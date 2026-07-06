ССЖ-100 самолётларининг двигателлари янгиланади: Россия авиациясида катта ўзгаришлар
Россиянинг Бирлашган авиашосозлик корпорацияси (ОАК) ССЖ-100 йўловчи самолётларининг илк модификацияларини модернизация қилиш бўйича кенг кўламли режасини эълон қилди. Мазкур дастур доирасида 50 тадан 100 тагача бўлган ҳаво кемаларининг Россия-Франция ҳамкорлигида ишлаб чиқарилган СаМ146 двигателлари бутунлай маҳаллий ПД-8 агрегатларига алмаштирилади. Ушбу қадам Россия фуқаро авиациясининг барқарорлигини таъминлаш йўлидаги стратегик ҳаракат сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ОАК раҳбари Вадим Бадеха "Иннопром" кўргазмаси доирасида берган баёнотига кўра, двигателларни алмаштириш зарурати СаМ146 моделларининг техник ресурси чекланганлиги билан боғлиқ. Ҳозирги вақтда ПД-8 двигателлари билан жиҳозланган ССЖ-100 модификациясини сертификатлаш жараёнлари давом этмоқда. Россия Саноат ва савдо вазирлиги маълумотларига кўра, ушбу дастур бўйича асосий тажриба-конструкторлик ишлари 2026–2027-йилларга мўлжалланган.
Авионика ва хорижий тизимлар тақдириҚизиқарли жиҳати шундаки, корпорация самолётлардаги хорижий авионика тизимларини алмаштиришни режалаштирмаяпти. Бадеханинг таъкидлашича, чет элда ишлаб чиқарилган тизимлар ҳозирда муаммосиз хизмат кўрсатмоқда ва уларни таъмирлашда жиддий қийинчиликлар кузатилмаяпти. Бу ҳолат Россияда эксплуатация қилинаётган бошқа хорижий самолётлардаги авионика хизматига ўхшаш тарзда давом эттирилади.
Мутахассисларнинг фикрича, айнан двигателлар ССЖ-100 самолётларидан узоқ муддат фойдаланишда асосий тўсиқ бўлиб келаётган эди. ПД-8 двигателларига ўтиш орқали ушбу муаммо узоқ йилларга ечилади ва самолётларнинг парвоз хавфсизлиги ҳамда иқтисодий самарадорлиги ортади. Бу эса минтақавий авиақатновлар узлуксизлигини таъминлашда муҳим рол ўйнайди.
Молиялаштириш ва лойиҳа қийматиДвигателларни алмаштириш харажатлари бевосита авиакомпанияларнинг ўз маблағлари ҳисобидан қопланиши кўзда тутилган. ОАК раҳбарияти ушбу модернизация нархи ташувчилар учун мақбул даражада бўлишини ва бу ишлар учун федерал бюджетдан тўғридан-тўғри маблағ ажратиш талаб этилмаслигини билдирган.
Шунингдек, Вадим Бадеха аввалроқ ОАВда тарқалган, дастур қиймати 115 миллиард рублни ташкил этиши ҳақидаги хабарларни рад этди. Унинг сўзларига кўра, бундай рақамлар ҳақиқатга мос келмайди. Двигателлар ва модернизация ишларининг нархи аниқ белгиланган бўлиб, у ўнлаб ёки юзлаб миллиардлаб маблағни талаб қиладиган даражада катта эмас, балки шундай турдаги стандарт авиация ишларига мутаносибдир.
Ушбу янгиланиш Россия авиация саноатининг импорт ўрнини босиш сиёсатидаги муҳим босқич бўлиб, узоқ муддатли истиқболда самолёт паркини техник жиҳатдан қўллаб-қувватлаш харажатларини камайтиришга хизмат қилади.
…