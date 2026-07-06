Карлуш Кейруш Гана терма жамоасини тарк этди

·0·Спорт
Карлуш Кейруш Гана терма жамоасини тарк этди

Португалиялик мутахассис Карлуш Кейруш Гана миллий жамоаси бош мураббийлиги лавозимидан кетганини маълум қилди.

Тажрибали мураббий ижтимоий тармоқларда эълон қилган хайрлашув баёнотида жамоа билан босиб ўтган йўли, эришилган натижалар ва Гана футболининг келажаги ҳақида фикр билдирди.

«Ё ғалаба қозонасан, ёки ўрганасан»

Кейруш футболдаги ҳар бир натижа инсонга сабоқ бериши кераклигини таъкидлади.

«Футбол ҳам, ҳаёт ҳам бизга битта абадий ҳақиқатни ўргатади: ё сен ғалаба қозонасан, ёки ўрганасан», — деди мутахассис.

У Гана термаси билан эришилган натижалардан фахрланишини, бироқ доимо янада юқори мақсадларга интилиш кераклигини қайд этди.

«Юқори поғонага чиқиш ҳеч қачон охирги манзил бўлмаслиги керак. У янада катта ва даҳшатли мақсадлар учун бошланғич нуқтага айланиши лозим», — деди Кейруш.

Гана футболи майдондан ташқарида ҳам ўзгариши керак

Португалиялик мураббийнинг фикрича, «Қора юлдузлар»нинг келажаги фақат майдондаги натижаларга боғлиқ эмас.

У мамлакатдаги иқтидорли футболчиларни аниқлаш, ҳимоя қилиш ва ривожлантириш учун қулай шароитлар яратиш муҳимлигини таъкидлади.

«Жамоанинг муваффақияти аввало майдондан ташқарида — Гананинг истеъдодли футболчиларини тайёрлаш ва ривожлантиришдан бошланиши керак», — деди у.

Футболчилар ва мухлисларга миннатдорчилик

Кейруш Гана футбол федерацияси раҳбариятига миллий жамоада ишлаш имконияти берилгани учун миннатдорчилик билдирди.

Шунингдек, у футболчилар ва мураббийлар штабига жасорат, фидойилик ва профессионал муносабат учун раҳмат айтди.

«Мен учун мамлакатга ва “Қора юлдузлар”га хизмат қилиш шараф ва катта бахт бўлди», — деди мутахассис.

Мураббий мухлисларга мурожаат қилар экан, натижалар кутилган даражада бўлмаганини тан олди. Бироқ жамоа Гана шарафини муносиб ҳимоя қилгани ва халқаро майдондаги обрўсини тиклашга ҳаракат қилганини қайд этди.

Гана ЖЧ-2026да қандай иштирок этди?

Гана миллий жамоаси жаҳон чемпионати гуруҳ босқичида учта учрашув ўтказди.

«Қора юлдузлар»:

  • Панамани 1:0 ҳисобида мағлуб этди;

  • Англия билан 0:0 ҳисобида дуранг ўйнади;

  • Хорватияга 1:2 ҳисобида имкониятни бой берди.

Жамоа плей-оффга чиқди, бироқ 1/16 финалда Колумбияга 0:1 ҳисобида мағлуб бўлиб, мусобақани тарк этди.

«Раҳмат, Гана»

Кейруш баёнотини келажакка умид билан якунлади.

«Раҳмат, Гана. Биз учун йўл энди бошланяпти», — деди у.

Шу тариқа, Гана миллий жамоасида Карлуш Кейруш даври якунланди. Энди федерация олдида янги бош мураббийни танлаш ва жамоани навбатдаги йирик мусобақаларга тайёрлаш вазифаси турибди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Малика Ингрид кийиниш хонасида Холандни қучоқладиМалика Ингрид кийиниш хонасида Холандни қучоқладиБугун, 15:01Криштиано Роналдо фаолиятини якунлаш ҳақидаги саволларга кескин жавоб қайтардиКриштиано Роналдо фаолиятини якунлаш ҳақидаги саволларга кескин жавоб қайтардиБугун, 14:57Ламине Ямал, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд нима учун Месси ҳамда Роналдо даражасига чиқа олмайди?Ламине Ямал, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд нима учун Месси ҳамда Роналдо даражасига чиқа олмайди?Бугун, 13:54ЖЧ-2026 тўпурарлари: уч юлдуз етакчилик қилмоқдаЖЧ-2026 тўпурарлари: уч юлдуз етакчилик қилмоқдаБугун, 13:22Карло Анчелотти Бразилияни 2030 йилгача бошқаради...Карло Анчелотти Бразилияни 2030 йилгача бошқаради...Бугун, 13:19Томас Тухел FIFA қароридан норози: Гарри Кейн ёрдам сўраб Доналд Трампга мурожаат қиладими?Томас Тухел FIFA қароридан норози: Гарри Кейн ёрдам сўраб Доналд Трампга мурожаат қиладими?Бугун, 13:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди