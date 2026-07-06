Андижонда 5 нафар эгизак дунёга келди
Андижон вилоятида кам учрайдиган қувончли воқеа қайд этилди. Бу ерда бир оилада бир вақтнинг ўзида 5 нафар эгизак чақалоқ дунёга келди. Ушбу ҳолат нафақат шифокорлар, балки кенг жамоатчиликнинг ҳам эътиборини тортди.
Маълум қилинишича, янги туғилган чақалоқларнинг уч нафари қиз, икки нафари эса ўғил боладир. Бундай ҳолат жуда кам учраши билан аҳамиятли ҳисобланади.
Соғлиқни сақлаш вазирлиги матбуот хизмати маълумотига кўра, айни пайтда 5 нафар эгизак ҳамда уларнинг онаси малакали тиббиёт ходимлари назорати остида бўлиб, уларнинг аҳволи яхши. Мутахассислар томонидан зарур тиббий кузатув ва парвариш ишлари давом эттирилмоқда.
Қайд этилишича, она ва чақалоқларнинг саломатлиги доимий назоратда бўлиб, уларга барча зарур тиббий ёрдам кўрсатилмоқда. Бу қувончли воқеа Андижон вилоятидаги энг эътиборли янгиликлардан бирига айланди.
…