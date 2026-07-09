«Сурхон» тўпурари «Пахтакор»га йўл олди: келишувда муҳим шарт бор
«Сурхон» ҳужумчиси Штефан Чинеду фаолиятини вақтинча «Пахтакор»да давом эттиради. Термиз клуби нигериялик форвард билан амалдаги шартномани аввал узайтирди, кейин эса уни ижара асосида Тошкент клубига юборди.
Бу трансфер Суперлига мавсумнинг иккинчи қисми олдидан эътиборли воқеалардан бири бўлди. Чунки Чинеду «Сурхон» сафида қисқа вақт ичида юқори натижа кўрсатиб, мухлислар эътиборини қозонган эди.
Чинеду билан шартнома 2027 йилгача узайтирилди
«Сурхон» матбуот хизмати маълумотига кўра, клуб Штефан Чинеду билан амалдаги меҳнат шартномасини 2027 йил якунига қадар узайтирган.
Бу қарор термизликлар форвардни узоқ муддатли режаларидан чиқариб юбормаганини кўрсатади. Яъни футболчи ижарага берилган бўлса-да, унинг ҳуқуқлари «Сурхон»да сақланиб қолади.
Форвард мавсум охиригача «Пахтакор»да ўйнайди
Томонлар ўртасидаги келишувга кўра, нигериялик ҳужумчи 2026 йилги мавсум якунига қадар ижара асосида «Пахтакор» сафида фаолият олиб боради.
«Пахтакор» учун бу трансфер ҳужум чизиғида рақобат ва голли вариантларни кучайтириши мумкин. Чинеду эса чемпионлик учун курашаётган жамоада ўзини янги даражада кўрсатиш имконига эга бўлади.
14 ўйинда 10 гол
Штефан Чинеду «Сурхон» сафида жами 14 та расмий учрашувда майдонга тушган.
Ушбу ўйинларда форвард рақиблар дарвозасини 10 бор ишғол қилган. Бу кўрсаткич уни Суперлигадаги энг самарали легионерлардан бири сифатида кўрсатиб берди.
«Сурхон» форвардга миннатдорлик билдирди
Термиз клуби футболчининг жамоадаги меҳнатини алоҳида эътироф этди.
«Жамоамиз Чинедуга клубимиз сафидаги фидокорона меҳнати учун миннатдорлик билдиради», — дейилади клуб хабарида.
Ижара ортидаги асосий интрига
Чинедунинг «Пахтакор»га ўтиши мавсумнинг иккинчи қисмида Суперлига рақобатини янада қизиқарли қилиши мумкин.
Бир томонда «Пахтакор» тажрибали ва гол ура оладиган форвардга эга бўлди. Иккинчи томонда эса «Сурхон» футболчи билан шартномани узайтириб, унинг келажакдаги тақдирини ўз назоратида сақлаб қолди.
…