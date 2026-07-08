Зико ҳакамга: «Орзумизни барбод қилди, Худо олдида ўзи жавоб берсин»
Миср миллий жамоаси ҳужумчиси Мустафо Зико ЖЧ-2026 1/8 финалида Аргентинага қарши ўйиндан сўнг ҳакамликдан норози эканини билдирди.
Миср 2:0 ҳисобида олдинда борганига қарамай, якунда 2:3 ҳисобида мағлуб бўлди. Зиконинг фикрича, баҳсни бошқарган Франсуа Летексие қарорлари бутун бир миллатнинг орзусига таъсир қилган.
Зико ҳакамни кескин айблади
Ўйиндан кейин Мустафо Зико ҳиссиётларини яшириб ўтирмади. У бош ҳакамнинг қарорларидан қаттиқ норози бўлганини очиқ айтди.
«Ҳакам бутун бир миллатнинг орзусини барбод қилди ва у бизни нишонга олганди, сабаби биз Аргентинани ютиб қўймаслигимиз керак эди. Энди қилганлари учун Худо олдида ўзи жавоб берсин», — деди Зико.
VARдан кейин гол бекор қилинди
Мисрлик футболчининг норозилигига асос бўлган эпизодлардан бири 58-дақиқада юз берди.
Зиконинг голи VAR аралашувидан кейин бекор қилинди. Бу қарор ўйин тақдирига таъсир қилган ҳолатлардан бири сифатида баҳоланмоқда.
Салоҳга нисбатан фол учун пенальти берилмади
Баҳснинг сўнгги дақиқаларида яна бир баҳсли вазият юзага келди.
Миср томони Муҳаммад Салоҳга нисбатан фол ишлатилган деб ҳисоблаган ҳолатда бош ҳакам пенальти белгиламади. Бу эса ўйиндан кейинги норозиликларни янада кучайтирди.
Миср мусобақани тарк этди
Миср 1/8 финалда Аргентинага қарши катта сенсацияга жуда яқин келган эди. Бироқ амалдаги чемпион сўнгги дақиқаларда ҳисобни ўз фойдасига ҳал қилди ва 3:2 ҳисобида ғалаба қозонди.
Эндиликда Аргентина чоракфиналда Швейцарияга қарши майдонга тушади. АҚШ, Канада ва Мексикада ўтаётган жаҳон чемпионати 19 июлгача давом этади.
…