Португалия ва Испания ўйинини биз билан жонли кузатинг
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Жаҳон чемпионати нимчорак финалидан ўрин олган Португалия ва Испания ўртасидаги учрашувни Zamin.uz сайтида жонли матнли трансляция орқали кузатиш мумкин.
Баҳс 7 июль куни соат 00:00 да бошланади. Учрашув давомида голлар, хавфли ҳужумлар, футболчилар алмашинуви, сариқ ва қизил карточкалар ҳамда ҳакам қарорлари тезкор тарзда ёритиб борилади.
Португалия сафида Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш ва Жоау Феликс майдонга тушади. Испания эса Ламин Ямаль, Педри, Дани Ольмо ва Родрига таянади.
Баҳсни тўғридан-тўғри кўриш имконига эга бўлмаган мухлислар ўйин тафсилотларини Zamin.uz сайтида дақиқама-дақиқа кузатиб бориши мумкин.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…