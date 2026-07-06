Бектемирда гиёҳванд моддаларни «закладка» усулида тарқатган уч киши ушланди

·33·Жамият
Бектемирда гиёҳванд моддаларни «закладка» усулида тарқатган уч киши ушланди

Тошкент шаҳрининг Бектемир туманида гиёҳванд моддаларни «закладка» усулида тарқатиш билан боғлиқ икки ҳолат аниқланди. Уч нафар гумонланувчи ушланиб, уларга нисбатан жиноят ишлари қўзғатилди.

Тошкент шаҳар Ички ишлар бош бошқармаси матбуот хизмати маълумотига кўра, ҳолатлар 1–31 июль кунлари ўтказилаётган «Хавфсиз ва соғлом юрт» тезкор-профилактик тадбирлари доирасида фош этилган.

«Ийк ота» маҳалласида хизмат олиб бораётган патруль-пост хизмати ходимлари шубҳали ҳаракатланган икки нафар шахсни холислар иштирокида кўздан кечирган. Текширув вақтида уларнинг ёнидан алоҳида қадоқланган 43 та гиёҳванд модда топилиб, далилий ашё сифатида расмийлаштириб олинган.

Бектемир тумани Ички ишлар органлари фаолиятини мувофиқлаштириш бошқармаси ходимлари ўтказган яна бир тезкор тадбирда бошқа бир шахс текширилган. Ундан 15 та қадоқланган гиёҳванд модда аниқланиб, процессуал тартибда мусодара қилинган.

Ҳар икки ҳолат бўйича Жиноят кодексининг 273-моддаси 5-қисми билан жиноят ишлари қўзғатилган. Уч нафар гумонланувчига нисбатан қамоққа олиш тарзидаги эҳтиёт чораси қўлланган.

Ички ишлар вазирлиги «Хавфсиз ва соғлом юрт» тадбирлари республика бўйлаб давом этаётганини маълум қилди.

БектемирИйк отаИчки ишлар вазирлигиГиёҳванд моддаЗакладкаТошкент
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда иш қидираётганлар сони бир йилда 31,5 фоизга ошдиЎзбекистонда иш қидираётганлар сони бир йилда 31,5 фоизга ошдиБугун, 15:11Навоийда эри томонидан калтакланган аёл шифохонага ётқизилдиНавоийда эри томонидан калтакланган аёл шифохонага ётқизилдиБугун, 15:01Салар каналига канализация суви оқизилгани тасдиқландиСалар каналига канализация суви оқизилгани тасдиқландиБугун, 14:40«Хавфсиз ва соғлом юрт» тадбирларида бир қатор жиноий ҳолатлар фош этилди«Хавфсиз ва соғлом юрт» тадбирларида бир қатор жиноий ҳолатлар фош этилдиБугун, 14:23Андижонда 38,3 млрд сўмлик кешбэк талон-торож қилиндиАндижонда 38,3 млрд сўмлик кешбэк талон-торож қилиндиБугун, 14:20Фарғонадаги ёнғин бўйича ФВБ расмий маълумот бердиФарғонадаги ёнғин бўйича ФВБ расмий маълумот бердиБугун, 14:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди