Хитойда рекорд даражадаги 10 000 мА/соат сиғимли янги смартфон тайёрланмоқда

·0·Техно
Хитойда рекорд даражадаги 10 000 мА/соат сиғимли янги смартфон тайёрланмоқда

Смартфонлар бозорида навбатдаги технологик инқилоб юз бериши кутилмоқда. Хитойлик ишлаб чиқарувчилардан бири нафақат ўта юқори қувватли аккумулятор, балки тасвир аниқлиги ва тезкорлиги бўйича ҳам етакчи бўладиган янги флагман устида иш олиб бормоқда. Мазкур қурилма ўзининг техник кўрсаткичлари билан ҳозирги кунда бозорда мавжуд бўлган кўплаб ўйин смартфонларини ҳам ортда қолдириши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Таниқли инсайдер Digital Chat Station маълумотларига кўра, янги гаджет 10 000 мА/соат сиғимли улкан аккумулятор билан жиҳозланади. Ҳозирда ишлаб чиқарувчи батареянинг икки хил вариантини синовдан ўтказмоқда. Ҳар иккала ҳолатда ҳам аккумулятор таркибида кремний миқдори тахминан 25 фоизни ташкил этади. Бу технология батарея ҳажмини оширмасдан, унинг сиғимини сезиларли даражада кенгайтириш имконини беради.

Қурилманинг яна бир ўзига хос жиҳати унинг дисплейида намоён бўлади. Маълум қилинишича, смартфон 185 Hz янгиланиш частотасига эга экранга эга бўлади. Бу кўрсаткич ҳозирги флагманлардаги стандарт 120 Hz ёки ўйин қурилмаларидаги 144-165 Hz кўрсаткичидан анча юқори. Бундай юқори частота интерфейснинг ўта равон ишлашини ва динамик ўйинларда максимал аниқликни таъминлайди.

OnePlus брендининг янги қадами

Экспертларнинг фикрича, гап OnePlus брендининг бўлажак флагмани ҳақида кетмоқда. Аввалроқ айнан ушбу бренд 185 Hz частотали экранлар устида тадқиқот олиб бораётгани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Бошқа йирик ишлаб чиқарувчилар ҳозирча бундай юқори частотали дисплейларни оммавий ишлаб чиқаришга шошилмаётгани, OnePlus учун бозорда ўзига хос устунлик яратиши мумкин.

Смартфоннинг унумдорлиги учун Qualcomm компаниясининг энг сўнгги Snapdragon 8 сериясидаги процессори масъул бўлади. Ушбу чип нафақат юқори тезликни, балки энергия самарадорлигини ҳам таъминлайди. 100 В қувватга эга тезкор зарядлаш технологияси эса ҳатто 10 000 мА/соатли батареяни ҳам қисқа вақт ичида тўлдириш имконини беради.

Қизиғи шундаки, янги қурилма "супер-унумдорлик" режимига эга бўлиб, у орқали бошқа ташқи қурилмаларни ҳам қувватлантириш (реверсе чаргинг) функцияси янада такомиллаштирилади. Бу эса смартфондан ўзига хос қувват манбаи (повербанк) сифатида фойдаланиш имконини кенгайтиради.

Digital Chat Station аввал ҳам технология оламидаги муҳим янгиликларни биринчилардан бўлиб эълон қилган ишончли манба ҳисобланади. Хусусан, у Xiaomi 15 ва Xiaomi 15 Pro моделларининг хусусиятларини, шунингдек, Realme GT 7 Pro смартфони Samsung дисплейи билан чиқишини аниқ башорат қилган эди. Шу сабабли, янги флагман ҳақидаги маълумотлар тез орада ўз тасдиғини топиши кутилмоқда.

Ўзбекистон бозорида OnePlus қурилмалари ўзининг сифатли дастурий таъминоти ва кучли техник хусусиятлари билан машҳур. Агар ушбу модел тақдим этилса, у узоқ сафарларга чиқувчи ва мобил ўйин ишқибозлари учун энг идеал танловга айланиши шубҳасиз.

OnePlusСмартфонТехнологияSnapdragonАккумулятор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШнинг киберхавфсизлик агентлиги СИСА тизимида жиддий камчиликлар аниқландиАҚШнинг киберхавфсизлик агентлиги СИСА тизимида жиддий камчиликлар аниқландиБугун, 06:29Honor бренди байкерлар учун махсус Watch 6 Plus Моторкйкле Эдитион ақлли соатини тақдим этдиHonor бренди байкерлар учун махсус Watch 6 Plus Моторкйкле Эдитион ақлли соатини тақдим этдиБугун, 06:23Ядро энергетикасида инқилоб: Ампера 30 йил давомида ёқилғи талаб қилмайдиган реакторни яратмоқдаЯдро энергетикасида инқилоб: Ампера 30 йил давомида ёқилғи талаб қилмайдиган реакторни яратмоқдаБугун, 05:55Bill Gatesнинг қизи асос солган Пҳиа стартапи фирибгарликда айбланмоқдаBill Gatesнинг қизи асос солган Пҳиа стартапи фирибгарликда айбланмоқдаБугун, 05:28Космик инқилоб: Zenно Астронаутикс ёқилғисиз ишлайдиган магнит двигателни синовдан ўтказдиКосмик инқилоб: Zenно Астронаутикс ёқилғисиз ишлайдиган магнит двигателни синовдан ўтказдиБугун, 05:20Xiaomi компанияси кийим парвариши учун инқилобий Mijia Вашинг анд Дрйинг Сет Pro тўпламини тақдим этдиXiaomi компанияси кийим парвариши учун инқилобий Mijia Вашинг анд Дрйинг Сет Pro тўпламини тақдим этдиБугун, 04:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги