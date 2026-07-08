Зико ҳакамга: «Орзумизни барбод қилди, Худо олдида ўзи жавоб берсин»

·0·Спорт
Зико ҳакамга: «Орзумизни барбод қилди, Худо олдида ўзи жавоб берсин»

Миср миллий жамоаси ҳужумчиси Мустафо Зико ЖЧ-2026 1/8 финалида Аргентинага қарши ўйиндан сўнг ҳакамликдан норози эканини билдирди.

Миср 2:0 ҳисобида олдинда борганига қарамай, якунда 2:3 ҳисобида мағлуб бўлди. Зиконинг фикрича, баҳсни бошқарган Франсуа Летексие қарорлари бутун бир миллатнинг орзусига таъсир қилган.

Зико ҳакамни кескин айблади

Ўйиндан кейин Мустафо Зико ҳиссиётларини яшириб ўтирмади. У бош ҳакамнинг қарорларидан қаттиқ норози бўлганини очиқ айтди.

«Ҳакам бутун бир миллатнинг орзусини барбод қилди ва у бизни нишонга олганди, сабаби биз Аргентинани ютиб қўймаслигимиз керак эди. Энди қилганлари учун Худо олдида ўзи жавоб берсин», — деди Зико.

VARдан кейин гол бекор қилинди

Мисрлик футболчининг норозилигига асос бўлган эпизодлардан бири 58-дақиқада юз берди.

Зиконинг голи VAR аралашувидан кейин бекор қилинди. Бу қарор ўйин тақдирига таъсир қилган ҳолатлардан бири сифатида баҳоланмоқда.

Салоҳга нисбатан фол учун пенальти берилмади

Баҳснинг сўнгги дақиқаларида яна бир баҳсли вазият юзага келди.

Миср томони Муҳаммад Салоҳга нисбатан фол ишлатилган деб ҳисоблаган ҳолатда бош ҳакам пенальти белгиламади. Бу эса ўйиндан кейинги норозиликларни янада кучайтирди.

Миср мусобақани тарк этди

Миср 1/8 финалда Аргентинага қарши катта сенсацияга жуда яқин келган эди. Бироқ амалдаги чемпион сўнгги дақиқаларда ҳисобни ўз фойдасига ҳал қилди ва 3:2 ҳисобида ғалаба қозонди.

Эндиликда Аргентина чоракфиналда Швейцарияга қарши майдонга тушади. АҚШ, Канада ва Мексикада ўтаётган жаҳон чемпионати 19 июлгача давом этади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Салоҳ Месси ҳақида: «У ўйинни бир ўзи буриб юборади»Салоҳ Месси ҳақида: «У ўйинни бир ўзи буриб юборади»Бугун, 10:32Альваро Арбелоа «Фулҳэм» бош мураббийи этиб тайинландиАльваро Арбелоа «Фулҳэм» бош мураббийи этиб тайинландиБугун, 05:32Энцо Фернандес: «Бу голни уч йилдан бери орзу қилардим»Энцо Фернандес: «Бу голни уч йилдан бери орзу қилардим»Бугун, 04:38Лионель Месси: «Аргентина ҳеч қачон таслим бўлмайди»Лионель Месси: «Аргентина ҳеч қачон таслим бўлмайди»Бугун, 04:34ЖЧ-2026. Чоракфиналнинг барча жуфтликлари маълум бўлдиЖЧ-2026. Чоракфиналнинг барча жуфтликлари маълум бўлдиБугун, 04:32ЖЧ-2026. Швейцария пенальтилар сериясида Колумбияни мағлуб этдиЖЧ-2026. Швейцария пенальтилар сериясида Колумбияни мағлуб этдиБугун, 04:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди