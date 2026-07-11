Ўзбек алифбоси ўзгарадими? Алишер Қодиров муҳим тафсилотни айтди...
Ўзбек алифбосини такомиллаштириш бўйича қонун лойиҳаси атрофидаги муҳокамалар яна жонланди. «Миллий тикланиш» партияси етакчиси Алишер Қодиров режалаштирилаётган ўзгаришлар нима учун кераклиги ва улар аҳоли ҳаётига қандай таъсир қилиши ҳақида изоҳ берди.
Унинг айтишича, ислоҳот кескин тарзда эмас, босқичма-босқич амалга оширилади. Ҳужжатлар, пешлавҳалар ва бошқа ёзувларни бирданига алмаштириш талаб этилмайди.
Қонун лойиҳасидан асосий мақсад нима?
Сенатга юборилган қонун лойиҳаси ўзбек алифбосидаги мавжуд номувофиқликларни бартараф этишга қаратилган.
Алишер Қодировнинг таъкидлашича, янги ёндашув ўзбек ёзувини туркий тилларга яқинлаштириш, шунингдек, жадидлар мероси билан ҳамоҳанг тизимни шакллантиришга хизмат қилади.
Унинг фикрича, бу ўзгаришлар техник масалагина эмас, балки ўзбек тилининг туркий дунёдаги ўрнини мустаҳкамлашга қаратилган қадамдир.
Алифбо бир кунда ўзгариб кетмайди
Қодиров жамоатчиликни энг кўп қизиқтираётган масала — ўтиш жараёнига ҳам аниқлик киритди.
Унинг сўзларига кўра:
ўзгаришлар босқичма-босқич жорий этилади;
амалдаги ҳужжатлар белгиланган муддатгача ўз кучида қолади;
пешлавҳа ва ёзувлар бирданига алмаштирилмайди;
аҳоли учун сунъий шошилинчлик ва ортиқча харажатларга йўл қўйилмайди.
Шу тариқа ислоҳот кундалик ҳаётга кескин таъсир қилмасдан амалга оширилиши режалаштирилмоқда.
Қонун қачон кучга киради?
Қонун лойиҳаси ҳозирча якуний кучга кирмаган.
Ҳужжат аввал Сенат томонидан маъқулланиши, сўнг Президент томонидан имзоланиши керак. Шундан кейингина янги қоидалар расман амал қила бошлайди.
Туркий дунё билан яқинлашув
Алишер Қодировнинг фикрича, алифбони такомиллаштириш Ўзбекистоннинг туркий давлатлар билан маданий ва тил жиҳатидан яқинлашувини кучайтиради.
Бироқ ислоҳотнинг аниқ шакли, қайси ҳарфлар ўзгариши ва ўтиш муддатлари қонун тўлиқ қабул қилингач маълум бўлади.
…