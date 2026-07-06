Эрлинг Холанд Реал Мадридга ўтадими: Футболчининг отаси ва инсайдерлар якуний жавобни берди
Англия Премер-лигаси ва жаҳон футболининг энг ёрқин юлдузларидан бири Эрлинг Холанднинг келажаги яна бир бор спорт нашрлари диққат марказига тушди. Манчестер Сити ҳужумчисининг Мадриднинг Реал Мадрид клубига трансфери борасидаги гап-сўзлар унинг отаси Алф-Инге Холанднинг сўнгги баёнотларидан сўнг янги куч билан авж олди. Ушбу хабарлар фонида таниқли трансфер эксперти Fabrizio Romano вазиятга ойдинлик киритди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Алф-Инге Холанд ДAZН нашрига берган интервюсида ўғлининг Испания пойтахтига кўчиб ўтиш эҳтимоли ҳақида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, Эрлинг ҳозирда Манчестер Сити сафида бахтли бўлса-да, дунёнинг энг нуфузли клубларидан бири бўлган "қироллик клуби" чорловини рад этиш мушкул. "Реал Мадридга ўтиш? У Манчестер Сити билан узоқ муддатли шартномага эга ва бу ерда ўзини жуда яхши ҳис қилмоқда. Бироқ футбол оламида ҳар қандай нарса содир бўлиши мумкин. Ҳар бир футболчи Мадридда ўйнашни истайди", — дея таъкидлади футболчининг отаси.
Трансфер муддати ва Fabrizio Romano муносабатиКўпчилик мухлислар Эрлинг Холанд яқин ойларда Реал Мадрид бошқарувига келган Жозе Моуринью қўл остида тўп суришини кутаётган эди. Бироқ Fabrizio Romano ўзининг YouTube каналидаги чиқишида бу трансфер жорий ёзда амалга ошмаслигини қатъий таъкидлади. Goal.com хабарига кўра, италиялик журналист футболчининг режалари ҳақида аниқ маълумотларга эга.
"Мен сизга айтяпман, шу ёзда Холанд Реал Мадридга ўтмайди. Аммо келажакда бу содир бўлиши мумкин. 2026-йил ёки ундан кейин Эрлинг бу вариантни кўриб чиқиши эҳтимолдан холи эмас. Бу унинг онгида келажак учун имконият сифатида сақланиб турибди, аммо ҳозир эмас", — дейди Романо.
Ҳозирда Эрлинг Холанд Манчестер Сити лойиҳасининг асосий устунларидан бири бўлиб қолмоқда. Пеп Гуардиола кетганидан сўнг жамоани қабул қилиб олган янги мураббий Энзо Мареска ҳам норвегиялик ҳужумчи билан ишлашга катта қизиқиш билдирган. Клуб ва футболчи ўртасидаги муносабатлар ижобий даражада сақланиб қолмоқда, бу эса трансфер масаласини камида бир неча мавсумга кечиктиради.
Манчестер Сити билан 2034-йилгача мўлжалланган узоқ муддатли келишувга эга бўлган Холанд, Англия чемпионатида янги рекордларни ўрнатишда давом этмоқчи. Реал Мадрид эса ўз навбатида ҳужум чизиғини кучайтириш бўйича бошқа муқобил вариантларни кўриб чиқишга мажбур бўлади. Ҳозирча футбол жамоатчилиги ушбу йирик трансфернинг қачонлардир амалга ошишини кутиш билан кифояланади.
…