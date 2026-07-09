«Сурхон» тўпурари «Пахтакор»га йўл олди: келишувда муҳим шарт бор

·43·Спорт
«Сурхон» тўпурари «Пахтакор»га йўл олди: келишувда муҳим шарт бор

«Сурхон» ҳужумчиси Штефан Чинеду фаолиятини вақтинча «Пахтакор»да давом эттиради. Термиз клуби нигериялик форвард билан амалдаги шартномани аввал узайтирди, кейин эса уни ижара асосида Тошкент клубига юборди.

Бу трансфер Суперлига мавсумнинг иккинчи қисми олдидан эътиборли воқеалардан бири бўлди. Чунки Чинеду «Сурхон» сафида қисқа вақт ичида юқори натижа кўрсатиб, мухлислар эътиборини қозонган эди.

Чинеду билан шартнома 2027 йилгача узайтирилди

«Сурхон» матбуот хизмати маълумотига кўра, клуб Штефан Чинеду билан амалдаги меҳнат шартномасини 2027 йил якунига қадар узайтирган.

Бу қарор термизликлар форвардни узоқ муддатли режаларидан чиқариб юбормаганини кўрсатади. Яъни футболчи ижарага берилган бўлса-да, унинг ҳуқуқлари «Сурхон»да сақланиб қолади.

Форвард мавсум охиригача «Пахтакор»да ўйнайди

Томонлар ўртасидаги келишувга кўра, нигериялик ҳужумчи 2026 йилги мавсум якунига қадар ижара асосида «Пахтакор» сафида фаолият олиб боради.

«Пахтакор» учун бу трансфер ҳужум чизиғида рақобат ва голли вариантларни кучайтириши мумкин. Чинеду эса чемпионлик учун курашаётган жамоада ўзини янги даражада кўрсатиш имконига эга бўлади.

14 ўйинда 10 гол

Штефан Чинеду «Сурхон» сафида жами 14 та расмий учрашувда майдонга тушган.

Ушбу ўйинларда форвард рақиблар дарвозасини 10 бор ишғол қилган. Бу кўрсаткич уни Суперлигадаги энг самарали легионерлардан бири сифатида кўрсатиб берди.

«Сурхон» форвардга миннатдорлик билдирди

Термиз клуби футболчининг жамоадаги меҳнатини алоҳида эътироф этди.

«Жамоамиз Чинедуга клубимиз сафидаги фидокорона меҳнати учун миннатдорлик билдиради», — дейилади клуб хабарида.

Ижара ортидаги асосий интрига

Чинедунинг «Пахтакор»га ўтиши мавсумнинг иккинчи қисмида Суперлига рақобатини янада қизиқарли қилиши мумкин.

Бир томонда «Пахтакор» тажрибали ва гол ура оладиган форвардга эга бўлди. Иккинчи томонда эса «Сурхон» футболчи билан шартномани узайтириб, унинг келажакдаги тақдирини ўз назоратида сақлаб қолди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Атлетико Мадрид марказни кучайтирмоқда: Мортен Хьюлманн трансфери бўйича келишувга эришилдиАтлетико Мадрид марказни кучайтирмоқда: Мортен Хьюлманн трансфери бўйича келишувга эришилдиБугун, 15:58Июл Суперлигада бурилиш ойи бўлади: 5 ўйин жадвални ўзгартириши мумкинИюл Суперлигада бурилиш ойи бўлади: 5 ўйин жадвални ўзгартириши мумкинБугун, 15:53Абдуқодир Ҳусановнинг «Ланс»га ўтиши қандай амалга ошгани айтилдиАбдуқодир Ҳусановнинг «Ланс»га ўтиши қандай амалга ошгани айтилдиБугун, 15:51Opta чоракфинал учун ҳисоб-китоб қилди: энг оғир жуфтлик алоҳида кўрсатилдиOpta чоракфинал учун ҳисоб-китоб қилди: энг оғир жуфтлик алоҳида кўрсатилдиБугун, 15:34Манчестер Юнайтед янги стадион қаерда қурилишини расман маълум қилдиМанчестер Юнайтед янги стадион қаерда қурилишини расман маълум қилдиБугун, 15:18Антуан Гризманн АҚШда дебют қилди: Франциялик юлдуз Лионель Месси билан тўқнашувни кутмоқдаАнтуан Гризманн АҚШда дебют қилди: Франциялик юлдуз Лионель Месси билан тўқнашувни кутмоқдаБугун, 14:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди