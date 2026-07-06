Лионель Месси оиласи бағрида: Аргентина сардори ЖЧ-2026 ҳал қилувчи баҳслари олдидан ҳордиқ чиқармоқда

·0·Спорт
Лионель Месси оиласи бағрида: Аргентина сардори ЖЧ-2026 ҳал қилувчи баҳслари олдидан ҳордиқ чиқармоқда

Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси 2026-йилги жаҳон чемпионатидаги шиддатли баҳслар фонида қисқа муддатли таътилга чиқди. Амалдаги жаҳон чемпионлари сафида навбатдаги чемпионлик сари интилаётган афсонавий футболчи Маями шаҳрида рафиқаси Антонела Роккуззо ва уч нафар ўғли билан учрашиб, руҳий қувват олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мусобақанинг плей-офф босқичи арафасида юзага келган ушбу танаффус Аргентина терма жамоасининг Кабо-Вердега қарши кечган оғир ўйинидан сўнг амалга оширилди. Қўшимча вақтларда 3:2 ҳисобида ғалаба қозонган Лионель Скалони шогирдлари нимчорак финал йўлланмасини нақд қилишган эди. Goal.com нашрининг хабар беришича, ушбу муҳим ғалаба жамоага бироз дам олиш ва оила аъзолари билан вақт ўтказиш имкониятини тақдим этган.

Антонела Роккуззо ўзининг Instagram саҳифасида турмуш ўртоғи ва фарзандлари — Тиаго, Матео ҳамда Сиро билан тушган суратларни улашди. 41 миллиондан ортиқ кузатувчига эга бўлган ушбу постда саккиз карра "Олтин тўп" соҳибининг майдон ташқарисидаги самимий лаҳзалари акс этган. Суратлар остида қолдирилган "Биз сени севамиз, яна биргамиз" деган сўзлар мухлислар томонидан илиқ кутиб олинди ва миллионлаб лайклар тўплади.

Рекордлар сари навбатдаги қадам

Гарчи Лионель Месси оиласи билан вақт ўтказаётган бўлса-да, унинг майдондаги кўрсаткичлари ҳайратланарли даражада қолмоқда. 39 ёшли ҳужумчи Шимолий Америка майдонларида ўтаётган ушбу турнирда ўзининг юқори формасини намойиш этмоқда. У ҳозирга қадар ўтказилган барча ўйинларда рақиблар дарвозасини ишғол қилишга муваффақ бўлди.

Ҳозирги вақтда Мессининг ҳисобида 7 та гол мавжуд бўлиб, у Қатарда ўтган ЖЧ-2022даги умумий натижасини аллақачон такрорлашга улгурди. Кабо-Верде дарвозасига киритилган тўп эса унинг жаҳон чемпионатлари тарихидаги умумий голлари сонини 20 тага етказди. Бу натижа билан у турнир тарихидаги энг яхши тўпурар мақомини янада мустаҳкамлади.

Лионель Месси учун оиласининг қўллаб-қувватлаши турнирнинг энг масъулиятли — "мағлуб бўлдингми, уйга қайтасан" босқичи олдидан жуда муҳим ҳисобланади. Интер Миами юлдузи ўзининг тажрибаси ва маҳорати билан Аргентина терма жамоасини кетма-кет иккинчи бор жаҳон тахтига олиб чиқишни мақсад қилган. Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари ҳам ушбу тарихий жараённи катта қизиқиш билан кузатиб боришмоқда, зеро Мессининг ҳар бир ҳаракати футбол олами учун янги саҳифа демакдир.

Лионель МессиАргентинаЖЧ-2026ФутболРекорд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холанд Реал Мадридга ўтадими: Футболчининг отаси ва инсайдерлар якуний жавобни бердиЭрлинг Холанд Реал Мадридга ўтадими: Футболчининг отаси ва инсайдерлар якуний жавобни бердиБугун, 18:55Ўзбекистоннинг U19 боксчилари эртага рингга чиқадиЎзбекистоннинг U19 боксчилари эртага рингга чиқадиБугун, 18:52Ўзбекистон боксчилари Осиё чемпионатини ғалабалар билан бошладиЎзбекистон боксчилари Осиё чемпионатини ғалабалар билан бошладиБугун, 18:50Анри Неймарга таъсирли сўзлар билан мурожаат қилдиАнри Неймарга таъсирли сўзлар билан мурожаат қилдиБугун, 18:47Луис де ла Фуенте: "Криштиану Роналду майдонга тушмаслигини афзал кўрган бўлардим"Луис де ла Фуенте: "Криштиану Роналду майдонга тушмаслигини афзал кўрган бўлардим"Бугун, 18:15ЖЧ-2026 чоракфинали тарихий чемпионларсиз қолдиЖЧ-2026 чоракфинали тарихий чемпионларсиз қолдиБугун, 17:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди