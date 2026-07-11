Де ла Фуэнте Францияга чақириқ ташлади: «Буни фақат биз қила оламиз»

·0·Спорт
Де ла Фуэнте Францияга чақириқ ташлади: «Буни фақат биз қила оламиз»

Испания миллий жамоаси ЖЧ–2026 чоракфиналида Белгияни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, яримфиналга йўл олди. Учрашувдан сўнг бош мураббий Луис де ла Фуэнте жамоасининг характери, ғалаба голи муаллифи Микел Мерино ва Францияга қарши бўлажак баҳс ҳақида кескин фикрлар билдирди.

Испания устози рақибни ҳурмат қилишини айтган бўлса-да, яримфинал олдидан ўз жамоасининг имкониятларига ишончи жуда баланд эканини яширмади.

«Йирик ҳисобда ютишимиз ҳам мумкин эди»

Белгияга қарши баҳс Испания учун осон кечмади. Шунга қарамай, де ла Фуэнте жамоаси ғалабага тўлиқ ҳақли бўлганини таъкидлади.

«Бу ҳар қандай вазиятда ҳам жамоамизнинг характери қандай эканини кўрсатади. Мен яна бир бор ўсиш ва янада кучайишга интиладиган жамоага бошчилик қилаётганимдан фахрланаман», деди мураббий.

Унинг фикрича, Испания учрашув давомида йирикроқ ҳисобда ғалаба қозониш учун ҳам етарлича вазият яратган.

«Биз йирик ҳисобда ғалаба қозониш учун етарлидан ҳам кўпроқ иш қилдик. Аммо ғалаба қозониш қанчалик қийин эканини ҳам тушуниш керак», дея қўшимча қилди у.

Мерино яна ҳал қилувчи фигурага айланди

Испанияга ғалаба келтирган голни Микел Мерино урди. Де ла Фуэнте ярим ҳимоячининг универсаллиги ва жамоа тизимидаги ўрнига алоҳида тўхталди.

«У жуда кўп хислатларга эга. Микел исталган миллий жамоа ёки клубда ўйнай оларди. У бизнинг жамоамиз ва ўйин тизимимизга тўла мос келади», деди мураббий.

У Меринога қачон эҳтиёж туғилса, футболчи доимо жамоага ёрдам беришга тайёр эканини ҳам таъкидлади.

Энди рақиб — Франция

Испания яримфиналда Франция миллий жамоаси билан учрашади. Де ла Фуэнте бу баҳс олдидан рақибнинг кучини тан олди, бироқ жамоаси ғалаба учун бор кучини сарфлашини билдирди.

«Биз Францияни мағлуб этиш учун кўп меҳнат қиламиз. Улар ҳам худди шундай руҳиятда бўлади», деди Испания устози.

Шундан сўнг у яримфинал олдидан энг жарангдор гапини айтди:

«Биз дунёда Францияни кетма-кет икки марта мағлуб эта оладиган ягона жамоамиз».

Финал йўлида катта тўқнашув

Испания ва Франция ўртасидаги яримфинал турнирнинг энг кутилган учрашувларидан бири бўлиши кутилмоқда.

Бир томонда тўп назорати ва техник футболга таянадиган Испания, иккинчи томонда эса тезлик ва индивидуал маҳоратга бой Франция майдонга тушади. Энди де ла Фуэнтенинг дадил баёноти амалда ўз тасдиғини топадими — буни ҳал қилувчи баҳс кўрсатади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

28 та гол урган ўзбекистонлик тўпурар янги клубга ўтди28 та гол урган ўзбекистонлик тўпурар янги клубга ўтдиБугун, 11:33Испания ва Белгия ўйинида футболчилар қандай баҳоланди?Испания ва Белгия ўйинида футболчилар қандай баҳоланди?Бугун, 02:03Испания Белгияни енгиб, Францияга қарши ўйнайдиИспания Белгияни енгиб, Францияга қарши ўйнайдиБугун, 02:01Испания ва Белгия ўйинини сайтимизда жонли кузатингИспания ва Белгия ўйинини сайтимизда жонли кузатингБугун, 00:00«Барселона» 40 миллионлик футболчини арзонроққа олмоқда«Барселона» 40 миллионлик футболчини арзонроққа олмоқдаКеча, 23:26Испания — Белгия баҳси олдидан суперкомпьютер кутилмаган рақамларни бердиИспания — Белгия баҳси олдидан суперкомпьютер кутилмаган рақамларни бердиКеча, 23:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди