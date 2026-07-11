Фарғонада кўмир омбори менежери 1,7 млрд сўмлик талон-торожда гумонланмоқда
Фарғона вилоятининг Бағдод туманида йирик миқдордаги кўмир талон-торож қилингани аниқланди. Дастлабки маълумотларга кўра, омбор менежери қарийб 1,7 миллиард сўмлик маҳсулотни ўзлаштирган бўлиши мумкин.
Ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилиб, ҳозирда тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
1,6 минг тоннадан зиёд кўмир йўқолган
Бош прокуратура ҳузуридаги департаментнинг Бағдод тумани бўлими тадбиркорлик субъектлари ҳуқуқларини ҳимоя қилиш юзасидан терговга қадар текширув ўтказди.
Текширув давомида J.K. МЧЖга қарашли кўмир омборида катта миқдордаги талон-торожлик ҳолати аниқланган.
Маълум қилинишича, омбор менежери Х.М. ўзига ишониб топширилган ва моддий жавобгарлигида бўлган хорижда ишлаб чиқарилган 1 658,53 тонна кўмирни ўзлаштириш йўли билан талон-торож қилганликда гумонланмоқда.
Корхонага қанча зарар етказилган?
Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, мазкур ҳаракатлар оқибатида корхонага 1,7 миллиард сўм миқдорида моддий зарар етказилган.
Ҳозирча кўмир қандай усулда ва қанча вақт давомида чиқариб кетилгани ҳақида батафсил маълумот берилмаган.
Жиноят иши қўзғатилди
Мазкур ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 167-моддаси — ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш аломатлари бўйича жиноят иши қўзғатилган.
Айни пайтда иш доирасида барча ҳолатларни аниқлаш, етказилган зарарни ҳисоблаш ва эҳтимолий бошқа иштирокчиларни текширишга қаратилган тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
…