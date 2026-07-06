Эрлинг Холанд Реал Мадридга ўтадими: Футболчининг отаси ва инсайдерлар якуний жавобни берди

·0·Спорт
Эрлинг Холанд Реал Мадридга ўтадими: Футболчининг отаси ва инсайдерлар якуний жавобни берди

Англия Премер-лигаси ва жаҳон футболининг энг ёрқин юлдузларидан бири Эрлинг Холанднинг келажаги яна бир бор спорт нашрлари диққат марказига тушди. Манчестер Сити ҳужумчисининг Мадриднинг Реал Мадрид клубига трансфери борасидаги гап-сўзлар унинг отаси Алф-Инге Холанднинг сўнгги баёнотларидан сўнг янги куч билан авж олди. Ушбу хабарлар фонида таниқли трансфер эксперти Fabrizio Romano вазиятга ойдинлик киритди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Алф-Инге Холанд ДAZН нашрига берган интервюсида ўғлининг Испания пойтахтига кўчиб ўтиш эҳтимоли ҳақида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, Эрлинг ҳозирда Манчестер Сити сафида бахтли бўлса-да, дунёнинг энг нуфузли клубларидан бири бўлган "қироллик клуби" чорловини рад этиш мушкул. "Реал Мадридга ўтиш? У Манчестер Сити билан узоқ муддатли шартномага эга ва бу ерда ўзини жуда яхши ҳис қилмоқда. Бироқ футбол оламида ҳар қандай нарса содир бўлиши мумкин. Ҳар бир футболчи Мадридда ўйнашни истайди", — дея таъкидлади футболчининг отаси.

Трансфер муддати ва Fabrizio Romano муносабати

Кўпчилик мухлислар Эрлинг Холанд яқин ойларда Реал Мадрид бошқарувига келган Жозе Моуринью қўл остида тўп суришини кутаётган эди. Бироқ Fabrizio Romano ўзининг YouTube каналидаги чиқишида бу трансфер жорий ёзда амалга ошмаслигини қатъий таъкидлади. Goal.com хабарига кўра, италиялик журналист футболчининг режалари ҳақида аниқ маълумотларга эга.

"Мен сизга айтяпман, шу ёзда Холанд Реал Мадридга ўтмайди. Аммо келажакда бу содир бўлиши мумкин. 2026-йил ёки ундан кейин Эрлинг бу вариантни кўриб чиқиши эҳтимолдан холи эмас. Бу унинг онгида келажак учун имконият сифатида сақланиб турибди, аммо ҳозир эмас", — дейди Романо.

Ҳозирда Эрлинг Холанд Манчестер Сити лойиҳасининг асосий устунларидан бири бўлиб қолмоқда. Пеп Гуардиола кетганидан сўнг жамоани қабул қилиб олган янги мураббий Энзо Мареска ҳам норвегиялик ҳужумчи билан ишлашга катта қизиқиш билдирган. Клуб ва футболчи ўртасидаги муносабатлар ижобий даражада сақланиб қолмоқда, бу эса трансфер масаласини камида бир неча мавсумга кечиктиради.

Манчестер Сити билан 2034-йилгача мўлжалланган узоқ муддатли келишувга эга бўлган Холанд, Англия чемпионатида янги рекордларни ўрнатишда давом этмоқчи. Реал Мадрид эса ўз навбатида ҳужум чизиғини кучайтириш бўйича бошқа муқобил вариантларни кўриб чиқишга мажбур бўлади. Ҳозирча футбол жамоатчилиги ушбу йирик трансфернинг қачонлардир амалга ошишини кутиш билан кифояланади.

Эрлинг ХоландРеал МадридМанчестер СитиFabrizio RomanoФутбол Трансферлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси оиласи бағрида: Аргентина сардори ЖЧ-2026 ҳал қилувчи баҳслари олдидан ҳордиқ чиқармоқдаЛионель Месси оиласи бағрида: Аргентина сардори ЖЧ-2026 ҳал қилувчи баҳслари олдидан ҳордиқ чиқармоқдаБугун, 18:52Ўзбекистоннинг U19 боксчилари эртага рингга чиқадиЎзбекистоннинг U19 боксчилари эртага рингга чиқадиБугун, 18:52Ўзбекистон боксчилари Осиё чемпионатини ғалабалар билан бошладиЎзбекистон боксчилари Осиё чемпионатини ғалабалар билан бошладиБугун, 18:50Анри Неймарга таъсирли сўзлар билан мурожаат қилдиАнри Неймарга таъсирли сўзлар билан мурожаат қилдиБугун, 18:47Луис де ла Фуенте: "Криштиану Роналду майдонга тушмаслигини афзал кўрган бўлардим"Луис де ла Фуенте: "Криштиану Роналду майдонга тушмаслигини афзал кўрган бўлардим"Бугун, 18:15ЖЧ-2026 чоракфинали тарихий чемпионларсиз қолдиЖЧ-2026 чоракфинали тарихий чемпионларсиз қолдиБугун, 17:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди