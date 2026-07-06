Карлуш Кейруш Гана терма жамоасини тарк этди
Португалиялик мутахассис Карлуш Кейруш Гана миллий жамоаси бош мураббийлиги лавозимидан кетганини маълум қилди.
Тажрибали мураббий ижтимоий тармоқларда эълон қилган хайрлашув баёнотида жамоа билан босиб ўтган йўли, эришилган натижалар ва Гана футболининг келажаги ҳақида фикр билдирди.
«Ё ғалаба қозонасан, ёки ўрганасан»
Кейруш футболдаги ҳар бир натижа инсонга сабоқ бериши кераклигини таъкидлади.
«Футбол ҳам, ҳаёт ҳам бизга битта абадий ҳақиқатни ўргатади: ё сен ғалаба қозонасан, ёки ўрганасан», — деди мутахассис.
У Гана термаси билан эришилган натижалардан фахрланишини, бироқ доимо янада юқори мақсадларга интилиш кераклигини қайд этди.
«Юқори поғонага чиқиш ҳеч қачон охирги манзил бўлмаслиги керак. У янада катта ва даҳшатли мақсадлар учун бошланғич нуқтага айланиши лозим», — деди Кейруш.
Гана футболи майдондан ташқарида ҳам ўзгариши керак
Португалиялик мураббийнинг фикрича, «Қора юлдузлар»нинг келажаги фақат майдондаги натижаларга боғлиқ эмас.
У мамлакатдаги иқтидорли футболчиларни аниқлаш, ҳимоя қилиш ва ривожлантириш учун қулай шароитлар яратиш муҳимлигини таъкидлади.
«Жамоанинг муваффақияти аввало майдондан ташқарида — Гананинг истеъдодли футболчиларини тайёрлаш ва ривожлантиришдан бошланиши керак», — деди у.
Футболчилар ва мухлисларга миннатдорчилик
Кейруш Гана футбол федерацияси раҳбариятига миллий жамоада ишлаш имконияти берилгани учун миннатдорчилик билдирди.
Шунингдек, у футболчилар ва мураббийлар штабига жасорат, фидойилик ва профессионал муносабат учун раҳмат айтди.
«Мен учун мамлакатга ва “Қора юлдузлар”га хизмат қилиш шараф ва катта бахт бўлди», — деди мутахассис.
Мураббий мухлисларга мурожаат қилар экан, натижалар кутилган даражада бўлмаганини тан олди. Бироқ жамоа Гана шарафини муносиб ҳимоя қилгани ва халқаро майдондаги обрўсини тиклашга ҳаракат қилганини қайд этди.
Гана ЖЧ-2026да қандай иштирок этди?
Гана миллий жамоаси жаҳон чемпионати гуруҳ босқичида учта учрашув ўтказди.
«Қора юлдузлар»:
Панамани 1:0 ҳисобида мағлуб этди;
Англия билан 0:0 ҳисобида дуранг ўйнади;
Хорватияга 1:2 ҳисобида имкониятни бой берди.
Жамоа плей-оффга чиқди, бироқ 1/16 финалда Колумбияга 0:1 ҳисобида мағлуб бўлиб, мусобақани тарк этди.
«Раҳмат, Гана»
Кейруш баёнотини келажакка умид билан якунлади.
«Раҳмат, Гана. Биз учун йўл энди бошланяпти», — деди у.
Шу тариқа, Гана миллий жамоасида Карлуш Кейруш даври якунланди. Энди федерация олдида янги бош мураббийни танлаш ва жамоани навбатдаги йирик мусобақаларга тайёрлаш вазифаси турибди.
…