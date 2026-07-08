Салоҳ Месси ҳақида: «У ўйинни бир ўзи буриб юборади»

·0·Спорт
Салоҳ Месси ҳақида: «У ўйинни бир ўзи буриб юборади»

ЖЧ-2026 1/8 финалида Аргентина Мисрни 3:2 ҳисобида мағлуб этди. Учрашувдан сўнг Миср етакчиси Муҳаммад Салоҳ Лионель Месси ҳақида алоҳида фикр билдирди.

Миср баҳс давомида 2:0 ҳисобида олдинда борган бўлса-да, устунликни сақлаб қола олмади. Месси эса пенальтидан фойдалана олмаганига қарамай, кейин гол ва ассист билан ўйин тақдирини ўзгартирди.

Миср сенсацияга жуда яқин эди

Учрашув Миср учун жуда яхши бошланди. Африка вакили Аргентинага қарши икки тўплик устунликка эришиб, чоракфинал сари катта қадам ташлагандек кўринган эди.

Бироқ амалдаги чемпион сўнгги дақиқаларда босимни кучайтирди ва 3:2 ҳисобида ғалабани илиб кетди.

Месси пенальтидан адашди, аммо ўйинни ўзгартирди

Лионель Месси баҳс бошида пенальтидан унумли фойдалана олмади. Аммо у кейинчалик ўйинга катта таъсир кўрсатди.

Аргентиналик сардор голли узатмани амалга оширди ва ўзи ҳам битта гол уриб, жамоасининг суперкамбэкида ҳал қилувчи роллардан бирини бажарди.

Салоҳ Мессини тан олди

Муҳаммад Салоҳ ўйиндан кейин Мессининг даражасини очиқ эътироф этди.

«Биз қўлимиздан келганини қилдик, лекин Месси деган йигит бор, у исталган вақтда ўйин тизгинини буриб юбориши ва баҳсни бир ўзи ютиб кетиши мумкин. Месси қолган футболчилардан анча юқори даражада туради, буни тан олишим керак», — дея Салоҳ сўзларидан иқтибос келтирди La Derecha Diario.

Аргентинани чоракфиналда Швейцария кутмоқда

Миср мағлубиятдан сўнг турнирни тарк этди. Аргентина эса чоракфиналга йўл олди.

Кейинги босқичда Лионель Скалони шогирдлари Швейцарияга қарши майдонга тушади. Месси эса ЖЧ-2026да Аргентинанинг асосий умиди бўлиб қолмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Альваро Арбелоа «Фулҳэм» бош мураббийи этиб тайинландиАльваро Арбелоа «Фулҳэм» бош мураббийи этиб тайинландиБугун, 05:32Энцо Фернандес: «Бу голни уч йилдан бери орзу қилардим»Энцо Фернандес: «Бу голни уч йилдан бери орзу қилардим»Бугун, 04:38Лионель Месси: «Аргентина ҳеч қачон таслим бўлмайди»Лионель Месси: «Аргентина ҳеч қачон таслим бўлмайди»Бугун, 04:34ЖЧ-2026. Чоракфиналнинг барча жуфтликлари маълум бўлдиЖЧ-2026. Чоракфиналнинг барча жуфтликлари маълум бўлдиБугун, 04:32ЖЧ-2026. Швейцария пенальтилар сериясида Колумбияни мағлуб этдиЖЧ-2026. Швейцария пенальтилар сериясида Колумбияни мағлуб этдиБугун, 04:28Ҳоссам Ҳассан: “Месси мусобақада қолиши учун бизга нисбатан адолатсизлик қилинди”Ҳоссам Ҳассан: “Месси мусобақада қолиши учун бизга нисбатан адолатсизлик қилинди”Бугун, 02:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди