чунки бу мураббийнинг қарори эди. Мен ҳеч қачон масъулиятдан қочмайман ёки яширинмайман", — дея таъкидлади 25 ёшли футболчи. Унинг сўзларига кўра, терма жамоа штаби томонидан ўрнатилган иерархияга амал қилиш профессионал футболчининг бурчидир. Винисиус ўзининг клубдаги тажрибасини мисол қилиб келтириб, Реал Мадрид сафида мураббий буюрганда доим нуқтага яқинлашишини эслатиб ўтди.
Футболчи ўзини худбинликда айблаётганларга жавоб берар экан, жамоа манфаатини шахсий амбициялардан устун қўйишини билдирди. "Мен бу ерда белгиланган қарорга бўйсундим. Бу менинг ўзимни кўрсатишга интилмаганимни ва жамоа бирлигини ҳурмат қилишимни англатади", — дея қўшимча қилди ҳужумчи.
Жамоадошига далда ва келажак режалариВинисиус Жуниор пеналтидан фойдалана олмаган жамоадоши Бруно Гуимараесни ҳам ҳимоя қилди. У мазкур хато ярим ҳимоячининг терма жамоадаги фаолиятига салбий таъсир кўрсатмаслигига умид билдирди. Мағлубият аламли бўлишига қарамай, ҳужумчи мураббий Карло Анселотти билан ўртасидаги муносабатлар аъло даражада эканини ва унга тўлиқ ишонишини қайд этди.
Бразилия олтинчи бор жаҳон чемпиони бўлиш мақсадида турнирга асосий фаворит сифатида ташриф буюрган эди. Бироқ кутилмаган мағлубият "Селесао" мухлисларини чуқур қайғуга солди. Винисиус ўз интервюси якунида барча бразилиялик ишқибозлардан узр сўради.
"Биз олдинга интилишимиз керак. Бизга доимо ишонган ва ёнимизда турган 'торсида' (мухлислар)дан фақат узр сўрашим мумкин. Бразилия узоқ вақтдан бери ғалаба қозона олмаётгани сабабли ичимизда катта тушкунлик бор", — дея сўзларини якунлади Реал Мадрид юлдузи.
…