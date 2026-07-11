Де ла Фуэнте Францияга чақириқ ташлади: «Буни фақат биз қила оламиз»
Испания миллий жамоаси ЖЧ–2026 чоракфиналида Белгияни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, яримфиналга йўл олди. Учрашувдан сўнг бош мураббий Луис де ла Фуэнте жамоасининг характери, ғалаба голи муаллифи Микел Мерино ва Францияга қарши бўлажак баҳс ҳақида кескин фикрлар билдирди.
Испания устози рақибни ҳурмат қилишини айтган бўлса-да, яримфинал олдидан ўз жамоасининг имкониятларига ишончи жуда баланд эканини яширмади.
«Йирик ҳисобда ютишимиз ҳам мумкин эди»
Белгияга қарши баҳс Испания учун осон кечмади. Шунга қарамай, де ла Фуэнте жамоаси ғалабага тўлиқ ҳақли бўлганини таъкидлади.
«Бу ҳар қандай вазиятда ҳам жамоамизнинг характери қандай эканини кўрсатади. Мен яна бир бор ўсиш ва янада кучайишга интиладиган жамоага бошчилик қилаётганимдан фахрланаман», деди мураббий.
Унинг фикрича, Испания учрашув давомида йирикроқ ҳисобда ғалаба қозониш учун ҳам етарлича вазият яратган.
«Биз йирик ҳисобда ғалаба қозониш учун етарлидан ҳам кўпроқ иш қилдик. Аммо ғалаба қозониш қанчалик қийин эканини ҳам тушуниш керак», дея қўшимча қилди у.
Мерино яна ҳал қилувчи фигурага айланди
Испанияга ғалаба келтирган голни Микел Мерино урди. Де ла Фуэнте ярим ҳимоячининг универсаллиги ва жамоа тизимидаги ўрнига алоҳида тўхталди.
«У жуда кўп хислатларга эга. Микел исталган миллий жамоа ёки клубда ўйнай оларди. У бизнинг жамоамиз ва ўйин тизимимизга тўла мос келади», деди мураббий.
У Меринога қачон эҳтиёж туғилса, футболчи доимо жамоага ёрдам беришга тайёр эканини ҳам таъкидлади.
Энди рақиб — Франция
Испания яримфиналда Франция миллий жамоаси билан учрашади. Де ла Фуэнте бу баҳс олдидан рақибнинг кучини тан олди, бироқ жамоаси ғалаба учун бор кучини сарфлашини билдирди.
«Биз Францияни мағлуб этиш учун кўп меҳнат қиламиз. Улар ҳам худди шундай руҳиятда бўлади», деди Испания устози.
Шундан сўнг у яримфинал олдидан энг жарангдор гапини айтди:
«Биз дунёда Францияни кетма-кет икки марта мағлуб эта оладиган ягона жамоамиз».
Финал йўлида катта тўқнашув
Испания ва Франция ўртасидаги яримфинал турнирнинг энг кутилган учрашувларидан бири бўлиши кутилмоқда.
Бир томонда тўп назорати ва техник футболга таянадиган Испания, иккинчи томонда эса тезлик ва индивидуал маҳоратга бой Франция майдонга тушади. Энди де ла Фуэнтенинг дадил баёноти амалда ўз тасдиғини топадими — буни ҳал қилувчи баҳс кўрсатади.
…