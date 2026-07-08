Миср Аргентина ўйини ҳакамлиги бўйича ФИФАга шикоят қилди
Миср футбол ассоциацияси ЖЧ-2026 1/8 финалида Аргентинага қарши ўйиндаги ҳакамлик қарорларидан норози бўлиб, ФИФАга расмий ариза юборди.
Globo нашри маълумотига кўра, Миср томони учрашувдаги баҳсли эпизодлар бўйича текширув ўтказилишини ва франциялик ҳакамлар гуруҳини мундиал охиригача четлатишни талаб қилмоқда.
Баҳсли ўйин ФИФАгача етиб борди
Аргентина ва Миср ўртасидаги 1/8 финал баҳси 3:2 ҳисобида амалдаги чемпион фойдасига якунланган эди.
Учрашувни Франсуа Летексе бошчилигидаги франциялик ҳакамлар гуруҳи бошқарди. Миср футбол ассоциацияси айнан шу ҳакамлик борасида Халқаро футбол федерациясига шикоят киритди.
Миср икки эпизодни текширишни сўрамоқда
Ассоциация президенти Хани Абу Рида ўйиндаги бир нечта можароли ҳолатларга эътибор қаратган.
Миср томони, аввало, миллий жамоанинг бекор қилинган голи юзасидан изоҳ талаб қилмоқда. Шунингдек, Аргентинанинг учинчи голидан олдин бўлган эҳтимолий пенальти ҳолати ҳам текширилиши сўралган.
Ҳакамлар гуруҳини четлатиш талаби қўйилди
Миср футбол ассоциацияси фақат текширув билан чекланмоқчи эмас.
Хани Абу Рида Франсуа Летексе бошчилигидаги ҳакамлар гуруҳини жаҳон чемпионати якунига қадар ўйинлардан четлатишни ҳам талаб қилган.
Аргентина чоракфиналда, Миср эса жавоб кутмоқда
Миср 1/8 финалда 2:3 ҳисобида мағлуб бўлиб, мусобақани тарк этди. Аргентина эса чоракфиналга йўл олди ва амалдаги чемпион сифатида курашни давом эттирмоқда.
АҚШ, Канада ва Мексикада ўтаётган ЖЧ-2026 19 июлга қадар давом этади. Энди эътибор ФИФАнинг Миср шикоятига қандай муносабат билдиришига қаратилган.
…