Криштиано Роналдо фаолиятини якунлаш ҳақидаги саволларга кескин жавоб қайтарди
Португалия терма жамоаси сардори Криштиано Роналдо ўзининг келажаги борасидаги танқидларга жавоб бериб, футболчилик фаолиятини қачон якунлашни фақат ўзи ҳал қилишини таъкидлади. 41 ёшли ҳужумчи Испанияга қарши кечадиган муҳим плей-офф учрашуви олдидан ўтказилган матбуот анжуманида ўзининг халқаро майдондаги тақдири ҳақида очиқ гапирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Роналдо терма жамоадаги ўрни ва унинг асосий таркибдан тушиб қолиши борасидаги муҳокамаларга тўхталар экан, ташқи босим унга таъсир қилмаслигини билдирди. Унинг сўзларига кўра, терма жамоага 18 ёшида келганидан бери доимий равишда турли босимлар остида ўйнаб келмоқда ва бу вазият у учун янгилик эмас. Футболчи Роберто Мартинез қўл остидаги жамоада ҳар қандай ҳолатда ҳам муҳим рол ўйнашда давом этишини қайд этди.
Сўнгги Жаҳон чемпионати ва келажак режалариГарчи умумий фаолиятини якунлаш муддатини очиқламаган бўлса-да, Роналдо Шимолий Америкада ўтаётган турнир у учун сўнгги Жаҳон чемпионати бўлишини расман тасдиқлади. "Бу менинг охирги мундиалим бўлади. Мен ундан завқ олишга ҳаракат қиляпман. Умид қиламанки, эртанги баҳс мен учун турнирдаги сўнгги учрашув бўлиб қолмайди", — дея таъкидлади ҳужумчи.
Ҳозирда Саудия Арабистонининг Ал-Насср клуби шарафини ҳимоя қилаётган юлдуз, ушбу мусобақа ҳиссий жиҳатдан унинг фаолиятидаги энг эсда қоларли турнирга айланганини эътироф этди. У мухлисларнинг эҳтироси ва қўллаб-қувватлаши аввалги чемпионатлардан тубдан фарқ қилишини айтиб ўтди.
Роналдо ўзига нисбатан бўлаётган ҳужумларга нисбатан вазминлик билан муносабат билдирди. Унинг фикрича, ёш ўтиши билан инсон воқеаларга нисбатан тажриба ва босиқлик билан қарашни ўрганади. Футболчи ўзининг ютуқларидан мамнунлигини ва Жаҳон чемпиони бўлиш-бўлмаслигидан қатъи назар, унинг футболдаги мероси ўзгармаслигини қўшимча қилди.
"Мен ҳаётда ҳамма нарсага эришдим. Худо менга кутилмаган даражада кўп нарса берди. Шунинг учун ҳозирги ҳар бир дақиқадан завқланишим керак. Жаҳон кубогини ютсам ҳам, ютмасам ҳам мен ўша Криштиано бўлиб қолавераман", — дейди футболчи ixbt.com нашри томонидан келтирилган иқтибосда.
Айни дамда бутун дунё футбол жамоатчилиги эътибори Португалия ва Испания ўртасидаги қарама-қаршиликка қаратилган. Бу ўйин Роналдонинг мундиаллардаги сўнгги рақси давом этиши ёки якунланишини белгилаб беради. Футболчи учун асосий мақсад — жамоасига ғалаба келтириш ва фаолиятидаги ягона етишмаётган нуфузли соврин сари одимлашдир.
…