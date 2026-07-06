Лионель Месси оиласи бағрида: Аргентина сардори ЖЧ-2026 ҳал қилувчи баҳслари олдидан ҳордиқ чиқармоқда
Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси 2026-йилги жаҳон чемпионатидаги шиддатли баҳслар фонида қисқа муддатли таътилга чиқди. Амалдаги жаҳон чемпионлари сафида навбатдаги чемпионлик сари интилаётган афсонавий футболчи Маями шаҳрида рафиқаси Антонела Роккуззо ва уч нафар ўғли билан учрашиб, руҳий қувват олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мусобақанинг плей-офф босқичи арафасида юзага келган ушбу танаффус Аргентина терма жамоасининг Кабо-Вердега қарши кечган оғир ўйинидан сўнг амалга оширилди. Қўшимча вақтларда 3:2 ҳисобида ғалаба қозонган Лионель Скалони шогирдлари нимчорак финал йўлланмасини нақд қилишган эди. Goal.com нашрининг хабар беришича, ушбу муҳим ғалаба жамоага бироз дам олиш ва оила аъзолари билан вақт ўтказиш имкониятини тақдим этган.
Антонела Роккуззо ўзининг Instagram саҳифасида турмуш ўртоғи ва фарзандлари — Тиаго, Матео ҳамда Сиро билан тушган суратларни улашди. 41 миллиондан ортиқ кузатувчига эга бўлган ушбу постда саккиз карра "Олтин тўп" соҳибининг майдон ташқарисидаги самимий лаҳзалари акс этган. Суратлар остида қолдирилган "Биз сени севамиз, яна биргамиз" деган сўзлар мухлислар томонидан илиқ кутиб олинди ва миллионлаб лайклар тўплади.
Рекордлар сари навбатдаги қадамГарчи Лионель Месси оиласи билан вақт ўтказаётган бўлса-да, унинг майдондаги кўрсаткичлари ҳайратланарли даражада қолмоқда. 39 ёшли ҳужумчи Шимолий Америка майдонларида ўтаётган ушбу турнирда ўзининг юқори формасини намойиш этмоқда. У ҳозирга қадар ўтказилган барча ўйинларда рақиблар дарвозасини ишғол қилишга муваффақ бўлди.
Ҳозирги вақтда Мессининг ҳисобида 7 та гол мавжуд бўлиб, у Қатарда ўтган ЖЧ-2022даги умумий натижасини аллақачон такрорлашга улгурди. Кабо-Верде дарвозасига киритилган тўп эса унинг жаҳон чемпионатлари тарихидаги умумий голлари сонини 20 тага етказди. Бу натижа билан у турнир тарихидаги энг яхши тўпурар мақомини янада мустаҳкамлади.
Лионель Месси учун оиласининг қўллаб-қувватлаши турнирнинг энг масъулиятли — "мағлуб бўлдингми, уйга қайтасан" босқичи олдидан жуда муҳим ҳисобланади. Интер Миами юлдузи ўзининг тажрибаси ва маҳорати билан Аргентина терма жамоасини кетма-кет иккинчи бор жаҳон тахтига олиб чиқишни мақсад қилган. Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари ҳам ушбу тарихий жараённи катта қизиқиш билан кузатиб боришмоқда, зеро Мессининг ҳар бир ҳаракати футбол олами учун янги саҳифа демакдир.
…