Португалия ва Испания ўйинини биз билан жонли кузатинг

·0·Спорт
Португалия ва Испания ўйинини биз билан жонли кузатинг

Жаҳон чемпионати нимчорак финалидан ўрин олган Португалия ва Испания ўртасидаги учрашувни Zamin.uz сайтида жонли матнли трансляция орқали кузатиш мумкин.

Баҳс 7 июль куни соат 00:00 да бошланади. Учрашув давомида голлар, хавфли ҳужумлар, футболчилар алмашинуви, сариқ ва қизил карточкалар ҳамда ҳакам қарорлари тезкор тарзда ёритиб борилади.

Португалия сафида Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш ва Жоау Феликс майдонга тушади. Испания эса Ламин Ямаль, Педри, Дани Ольмо ва Родрига таянади.

Баҳсни тўғридан-тўғри кўриш имконига эга бўлмаган мухлислар ўйин тафсилотларини Zamin.uz сайтида дақиқама-дақиқа кузатиб бориши мумкин.

ПортугалияИспанияКриштиану РоналдуЛамин ЯмальZamin.uzМатнли трансляция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалия ва Испания нимчорак финал учун асосий таркибни эълон қилдиПортугалия ва Испания нимчорак финал учун асосий таркибни эълон қилдиБугун, 22:47ЖЧ-2026да катта можаро: Инфантинони тахтдан ағдаришмоқчи...ЖЧ-2026да катта можаро: Инфантинони тахтдан ағдаришмоқчи...Бугун, 22:40Челси ўз тарбияланувчиси Аггие Беевер-Жонес билан узоқ муддатли шартнома имзоладиЧелси ўз тарбияланувчиси Аггие Беевер-Жонес билан узоқ муддатли шартнома имзоладиБугун, 21:58Джамал Мусиала жарроҳлик столига ётди: Бавария етакчиси қачон сафга қайтади?Джамал Мусиала жарроҳлик столига ётди: Бавария етакчиси қачон сафга қайтади?Бугун, 21:33Opta суперкомпьютери: Испания-Португалия баҳсида ким ғолиб чиқади?Opta суперкомпьютери: Испания-Португалия баҳсида ким ғолиб чиқади?Бугун, 21:32ЖЧ-2026. Португалия — Испания: тахминий таркиблар маълум...ЖЧ-2026. Португалия — Испания: тахминий таркиблар маълум...Бугун, 21:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди