Эрлинг Холанд Бразилия устидан қозонилган ғалабани «ҳақиқатга тўғри келмайдиган» воқеа деб атади
Футбол оламида чинакам сенсация юз берди: Норвегия терма жамоаси жаҳон чемпионатининг нимчорак финал босқичида беш карра дунё чемпиони Бразилияни турнирдан чиқариб юборди. Ушбу тарихий ғалабанинг бош қаҳрамонига айланган Эрлинг Холанд ўйиндан сўнг ўз ҳис-туйғулари билан ўртоқлашар экан, содир бўлган воқеаларга ҳали ҳам ишониш қийинлигини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ню-Жерси штатида бўлиб ўтган драматик баҳсда Манчестер Сити ҳужумчиси ўзининг маҳоратини яна бир бор намойиш этди. Учрашувнинг 79-дақиқасида боши билан дарвозани ишғол қилган Эрлинг Холанд, 90-дақиқада пастки бурчакка йўлланган аниқ зарбаси билан дубл қайд этди ва норвегларни ўз тарихида илк бор чорак финалга олиб чиқди. Goal.com нашри хабарига кўра, ушбу ғалаба Норвегия футболи учун мисли кўрилмаган натижа ҳисобланади.
Тарихий ғалаба ва эмоцияларЎйиндан сўнг ўзининг YouTube каналида чиқиш қилган Эрлинг Холанд Бразилия каби гранд жамоани мағлуб этиш у учун ушалмас орзу бўлиб туюлганини тан олди. «Бразилия — ҳақиқий футбол мамлакати. Бу афсонавий футболчилар ва бой тарихга эга бўлган, ҳар бир бола футбол ўрганишни бошлаганда биринчи бўлиб танийдиган терма жамоадир. Уларга қарши майдонга тушишнинг ўзи мен учун ғайритабиий ҳолат эди», — дейди норвегиялик юлдуз.
Ҳужумчининг сўзларига кўра, Бразилиянинг яққол фаворит сифатида кўрилиши Стале Солбаккен шогирдларига босиmsиз ва эркин ўйин кўрсатиш имконини берган. Учрашув давомида Бразилия терма жамоаси аъзоси Бруно Гуимараес пеналтидан унумли фойдалана олмагани, Неймар томонидан ўйин охирида киритилган гол эса Жанубий Америка вакилларини мағлубиятдан қутқариб қола олмагани диққатга сазовордир.
Олтин бутса учун пойга ва навбатдаги рақибЭрлинг Холанд ушбу дубли орқали жорий турнирдаги голлари сонини 7 тага етказиб олди ва тўпурарлар пойгасида Килиан Мбаппе билан тенглашди. Норвегия терма жамоаси дарвозабони Оржан Нйланднинг ишончли ҳаракатлари ҳам жамоанинг муваффақиятида муҳим рол ўйнади. Эндиликда Скандинавия вакиллари чорак финалда Англия терма жамоасига қарши майдонга тушади.
Шанба куни Маями шаҳрида бўлиб ўтадиган Англияга қарши баҳс Норвегия учун навбатдаги жиддий синов бўлиши кутилмоқда. «Уч шерлар» ҳам Мексика билан кечган қийин баҳсдан сўнг ўз ўйинини кучайтиришга ҳаракат қилмоқда. Эрлинг Холанд эса ҳозирча фақат дам олиш ва куч йиғиш ҳақида ўйлаётганини, чунки Бразилия билан ўйин уни бутунлай толиқтирганини таъкидлаб ўтди.
…