Салоҳ Месси ҳақида: «У ўйинни бир ўзи буриб юборади»
ЖЧ-2026 1/8 финалида Аргентина Мисрни 3:2 ҳисобида мағлуб этди. Учрашувдан сўнг Миср етакчиси Муҳаммад Салоҳ Лионель Месси ҳақида алоҳида фикр билдирди.
Миср баҳс давомида 2:0 ҳисобида олдинда борган бўлса-да, устунликни сақлаб қола олмади. Месси эса пенальтидан фойдалана олмаганига қарамай, кейин гол ва ассист билан ўйин тақдирини ўзгартирди.
Миср сенсацияга жуда яқин эди
Учрашув Миср учун жуда яхши бошланди. Африка вакили Аргентинага қарши икки тўплик устунликка эришиб, чоракфинал сари катта қадам ташлагандек кўринган эди.
Бироқ амалдаги чемпион сўнгги дақиқаларда босимни кучайтирди ва 3:2 ҳисобида ғалабани илиб кетди.
Месси пенальтидан адашди, аммо ўйинни ўзгартирди
Лионель Месси баҳс бошида пенальтидан унумли фойдалана олмади. Аммо у кейинчалик ўйинга катта таъсир кўрсатди.
Аргентиналик сардор голли узатмани амалга оширди ва ўзи ҳам битта гол уриб, жамоасининг суперкамбэкида ҳал қилувчи роллардан бирини бажарди.
Салоҳ Мессини тан олди
Муҳаммад Салоҳ ўйиндан кейин Мессининг даражасини очиқ эътироф этди.
«Биз қўлимиздан келганини қилдик, лекин Месси деган йигит бор, у исталган вақтда ўйин тизгинини буриб юбориши ва баҳсни бир ўзи ютиб кетиши мумкин. Месси қолган футболчилардан анча юқори даражада туради, буни тан олишим керак», — дея Салоҳ сўзларидан иқтибос келтирди La Derecha Diario.
Аргентинани чоракфиналда Швейцария кутмоқда
Миср мағлубиятдан сўнг турнирни тарк этди. Аргентина эса чоракфиналга йўл олди.
Кейинги босқичда Лионель Скалони шогирдлари Швейцарияга қарши майдонга тушади. Месси эса ЖЧ-2026да Аргентинанинг асосий умиди бўлиб қолмоқда.
…