Али Хоманаий билан видолашув маросимида қизил байроқ пайдо бўлди

·0·Дунё
Али Хоманаий билан видолашув маросимида қизил байроқ пайдо бўлди

Теҳрондаги Имом Хумайний мусаллоси гумбази узра қасосга чақирувчи қизил байроқ кўтарилди. Мазкур диний мажмуада сўнгги уч кун давомида Эроннинг ҳалок бўлган олий раҳбари Али Хоманаий ва унинг оила аъзолари билан видолашув маросими ўтказилди, деб хабар беради ТАСС.

Хоманаийнинг тобути мажмуада турган сўнгги соатларда у билан хайрлашиш учун бир неча миллион киши келгани айтилмоқда. Маросим иштирокчилари Эрон байроқлари ва собиқ раҳбарнинг суратларини кўтариб чиққан.

Мотам тадбирлари пойтахтнинг бошқа ҳудудларида ҳам давом этган. Кечқурун кўплаб одамлар Теҳроннинг асосий майдонларига чиқиб, Ислом Республикаси раҳбариятини қўллаб-қувватлашини билдирган.

Шаҳарда Али Хоманаий ва у билан бирга ҳалок бўлган яқинларининг тобутлари олиб ўтиладиган катта мотам юришига тайёргарлик кўрилмоқда. Эрон расмийлари ушбу маросимда 15 миллиондан 20 миллионгача одам иштирок этиши мумкинлигини маълум қилган.

Қизил байроқ шиалар анъанасида қасос рамзи сифатида талқин қилинади. Унда «Эй Ҳусайн учун қасос олувчилар» мазмунидаги ёзув жойлаштирилгани хабар қилинди.

Али ХоманаийТеҳронЭронИмом Хумайний мусаллосиҚизил байроқМотам маросими
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қўнишга сониялар қолганда самолётга мушак келиб урилдиҚўнишга сониялар қолганда самолётга мушак келиб урилдиБугун, 15:11Австралия соҳилидаги сирли металл шарлар қаердан келгани маълум бўлди Австралия соҳилидаги сирли металл шарлар қаердан келгани маълум бўлди Бугун, 14:57Қийноққа солинган ғазолик маҳбус сурати ортидаги ачинарли ҳақиқатҚийноққа солинган ғазолик маҳбус сурати ортидаги ачинарли ҳақиқатБугун, 13:385 минг йиллик сир: Стоунхенж тошлари у ерга қандай келиб қолган?5 минг йиллик сир: Стоунхенж тошлари у ерга қандай келиб қолган?Бугун, 13:28Қулупнай савдоси жанжалга айланди: Ўш бозоридаги можароҚулупнай савдоси жанжалга айланди: Ўш бозоридаги можароБугун, 13:22АҚШнинг бир нечта штатида Мустақиллик куни отишмалар билан якунландиАҚШнинг бир нечта штатида Мустақиллик куни отишмалар билан якунландиБугун, 12:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди