Эрлинг Холанд Бразилия устидан қозонилган ғалабани «ҳақиқатга тўғри келмайдиган» воқеа деб атади

·42·Спорт
Эрлинг Холанд Бразилия устидан қозонилган ғалабани «ҳақиқатга тўғри келмайдиган» воқеа деб атади

Футбол оламида чинакам сенсация юз берди: Норвегия терма жамоаси жаҳон чемпионатининг нимчорак финал босқичида беш карра дунё чемпиони Бразилияни турнирдан чиқариб юборди. Ушбу тарихий ғалабанинг бош қаҳрамонига айланган Эрлинг Холанд ўйиндан сўнг ўз ҳис-туйғулари билан ўртоқлашар экан, содир бўлган воқеаларга ҳали ҳам ишониш қийинлигини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ню-Жерси штатида бўлиб ўтган драматик баҳсда Манчестер Сити ҳужумчиси ўзининг маҳоратини яна бир бор намойиш этди. Учрашувнинг 79-дақиқасида боши билан дарвозани ишғол қилган Эрлинг Холанд, 90-дақиқада пастки бурчакка йўлланган аниқ зарбаси билан дубл қайд этди ва норвегларни ўз тарихида илк бор чорак финалга олиб чиқди. Goal.com нашри хабарига кўра, ушбу ғалаба Норвегия футболи учун мисли кўрилмаган натижа ҳисобланади.

Тарихий ғалаба ва эмоциялар

Ўйиндан сўнг ўзининг YouTube каналида чиқиш қилган Эрлинг Холанд Бразилия каби гранд жамоани мағлуб этиш у учун ушалмас орзу бўлиб туюлганини тан олди. «Бразилия — ҳақиқий футбол мамлакати. Бу афсонавий футболчилар ва бой тарихга эга бўлган, ҳар бир бола футбол ўрганишни бошлаганда биринчи бўлиб танийдиган терма жамоадир. Уларга қарши майдонга тушишнинг ўзи мен учун ғайритабиий ҳолат эди», — дейди норвегиялик юлдуз.

Ҳужумчининг сўзларига кўра, Бразилиянинг яққол фаворит сифатида кўрилиши Стале Солбаккен шогирдларига босиmsиз ва эркин ўйин кўрсатиш имконини берган. Учрашув давомида Бразилия терма жамоаси аъзоси Бруно Гуимараес пеналтидан унумли фойдалана олмагани, Неймар томонидан ўйин охирида киритилган гол эса Жанубий Америка вакилларини мағлубиятдан қутқариб қола олмагани диққатга сазовордир.

Олтин бутса учун пойга ва навбатдаги рақиб

Эрлинг Холанд ушбу дубли орқали жорий турнирдаги голлари сонини 7 тага етказиб олди ва тўпурарлар пойгасида Килиан Мбаппе билан тенглашди. Норвегия терма жамоаси дарвозабони Оржан Нйланднинг ишончли ҳаракатлари ҳам жамоанинг муваффақиятида муҳим рол ўйнади. Эндиликда Скандинавия вакиллари чорак финалда Англия терма жамоасига қарши майдонга тушади.

Шанба куни Маями шаҳрида бўлиб ўтадиган Англияга қарши баҳс Норвегия учун навбатдаги жиддий синов бўлиши кутилмоқда. «Уч шерлар» ҳам Мексика билан кечган қийин баҳсдан сўнг ўз ўйинини кучайтиришга ҳаракат қилмоқда. Эрлинг Холанд эса ҳозирча фақат дам олиш ва куч йиғиш ҳақида ўйлаётганини, чунки Бразилия билан ўйин уни бутунлай толиқтирганини таъкидлаб ўтди.

Эрлинг ХоландНорвегияБразилияЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Антуан Гризманн АҚШда дебют қилди: Франциялик юлдуз Лионель Месси билан тўқнашувни кутмоқдаАнтуан Гризманн АҚШда дебют қилди: Франциялик юлдуз Лионель Месси билан тўқнашувни кутмоқдаБугун, 14:37Барселона ҳужум чизиғини кучайтирмоқда: Карим Адееми учун расмий таклиф юборилдиБарселона ҳужум чизиғини кучайтирмоқда: Карим Адееми учун расмий таклиф юборилдиБугун, 13:53Гарри Кейн ёки Эрлинг Холанд: Дунёнинг энг яхши марказий ҳужумчиси ким?Гарри Кейн ёки Эрлинг Холанд: Дунёнинг энг яхши марказий ҳужумчиси ким?Бугун, 13:11Ливерпул Муҳаммад Салах ўрнига PSJ юлдузи Брэдли Барколя номзодини кўриб чиқмоқдаЛиверпул Муҳаммад Салах ўрнига PSJ юлдузи Брэдли Барколя номзодини кўриб чиқмоқдаБугун, 12:19Ламине Ямал Хулиан Альваресни Барселонага чақирди: Трансфер амалга ошадими?Ламине Ямал Хулиан Альваресни Барселонага чақирди: Трансфер амалга ошадими?Бугун, 12:13Орельен Чуамени Реал Мадрид билан шартномасини узайтирди: Манчестер Юнайтед режаси барбод бўлдиОрельен Чуамени Реал Мадрид билан шартномасини узайтирди: Манчестер Юнайтед режаси барбод бўлдиБугун, 11:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди