Фарғонада кўмир омбори менежери 1,7 млрд сўмлик талон-торожда гумонланмоқда

·19·Жамият
Фарғонада кўмир омбори менежери 1,7 млрд сўмлик талон-торожда гумонланмоқда

Фарғона вилоятининг Бағдод туманида йирик миқдордаги кўмир талон-торож қилингани аниқланди. Дастлабки маълумотларга кўра, омбор менежери қарийб 1,7 миллиард сўмлик маҳсулотни ўзлаштирган бўлиши мумкин.

Ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилиб, ҳозирда тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

1,6 минг тоннадан зиёд кўмир йўқолган

Бош прокуратура ҳузуридаги департаментнинг Бағдод тумани бўлими тадбиркорлик субъектлари ҳуқуқларини ҳимоя қилиш юзасидан терговга қадар текширув ўтказди.

Текширув давомида J.K. МЧЖга қарашли кўмир омборида катта миқдордаги талон-торожлик ҳолати аниқланган.

Маълум қилинишича, омбор менежери Х.М. ўзига ишониб топширилган ва моддий жавобгарлигида бўлган хорижда ишлаб чиқарилган 1 658,53 тонна кўмирни ўзлаштириш йўли билан талон-торож қилганликда гумонланмоқда.

Корхонага қанча зарар етказилган?

Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, мазкур ҳаракатлар оқибатида корхонага 1,7 миллиард сўм миқдорида моддий зарар етказилган.

Ҳозирча кўмир қандай усулда ва қанча вақт давомида чиқариб кетилгани ҳақида батафсил маълумот берилмаган.

Жиноят иши қўзғатилди

Мазкур ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 167-моддаси — ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш аломатлари бўйича жиноят иши қўзғатилган.

Айни пайтда иш доирасида барча ҳолатларни аниқлаш, етказилган зарарни ҳисоблаш ва эҳтимолий бошқа иштирокчиларни текширишга қаратилган тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

ФарғонаБағдодБош прокуратура
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбек алифбоси ўзгарадими? Алишер Қодиров муҳим тафсилотни айтди...Ўзбек алифбоси ўзгарадими? Алишер Қодиров муҳим тафсилотни айтди...Бугун, 12:57Тошкент марказида тунда от чоптирган уч киши ИИБга чақирилдиТошкент марказида тунда от чоптирган уч киши ИИБга чақирилдиБугун, 12:03ЙПХни айблаган ҳайдовчи кейинчалик хатосини тан олиб узр сўрадиЙПХни айблаган ҳайдовчи кейинчалик хатосини тан олиб узр сўрадиБугун, 12:03Навоийда фожиа: Зарафшон дарёсида 3 нафар ўсмир чўкиб кетдиНавоийда фожиа: Зарафшон дарёсида 3 нафар ўсмир чўкиб кетдиБугун, 10:22Машина балонлари тагида жон берган 6 ёшли бола воқеа жойида жон бердиМашина балонлари тагида жон берган 6 ёшли бола воқеа жойида жон бердиБугун, 10:22Андижонда товламачиликда гумонланган шахснинг машинасидан гиёҳванд модда топилдиАндижонда товламачиликда гумонланган шахснинг машинасидан гиёҳванд модда топилдиКеча, 23:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди