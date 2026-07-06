Криштиано Роналдо фаолиятини якунлаш ҳақидаги саволларга кескин жавоб қайтарди

·0·Спорт
Криштиано Роналдо фаолиятини якунлаш ҳақидаги саволларга кескин жавоб қайтарди

Португалия терма жамоаси сардори Криштиано Роналдо ўзининг келажаги борасидаги танқидларга жавоб бериб, футболчилик фаолиятини қачон якунлашни фақат ўзи ҳал қилишини таъкидлади. 41 ёшли ҳужумчи Испанияга қарши кечадиган муҳим плей-офф учрашуви олдидан ўтказилган матбуот анжуманида ўзининг халқаро майдондаги тақдири ҳақида очиқ гапирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Роналдо терма жамоадаги ўрни ва унинг асосий таркибдан тушиб қолиши борасидаги муҳокамаларга тўхталар экан, ташқи босим унга таъсир қилмаслигини билдирди. Унинг сўзларига кўра, терма жамоага 18 ёшида келганидан бери доимий равишда турли босимлар остида ўйнаб келмоқда ва бу вазият у учун янгилик эмас. Футболчи Роберто Мартинез қўл остидаги жамоада ҳар қандай ҳолатда ҳам муҳим рол ўйнашда давом этишини қайд этди.

Сўнгги Жаҳон чемпионати ва келажак режалари

Гарчи умумий фаолиятини якунлаш муддатини очиқламаган бўлса-да, Роналдо Шимолий Америкада ўтаётган турнир у учун сўнгги Жаҳон чемпионати бўлишини расман тасдиқлади. "Бу менинг охирги мундиалим бўлади. Мен ундан завқ олишга ҳаракат қиляпман. Умид қиламанки, эртанги баҳс мен учун турнирдаги сўнгги учрашув бўлиб қолмайди", — дея таъкидлади ҳужумчи.

Ҳозирда Саудия Арабистонининг Ал-Насср клуби шарафини ҳимоя қилаётган юлдуз, ушбу мусобақа ҳиссий жиҳатдан унинг фаолиятидаги энг эсда қоларли турнирга айланганини эътироф этди. У мухлисларнинг эҳтироси ва қўллаб-қувватлаши аввалги чемпионатлардан тубдан фарқ қилишини айтиб ўтди.

Роналдо ўзига нисбатан бўлаётган ҳужумларга нисбатан вазминлик билан муносабат билдирди. Унинг фикрича, ёш ўтиши билан инсон воқеаларга нисбатан тажриба ва босиқлик билан қарашни ўрганади. Футболчи ўзининг ютуқларидан мамнунлигини ва Жаҳон чемпиони бўлиш-бўлмаслигидан қатъи назар, унинг футболдаги мероси ўзгармаслигини қўшимча қилди.

"Мен ҳаётда ҳамма нарсага эришдим. Худо менга кутилмаган даражада кўп нарса берди. Шунинг учун ҳозирги ҳар бир дақиқадан завқланишим керак. Жаҳон кубогини ютсам ҳам, ютмасам ҳам мен ўша Криштиано бўлиб қолавераман", — дейди футболчи ixbt.com нашри томонидан келтирилган иқтибосда.

Айни дамда бутун дунё футбол жамоатчилиги эътибори Португалия ва Испания ўртасидаги қарама-қаршиликка қаратилган. Бу ўйин Роналдонинг мундиаллардаги сўнгги рақси давом этиши ёки якунланишини белгилаб беради. Футболчи учун асосий мақсад — жамоасига ғалаба келтириш ва фаолиятидаги ягона етишмаётган нуфузли соврин сари одимлашдир.

Криштиано РоналдоПортугалияЖаҳон ЧемпионатиФутболАл-Насср
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд нима учун Месси ҳамда Роналдо даражасига чиқа олмайди?Ламине Ямал, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд нима учун Месси ҳамда Роналдо даражасига чиқа олмайди?Бугун, 13:54ЖЧ-2026 тўпурарлари: уч юлдуз етакчилик қилмоқдаЖЧ-2026 тўпурарлари: уч юлдуз етакчилик қилмоқдаБугун, 13:22Карло Анчелотти Бразилияни 2030 йилгача бошқаради...Карло Анчелотти Бразилияни 2030 йилгача бошқаради...Бугун, 13:19Томас Тухел FIFA қароридан норози: Гарри Кейн ёрдам сўраб Доналд Трампга мурожаат қиладими?Томас Тухел FIFA қароридан норози: Гарри Кейн ёрдам сўраб Доналд Трампга мурожаат қиладими?Бугун, 13:15Жуд Беллингем Мексика устидан қозонилган ғалабадан сўнг мухлисларни байрамга чорладиЖуд Беллингем Мексика устидан қозонилган ғалабадан сўнг мухлисларни байрамга чорладиБугун, 12:57Эрлинг Холанднинг отаси Реал Мадридга ўтиш эҳтимоли ҳақида кутилмаган баёнот бердиЭрлинг Холанднинг отаси Реал Мадридга ўтиш эҳтимоли ҳақида кутилмаган баёнот бердиБугун, 12:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди