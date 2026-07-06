Андижонда 5 нафар эгизак дунёга келди

·0·Жамият
Андижонда 5 нафар эгизак дунёга келди

Андижон вилоятида кам учрайдиган қувончли воқеа қайд этилди. Бу ерда бир оилада бир вақтнинг ўзида 5 нафар эгизак чақалоқ дунёга келди. Ушбу ҳолат нафақат шифокорлар, балки кенг жамоатчиликнинг ҳам эътиборини тортди.

Маълум қилинишича, янги туғилган чақалоқларнинг уч нафари қиз, икки нафари эса ўғил боладир. Бундай ҳолат жуда кам учраши билан аҳамиятли ҳисобланади.

Соғлиқни сақлаш вазирлиги матбуот хизмати маълумотига кўра, айни пайтда 5 нафар эгизак ҳамда уларнинг онаси малакали тиббиёт ходимлари назорати остида бўлиб, уларнинг аҳволи яхши. Мутахассислар томонидан зарур тиббий кузатув ва парвариш ишлари давом эттирилмоқда.

Қайд этилишича, она ва чақалоқларнинг саломатлиги доимий назоратда бўлиб, уларга барча зарур тиббий ёрдам кўрсатилмоқда. Бу қувончли воқеа Андижон вилоятидаги энг эътиборли янгиликлардан бирига айланди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Университет ходими ишга тикланиб, унга ярим миллиард сўмдан ортиқ зарар тўлаб берилди Университет ходими ишга тикланиб, унга ярим миллиард сўмдан ортиқ зарар тўлаб берилди Бугун, 19:12Тошкентда солиқ қарзи учун икки қимматбаҳо автомобиль хатландиТошкентда солиқ қарзи учун икки қимматбаҳо автомобиль хатландиБугун, 19:00МИБ: Табиий газ пулини тўламаган қарздорнинг автомашинаси хатландиМИБ: Табиий газ пулини тўламаган қарздорнинг автомашинаси хатландиБугун, 18:55Андижонда хотинини мактабда ўлдирган эркакка 19 йил жазо берилдиАндижонда хотинини мактабда ўлдирган эркакка 19 йил жазо берилдиБугун, 18:53Бектемирда гиёҳванд моддаларни «закладка» усулида тарқатган уч киши ушландиБектемирда гиёҳванд моддаларни «закладка» усулида тарқатган уч киши ушландиБугун, 16:17Ўзбекистонда иш қидираётганлар сони бир йилда 31,5 фоизга ошдиЎзбекистонда иш қидираётганлар сони бир йилда 31,5 фоизга ошдиБугун, 15:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди