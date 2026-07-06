ССЖ-100 самолётларининг двигателлари янгиланади: Россия авиациясида катта ўзгаришлар

·31·Техно
ССЖ-100 самолётларининг двигателлари янгиланади: Россия авиациясида катта ўзгаришлар

Россиянинг Бирлашган авиашосозлик корпорацияси (ОАК) ССЖ-100 йўловчи самолётларининг илк модификацияларини модернизация қилиш бўйича кенг кўламли режасини эълон қилди. Мазкур дастур доирасида 50 тадан 100 тагача бўлган ҳаво кемаларининг Россия-Франция ҳамкорлигида ишлаб чиқарилган СаМ146 двигателлари бутунлай маҳаллий ПД-8 агрегатларига алмаштирилади. Ушбу қадам Россия фуқаро авиациясининг барқарорлигини таъминлаш йўлидаги стратегик ҳаракат сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ОАК раҳбари Вадим Бадеха "Иннопром" кўргазмаси доирасида берган баёнотига кўра, двигателларни алмаштириш зарурати СаМ146 моделларининг техник ресурси чекланганлиги билан боғлиқ. Ҳозирги вақтда ПД-8 двигателлари билан жиҳозланган ССЖ-100 модификациясини сертификатлаш жараёнлари давом этмоқда. Россия Саноат ва савдо вазирлиги маълумотларига кўра, ушбу дастур бўйича асосий тажриба-конструкторлик ишлари 2026–2027-йилларга мўлжалланган.

Авионика ва хорижий тизимлар тақдири

Қизиқарли жиҳати шундаки, корпорация самолётлардаги хорижий авионика тизимларини алмаштиришни режалаштирмаяпти. Бадеханинг таъкидлашича, чет элда ишлаб чиқарилган тизимлар ҳозирда муаммосиз хизмат кўрсатмоқда ва уларни таъмирлашда жиддий қийинчиликлар кузатилмаяпти. Бу ҳолат Россияда эксплуатация қилинаётган бошқа хорижий самолётлардаги авионика хизматига ўхшаш тарзда давом эттирилади.

Мутахассисларнинг фикрича, айнан двигателлар ССЖ-100 самолётларидан узоқ муддат фойдаланишда асосий тўсиқ бўлиб келаётган эди. ПД-8 двигателларига ўтиш орқали ушбу муаммо узоқ йилларга ечилади ва самолётларнинг парвоз хавфсизлиги ҳамда иқтисодий самарадорлиги ортади. Бу эса минтақавий авиақатновлар узлуксизлигини таъминлашда муҳим рол ўйнайди.

Молиялаштириш ва лойиҳа қиймати

Двигателларни алмаштириш харажатлари бевосита авиакомпанияларнинг ўз маблағлари ҳисобидан қопланиши кўзда тутилган. ОАК раҳбарияти ушбу модернизация нархи ташувчилар учун мақбул даражада бўлишини ва бу ишлар учун федерал бюджетдан тўғридан-тўғри маблағ ажратиш талаб этилмаслигини билдирган.

Шунингдек, Вадим Бадеха аввалроқ ОАВда тарқалган, дастур қиймати 115 миллиард рублни ташкил этиши ҳақидаги хабарларни рад этди. Унинг сўзларига кўра, бундай рақамлар ҳақиқатга мос келмайди. Двигателлар ва модернизация ишларининг нархи аниқ белгиланган бўлиб, у ўнлаб ёки юзлаб миллиардлаб маблағни талаб қиладиган даражада катта эмас, балки шундай турдаги стандарт авиация ишларига мутаносибдир.

Ушбу янгиланиш Россия авиация саноатининг импорт ўрнини босиш сиёсатидаги муҳим босқич бўлиб, узоқ муддатли истиқболда самолёт паркини техник жиҳатдан қўллаб-қувватлаш харажатларини камайтиришга хизмат қилади.

АвиацияССЖ-100ОАКРоссияТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple компаниясининг илк буклама iPhone смартфони: Тақдимот вақти ва нархи маълум бўлдиApple компаниясининг илк буклама iPhone смартфони: Тақдимот вақти ва нархи маълум бўлдиБугун, 15:57Wildberries сунъий интеллект ёрдамида ўзгартирилган шарҳларни белгилашни бошладиWildberries сунъий интеллект ёрдамида ўзгартирилган шарҳларни белгилашни бошладиБугун, 14:58Смарт кўзойнаклар бозорида янги етакчи: Эвен Реалитиес қиймати 1 миллиард долларга етдиСмарт кўзойнаклар бозорида янги етакчи: Эвен Реалитиес қиймати 1 миллиард долларга етдиБугун, 14:28Россиянинг янги Байкал самолётини сертификатлаш муддати 2027-йилга кўчирилдиРоссиянинг янги Байкал самолётини сертификатлаш муддати 2027-йилга кўчирилдиБугун, 14:26Астрономлар Ерга яқин масофадаги ГЖ 3378б супер-Ер сайёрасини қайта ўрганишдиАстрономлар Ерга яқин масофадаги ГЖ 3378б супер-Ер сайёрасини қайта ўрганишдиБугун, 13:57Те Ланцет: мРНК вакциналарининг хавфсизлиги ва самарадорлиги тўлиқ исботландиТе Ланцет: мРНК вакциналарининг хавфсизлиги ва самарадорлиги тўлиқ исботландиБугун, 12:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги