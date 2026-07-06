Винисиус Жуниор Бразилия терма жамоасидаги пеналти можаросига ойдинлик киритди

·63·Спорт
Винисиус Жуниор Бразилия терма жамоасидаги пеналти можаросига ойдинлик киритди

Бразилия терма жамоасининг Жаҳон чемпионати нимчорак финалида Норвегияга кутилмаганда мағлуб бўлиб (1:2), турнирни тарк этиши бутун футбол оламини ларзага келтирди. Мазкур баҳсдаги энг баҳсли вазиятлардан бири — жамоанинг асосий юлдузи Винисиус Жуниор нима сабабдан ҳал қилувчи пеналтини ижро этмагани бўлди. Учрашувнинг биринчи бўлимида ҳисоб 0:0 бўлиб турган пайтда белгиланган 11 метрлик жарима зарбасини Бруно Гуимараес амалга оширди ва дарвозабон Оржан Нйланд тўпни қайтаришга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу муваффақиятсизликдан сўнг мухлислар ва экспертлар томонидан Реал Мадрид ҳужумчисига нисбатан танқидлар ёғилди. Кўпчилик жамоа етакчиси масъулиятдан қочганликда айблади. Goal.com нашри хабарига кўра, Винисиус Жуниор ушбу вазият бўйича жимликни бузди ва пеналтичи танлови унинг ихтиёрида бўлмаганини маълум қилди.

Мураббий қарори ва жамоавий интизом

"Нима учун пеналтини мен тепмадим? Чунки бу мураббийнинг қарори эди. Мен ҳеч қачон масъулиятдан қочмайман ёки яширинмайман", — дея таъкидлади 25 ёшли футболчи. Унинг сўзларига кўра, терма жамоа штаби томонидан ўрнатилган иерархияга амал қилиш профессионал футболчининг бурчидир. Винисиус ўзининг клубдаги тажрибасини мисол қилиб келтириб, Реал Мадрид сафида мураббий буюрганда доим нуқтага яқинлашишини эслатиб ўтди.

Футболчи ўзини худбинликда айблаётганларга жавоб берар экан, жамоа манфаатини шахсий амбициялардан устун қўйишини билдирди. "Мен бу ерда белгиланган қарорга бўйсундим. Бу менинг ўзимни кўрсатишга интилмаганимни ва жамоа бирлигини ҳурмат қилишимни англатади", — дея қўшимча қилди ҳужумчи.

Жамоадошига далда ва келажак режалари

Винисиус Жуниор пеналтидан фойдалана олмаган жамоадоши Бруно Гуимараесни ҳам ҳимоя қилди. У мазкур хато ярим ҳимоячининг терма жамоадаги фаолиятига салбий таъсир кўрсатмаслигига умид билдирди. Мағлубият аламли бўлишига қарамай, ҳужумчи мураббий Карло Анселотти билан ўртасидаги муносабатлар аъло даражада эканини ва унга тўлиқ ишонишини қайд этди.

Бразилия олтинчи бор жаҳон чемпиони бўлиш мақсадида турнирга асосий фаворит сифатида ташриф буюрган эди. Бироқ кутилмаган мағлубият "Селесао" мухлисларини чуқур қайғуга солди. Винисиус ўз интервюси якунида барча бразилиялик ишқибозлардан узр сўради.

"Биз олдинга интилишимиз керак. Бизга доимо ишонган ва ёнимизда турган 'торсида' (мухлислар)дан фақат узр сўрашим мумкин. Бразилия узоқ вақтдан бери ғалаба қозона олмаётгани сабабли ичимизда катта тушкунлик бор", — дея сўзларини якунлади Реал Мадрид юлдузи.

БразилияВинисиус ЖуниорЖаҳон ЧемпионатиРеал МадридФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Карлуш Кейруш Гана терма жамоасини тарк этдиКарлуш Кейруш Гана терма жамоасини тарк этдиБугун, 15:18Малика Ингрид кийиниш хонасида Холандни қучоқладиМалика Ингрид кийиниш хонасида Холандни қучоқладиБугун, 15:01Криштиану Роналду фаолиятини якунлаш ҳақидаги саволларга кескин жавоб қайтардиКриштиану Роналду фаолиятини якунлаш ҳақидаги саволларга кескин жавоб қайтардиБугун, 14:57Ламине Ямал, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд нима учун Месси ҳамда Роналдо даражасига чиқа олмайди?Ламине Ямал, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд нима учун Месси ҳамда Роналдо даражасига чиқа олмайди?Бугун, 13:54ЖЧ-2026 тўпурарлари: уч юлдуз етакчилик қилмоқдаЖЧ-2026 тўпурарлари: уч юлдуз етакчилик қилмоқдаБугун, 13:22Карло Анчелотти Бразилияни 2030 йилгача бошқаради...Карло Анчелотти Бразилияни 2030 йилгача бошқаради...Бугун, 13:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди