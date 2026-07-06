Кейн ва Холанд тўқнашуви: ЖЧ чорак финал чипталари 8 миллион долларгача кўтарилди

·0·Спорт
Кейн ва Холанд тўқнашуви: ЖЧ чорак финал чипталари 8 миллион долларгача кўтарилди

Жаҳон чемпионатининг чорак финал босқичи доирасида Маями шаҳрида бўлиб ўтадиган Англия ва Норвегия терма жамоалари ўртасидаги учрашув футбол тарихидаги энг қиммат воқеликлардан бирига айланиши кутилмоқда. Икки буюк ҳужумчи — Гарри Кейн ва Эрлинг Холанднинг ўзаро қарама-қаршилиги мухлислар орасида мисли кўрилмаган қизиқиш уйғотди. Бу эса ўз навбатида чипталар нархининг астрономик даражага кўтарилишига сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

FIFAнинг расмий қайта сотиш платформасида ушбу ўйин учун айрим чипталар нархи ҳайратланарли даражада — 8 миллион долларгача кўтарилган. Гарчи бу нарх бозорнинг энг экстремал нуқтаси ҳисобланса-да, оддий ишқибозлар учун ҳам кириш нархлари жуда юқори. СеатПикк маълумотларига кўра, энг арзон ўриндиқлар ҳозирда 2 760 доллардан таклиф этилмоқда. Бу кўрсаткич мазкур баҳсни сўнгги йиллардаги энг қиммат спорт тадбирларидан бирига айлантирди.

Маямидаги юлдузлар жанги

Ҳард Рокк Стадиум ўйингоҳида бўлиб ўтадиган мазкур баҳс нафақат икки кучли жамоа, балки замонамизнинг энг яхши тўпурарлари жанги сифатида ҳам баҳоланмоқда. Англия терма жамоаси чорак финал йўлланмасини Мекцикадаги афсонавий "Астека" стадионида мезбонлар устидан қозонилган ҳаяжонли 3:2 ҳисобидаги ғалаба орқали қўлга киритди. Томас Тухель бошчилигидаги жамоа баланд тоғли иқлим ва душманона муҳитга қарамай, иродали ўйин кўрсатиб, Флорида соҳилларига йўл олди.

Қизиқарли жиҳати шундаки, чипталар бозоридаги умумий нархлар Бразилия терма жамоасининг кутилмаганда турнирни тарк этиши натижасида бироз пасайган. Мутахассисларнинг таъкидлашича, уч кунлик чипталар ўртача нархи 28 фоизга тушган, бироқ Англия ва Норвегия ўртасидаги "топ-ўйин"га бўлган талаб барибир рекорд даражада қолмоқда.

Англия терма жамоаси 2018-йилдан буён ўтказилаётган барча йирик турнирларда чорак финалга қадар етиб келиш анъанасини сақлаб қолмоқда. 2010 ва 2014-йиллардаги муваффақиятсизликлардан сўнг, "Уч шерлар" барқарорликка эришди. Бироқ, тўрт йил аввал Қатар майдонларида Францияга, 2018-йилда эса Хорватияга имконият бой берилгани сабабли, бу сафар Гарри Кейн ва унинг жамоадошлари устида босим янада юқори.

Кейинги босқичларда нархлар қандай бўлади?

Агар инглизлар Эрлинг Холанд бошчилигидаги Норвегияни мағлуб этишса, улар ярим финал баҳси учун Атлантага йўл олишади. Турнирнинг ҳал қилувчи паллалари яқинлашгани сари молиявий ставкалар ҳам ўсиб бормоқда. Ҳозирданоқ ярим финал учрашувлари учун чипталар бошланғич нархи 3 600 доллар қилиб белгиланган. Ҳашаматли хизматларни ўз ичига олган ВИП-пакетлар (ҳоспиталитй) нархи эса 800 минг долларгача етмоқда.

Ушбу чорак финал баҳси нафақат спорт нуқтаи назаридан, балки тижорий жиҳатдан ҳам Жаҳон чемпионатлари тарихида янги саҳифа очиши кутилмоқда. Дунё нигоҳи Маямига қаратилган бир пайтда, футбол жамоатчилиги ким ярим финал йўлланмасини қўлга киритишини интиқлик билан кутмоқда.

Жаҳон ЧемпионатиАнглияНорвегияЭрлинг ХоландГарри Кейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналдудан шов-шувли ваъда: «Ғалаба бўлса, “Rolls-Royce” совға қиламан»Роналдудан шов-шувли ваъда: «Ғалаба бўлса, “Rolls-Royce” совға қиламан»Бугун, 20:40Рогер Милла рекордини янгилаш навбати: Криштиану Роналду ва Лионель Месси қачон футболдан кетади?Рогер Милла рекордини янгилаш навбати: Криштиану Роналду ва Лионель Месси қачон футболдан кетади?Бугун, 20:13Арсенал етакчилари янги мавсум стартини ўтказиб юборади: Сака ва Рисе сафдан чиқдиАрсенал етакчилари янги мавсум стартини ўтказиб юборади: Сака ва Рисе сафдан чиқдиБугун, 19:52Жуд Беллингҳэм: «Раҳбарларингизга эртага ишга бормаслигингизни айтинг»Жуд Беллингҳэм: «Раҳбарларингизга эртага ишга бормаслигингизни айтинг»Бугун, 19:24Эрлинг Холанд Реал Мадридга ўтадими: Футболчининг отаси ва инсайдерлар якуний жавобни бердиЭрлинг Холанд Реал Мадридга ўтадими: Футболчининг отаси ва инсайдерлар якуний жавобни бердиБугун, 18:55Лионель Месси оиласи бағрида: Аргентина сардори ЖЧ-2026 ҳал қилувчи баҳслари олдидан ҳордиқ чиқармоқдаЛионель Месси оиласи бағрида: Аргентина сардори ЖЧ-2026 ҳал қилувчи баҳслари олдидан ҳордиқ чиқармоқдаБугун, 18:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди