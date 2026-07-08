Миср Аргентина ўйини ҳакамлиги бўйича ФИФАга шикоят қилди

·0·Спорт
Миср Аргентина ўйини ҳакамлиги бўйича ФИФАга шикоят қилди

Миср футбол ассоциацияси ЖЧ-2026 1/8 финалида Аргентинага қарши ўйиндаги ҳакамлик қарорларидан норози бўлиб, ФИФАга расмий ариза юборди.

Globo нашри маълумотига кўра, Миср томони учрашувдаги баҳсли эпизодлар бўйича текширув ўтказилишини ва франциялик ҳакамлар гуруҳини мундиал охиригача четлатишни талаб қилмоқда.

Баҳсли ўйин ФИФАгача етиб борди

Аргентина ва Миср ўртасидаги 1/8 финал баҳси 3:2 ҳисобида амалдаги чемпион фойдасига якунланган эди.

Учрашувни Франсуа Летексе бошчилигидаги франциялик ҳакамлар гуруҳи бошқарди. Миср футбол ассоциацияси айнан шу ҳакамлик борасида Халқаро футбол федерациясига шикоят киритди.

Миср икки эпизодни текширишни сўрамоқда

Ассоциация президенти Хани Абу Рида ўйиндаги бир нечта можароли ҳолатларга эътибор қаратган.

Миср томони, аввало, миллий жамоанинг бекор қилинган голи юзасидан изоҳ талаб қилмоқда. Шунингдек, Аргентинанинг учинчи голидан олдин бўлган эҳтимолий пенальти ҳолати ҳам текширилиши сўралган.

Ҳакамлар гуруҳини четлатиш талаби қўйилди

Миср футбол ассоциацияси фақат текширув билан чекланмоқчи эмас.

Хани Абу Рида Франсуа Летексе бошчилигидаги ҳакамлар гуруҳини жаҳон чемпионати якунига қадар ўйинлардан четлатишни ҳам талаб қилган.

Аргентина чоракфиналда, Миср эса жавоб кутмоқда

Миср 1/8 финалда 2:3 ҳисобида мағлуб бўлиб, мусобақани тарк этди. Аргентина эса чоракфиналга йўл олди ва амалдаги чемпион сифатида курашни давом эттирмоқда.

АҚШ, Канада ва Мексикада ўтаётган ЖЧ-2026 19 июлга қадар давом этади. Энди эътибор ФИФАнинг Миср шикоятига қандай муносабат билдиришига қаратилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зико ҳакамга: «Орзумизни барбод қилди, Худо олдида ўзи жавоб берсин»Зико ҳакамга: «Орзумизни барбод қилди, Худо олдида ўзи жавоб берсин»Бугун, 10:37Салоҳ Месси ҳақида: «У ўйинни бир ўзи буриб юборади»Салоҳ Месси ҳақида: «У ўйинни бир ўзи буриб юборади»Бугун, 10:32Альваро Арбелоа «Фулҳэм» бош мураббийи этиб тайинландиАльваро Арбелоа «Фулҳэм» бош мураббийи этиб тайинландиБугун, 05:32Энцо Фернандес: «Бу голни уч йилдан бери орзу қилардим»Энцо Фернандес: «Бу голни уч йилдан бери орзу қилардим»Бугун, 04:38Лионель Месси: «Аргентина ҳеч қачон таслим бўлмайди»Лионель Месси: «Аргентина ҳеч қачон таслим бўлмайди»Бугун, 04:34ЖЧ-2026. Чоракфиналнинг барча жуфтликлари маълум бўлдиЖЧ-2026. Чоракфиналнинг барча жуфтликлари маълум бўлдиБугун, 04:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди