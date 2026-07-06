Кейн ва Холанд тўқнашуви: ЖЧ чорак финал чипталари 8 миллион долларгача кўтарилди
Жаҳон чемпионатининг чорак финал босқичи доирасида Маями шаҳрида бўлиб ўтадиган Англия ва Норвегия терма жамоалари ўртасидаги учрашув футбол тарихидаги энг қиммат воқеликлардан бирига айланиши кутилмоқда. Икки буюк ҳужумчи — Гарри Кейн ва Эрлинг Холанднинг ўзаро қарама-қаршилиги мухлислар орасида мисли кўрилмаган қизиқиш уйғотди. Бу эса ўз навбатида чипталар нархининг астрономик даражага кўтарилишига сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
FIFAнинг расмий қайта сотиш платформасида ушбу ўйин учун айрим чипталар нархи ҳайратланарли даражада — 8 миллион долларгача кўтарилган. Гарчи бу нарх бозорнинг энг экстремал нуқтаси ҳисобланса-да, оддий ишқибозлар учун ҳам кириш нархлари жуда юқори. СеатПикк маълумотларига кўра, энг арзон ўриндиқлар ҳозирда 2 760 доллардан таклиф этилмоқда. Бу кўрсаткич мазкур баҳсни сўнгги йиллардаги энг қиммат спорт тадбирларидан бирига айлантирди.
Маямидаги юлдузлар жангиҲард Рокк Стадиум ўйингоҳида бўлиб ўтадиган мазкур баҳс нафақат икки кучли жамоа, балки замонамизнинг энг яхши тўпурарлари жанги сифатида ҳам баҳоланмоқда. Англия терма жамоаси чорак финал йўлланмасини Мекцикадаги афсонавий "Астека" стадионида мезбонлар устидан қозонилган ҳаяжонли 3:2 ҳисобидаги ғалаба орқали қўлга киритди. Томас Тухель бошчилигидаги жамоа баланд тоғли иқлим ва душманона муҳитга қарамай, иродали ўйин кўрсатиб, Флорида соҳилларига йўл олди.
Қизиқарли жиҳати шундаки, чипталар бозоридаги умумий нархлар Бразилия терма жамоасининг кутилмаганда турнирни тарк этиши натижасида бироз пасайган. Мутахассисларнинг таъкидлашича, уч кунлик чипталар ўртача нархи 28 фоизга тушган, бироқ Англия ва Норвегия ўртасидаги "топ-ўйин"га бўлган талаб барибир рекорд даражада қолмоқда.
Англия терма жамоаси 2018-йилдан буён ўтказилаётган барча йирик турнирларда чорак финалга қадар етиб келиш анъанасини сақлаб қолмоқда. 2010 ва 2014-йиллардаги муваффақиятсизликлардан сўнг, "Уч шерлар" барқарорликка эришди. Бироқ, тўрт йил аввал Қатар майдонларида Францияга, 2018-йилда эса Хорватияга имконият бой берилгани сабабли, бу сафар Гарри Кейн ва унинг жамоадошлари устида босим янада юқори.
Кейинги босқичларда нархлар қандай бўлади?Агар инглизлар Эрлинг Холанд бошчилигидаги Норвегияни мағлуб этишса, улар ярим финал баҳси учун Атлантага йўл олишади. Турнирнинг ҳал қилувчи паллалари яқинлашгани сари молиявий ставкалар ҳам ўсиб бормоқда. Ҳозирданоқ ярим финал учрашувлари учун чипталар бошланғич нархи 3 600 доллар қилиб белгиланган. Ҳашаматли хизматларни ўз ичига олган ВИП-пакетлар (ҳоспиталитй) нархи эса 800 минг долларгача етмоқда.
Ушбу чорак финал баҳси нафақат спорт нуқтаи назаридан, балки тижорий жиҳатдан ҳам Жаҳон чемпионатлари тарихида янги саҳифа очиши кутилмоқда. Дунё нигоҳи Маямига қаратилган бир пайтда, футбол жамоатчилиги ким ярим финал йўлланмасини қўлга киритишини интиқлик билан кутмоқда.
…