«Қўрқадиган бўлса, Франция қўрқсин!» — Ламин Ямал ЖЧ яримфинали ҳақида
Испания миллий жамоаси вингери Ламин Ямал 2026 йилги жаҳон чемпионати чоракфинал босқичи доирасида Белгияга қарши кечган ва 2:1 ҳисобидаги ғалаба билан якунланган учрашувдан сўнг ўз фикрларини билдирди. Zamin.uz футболчининг ОАВга берган шиддатли ва ишончли баёнотларини тақдим этади.
«Рақибдан анча кучлироқ эдик»
Испанияликларнинг ёш юлдузи жамоасининг ўйинидан ва яримфинал йўлланмаси қўлга киритилганидан жуда мамнун эканини яширмади.
Ламин Ямалнинг баёнотидан: «Биз яна яримфиналга чиққанимиздан жуда хурсандмиз. Биз бу ерга анча вақтдан бери интилиб келмоқдамиз ва энди охиригача боришни хоҳлаймиз. Бу ғалаба ва кейинги босқичга чиққанимиздан жуда мамнунмиз. Менимча, биз рақибдан анча кучлироқ эдик. Ҳа, ўтказиб юборилган гол ғалати таассурот қолдирди, чунки у айнан биз ўйинни тўлиқ назорат қилаётган пайтда содир бўлди. Лекин футбол шунақа».
Футболчининг қўшимча қилишича, балки кимгадир уларнинг ўйини жуда ҳам чиройли туюлмас, аммо ҳақиқат шундаки, ҳали бирор бир жамоа турнирда Испания билан тенгма-тенг ўйнай олгани йўқ.
«Агар кимдир қўрқиши кeрак бўлса, бу — Франция»
Яримфиналдаги бўлажак рақиб ҳақида гапирар экан, Ямал испанияликларда ҳеч қандай қўрқув йўқлигини ва босим кўпроқ рақиб томонда эканини алоҳида таъкидлади.
Тарихий устунлик: Ўтган йили айнан Испания терма жамоаси Францияни Миллатлар Лигаси мусобақасидан чиқариб юборган эди. Шу сабабли Ямал агар кимдир қўрқиши керак бўлса, бу айнан Франция бўлиши лозимлигини айтди.
Энг кучли иккилик: Вингернинг фикрича, бўлажак баҳсда дунёнинг икки буюк миллий жамоаси ўзаро тўқнаш келади. Бу жамоалар айни пайтдаги энг кучли икки терма жамоа ҳисобланади.
Қўрқувнинг йўқлиги: «Энди майдонда нима бўлишини кўрамиз, аммо бизда ҳеч қандай қўрқув йўқ», — дея ўз сўзини якунлади футболчи.
Марказий баҳс қачон бўлиб ўтади?
Мундиалнинг яримфинал босқичида мухлислар ҳақиқий финалга хос бўлган йирик тўқнашув гувоҳига айланишади.
Учрашув: Испания — Франция
Бошланиш санаси: 14 июль куни бўлиб ўтади
Икки гранд ўртасидаги ушбу ўйин жаҳон чемпионатининг энг кутиладиган ва шиддатли воқеаларидан бири бўлиши шубҳасиз.
…