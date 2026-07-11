«Қўрқадиган бўлса, Франция қўрқсин!» — Ламин Ямал ЖЧ яримфинали ҳақида

·0·Спорт
«Қўрқадиган бўлса, Франция қўрқсин!» — Ламин Ямал ЖЧ яримфинали ҳақида

Испания миллий жамоаси вингери Ламин Ямал 2026 йилги жаҳон чемпионати чоракфинал босқичи доирасида Белгияга қарши кечган ва 2:1 ҳисобидаги ғалаба билан якунланган учрашувдан сўнг ўз фикрларини билдирди. Zamin.uz футболчининг ОАВга берган шиддатли ва ишончли баёнотларини тақдим этади.

«Рақибдан анча кучлироқ эдик»

Испанияликларнинг ёш юлдузи жамоасининг ўйинидан ва яримфинал йўлланмаси қўлга киритилганидан жуда мамнун эканини яширмади.

Ламин Ямалнинг баёнотидан: «Биз яна яримфиналга чиққанимиздан жуда хурсандмиз. Биз бу ерга анча вақтдан бери интилиб келмоқдамиз ва энди охиригача боришни хоҳлаймиз. Бу ғалаба ва кейинги босқичга чиққанимиздан жуда мамнунмиз. Менимча, биз рақибдан анча кучлироқ эдик. Ҳа, ўтказиб юборилган гол ғалати таассурот қолдирди, чунки у айнан биз ўйинни тўлиқ назорат қилаётган пайтда содир бўлди. Лекин футбол шунақа».

Футболчининг қўшимча қилишича, балки кимгадир уларнинг ўйини жуда ҳам чиройли туюлмас, аммо ҳақиқат шундаки, ҳали бирор бир жамоа турнирда Испания билан тенгма-тенг ўйнай олгани йўқ.

«Агар кимдир қўрқиши кeрак бўлса, бу — Франция»

Яримфиналдаги бўлажак рақиб ҳақида гапирар экан, Ямал испанияликларда ҳеч қандай қўрқув йўқлигини ва босим кўпроқ рақиб томонда эканини алоҳида таъкидлади.

  • Тарихий устунлик: Ўтган йили айнан Испания терма жамоаси Францияни Миллатлар Лигаси мусобақасидан чиқариб юборган эди. Шу сабабли Ямал агар кимдир қўрқиши керак бўлса, бу айнан Франция бўлиши лозимлигини айтди.

  • Энг кучли иккилик: Вингернинг фикрича, бўлажак баҳсда дунёнинг икки буюк миллий жамоаси ўзаро тўқнаш келади. Бу жамоалар айни пайтдаги энг кучли икки терма жамоа ҳисобланади.

  • Қўрқувнинг йўқлиги: «Энди майдонда нима бўлишини кўрамиз, аммо бизда ҳеч қандай қўрқув йўқ», — дея ўз сўзини якунлади футболчи.

Марказий баҳс қачон бўлиб ўтади?

Мундиалнинг яримфинал босқичида мухлислар ҳақиқий финалга хос бўлган йирик тўқнашув гувоҳига айланишади.

  • Учрашув: Испания — Франция

  • Бошланиш санаси: 14 июль куни бўлиб ўтади

Икки гранд ўртасидаги ушбу ўйин жаҳон чемпионатининг энг кутиладиган ва шиддатли воқеаларидан бири бўлиши шубҳасиз.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гол урмади, аммо барибир энг яхши бўлди: Ямалнинг рақамлари ҳайратлантирдиГол урмади, аммо барибир энг яхши бўлди: Ямалнинг рақамлари ҳайратлантирдиБугун, 11:37Де ла Фуэнте Францияга чақириқ ташлади: «Буни фақат биз қила оламиз»Де ла Фуэнте Францияга чақириқ ташлади: «Буни фақат биз қила оламиз»Бугун, 11:3528 та гол урган ўзбекистонлик тўпурар янги клубга ўтди28 та гол урган ўзбекистонлик тўпурар янги клубга ўтдиБугун, 11:33Испания ва Белгия ўйинида футболчилар қандай баҳоланди?Испания ва Белгия ўйинида футболчилар қандай баҳоланди?Бугун, 02:03Испания Белгияни енгиб, Францияга қарши ўйнайдиИспания Белгияни енгиб, Францияга қарши ўйнайдиБугун, 02:01Испания ва Белгия ўйинини сайтимизда жонли кузатингИспания ва Белгия ўйинини сайтимизда жонли кузатингБугун, 00:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди