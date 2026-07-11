Ўзбек алифбоси ўзгарадими? Алишер Қодиров муҳим тафсилотни айтди...

·35·Жамият
Ўзбек алифбоси ўзгарадими? Алишер Қодиров муҳим тафсилотни айтди...

Ўзбек алифбосини такомиллаштириш бўйича қонун лойиҳаси атрофидаги муҳокамалар яна жонланди. «Миллий тикланиш» партияси етакчиси Алишер Қодиров режалаштирилаётган ўзгаришлар нима учун кераклиги ва улар аҳоли ҳаётига қандай таъсир қилиши ҳақида изоҳ берди.

Унинг айтишича, ислоҳот кескин тарзда эмас, босқичма-босқич амалга оширилади. Ҳужжатлар, пешлавҳалар ва бошқа ёзувларни бирданига алмаштириш талаб этилмайди.

Қонун лойиҳасидан асосий мақсад нима?

Сенатга юборилган қонун лойиҳаси ўзбек алифбосидаги мавжуд номувофиқликларни бартараф этишга қаратилган.

Алишер Қодировнинг таъкидлашича, янги ёндашув ўзбек ёзувини туркий тилларга яқинлаштириш, шунингдек, жадидлар мероси билан ҳамоҳанг тизимни шакллантиришга хизмат қилади.

Унинг фикрича, бу ўзгаришлар техник масалагина эмас, балки ўзбек тилининг туркий дунёдаги ўрнини мустаҳкамлашга қаратилган қадамдир.

Алифбо бир кунда ўзгариб кетмайди

Қодиров жамоатчиликни энг кўп қизиқтираётган масала — ўтиш жараёнига ҳам аниқлик киритди.

Унинг сўзларига кўра:

  • ўзгаришлар босқичма-босқич жорий этилади;

  • амалдаги ҳужжатлар белгиланган муддатгача ўз кучида қолади;

  • пешлавҳа ва ёзувлар бирданига алмаштирилмайди;

  • аҳоли учун сунъий шошилинчлик ва ортиқча харажатларга йўл қўйилмайди.

Шу тариқа ислоҳот кундалик ҳаётга кескин таъсир қилмасдан амалга оширилиши режалаштирилмоқда.

Қонун қачон кучга киради?

Қонун лойиҳаси ҳозирча якуний кучга кирмаган.

Ҳужжат аввал Сенат томонидан маъқулланиши, сўнг Президент томонидан имзоланиши керак. Шундан кейингина янги қоидалар расман амал қила бошлайди.

Туркий дунё билан яқинлашув

Алишер Қодировнинг фикрича, алифбони такомиллаштириш Ўзбекистоннинг туркий давлатлар билан маданий ва тил жиҳатидан яқинлашувини кучайтиради.

Бироқ ислоҳотнинг аниқ шакли, қайси ҳарфлар ўзгариши ва ўтиш муддатлари қонун тўлиқ қабул қилингач маълум бўлади.

Алишер ҚодировМиллий ТикланишЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент вилоятида 8 кунда 400 га яқин совуқ қурол мусодара қилиндиТошкент вилоятида 8 кунда 400 га яқин совуқ қурол мусодара қилиндиБугун, 13:11Фарғонада кўмир омбори менежери 1,7 млрд сўмлик талон-торожда гумонланмоқдаФарғонада кўмир омбори менежери 1,7 млрд сўмлик талон-торожда гумонланмоқдаБугун, 12:37Тошкент марказида тунда от чоптирган уч киши ИИБга чақирилдиТошкент марказида тунда от чоптирган уч киши ИИБга чақирилдиБугун, 12:03ЙПХни айблаган ҳайдовчи кейинчалик хатосини тан олиб узр сўрадиЙПХни айблаган ҳайдовчи кейинчалик хатосини тан олиб узр сўрадиБугун, 12:03Навоийда фожиа: Зарафшон дарёсида 3 нафар ўсмир чўкиб кетдиНавоийда фожиа: Зарафшон дарёсида 3 нафар ўсмир чўкиб кетдиБугун, 10:22Машина балонлари тагида жон берган 6 ёшли бола воқеа жойида жон бердиМашина балонлари тагида жон берган 6 ёшли бола воқеа жойида жон бердиБугун, 10:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди