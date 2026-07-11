Хитойда рекорд даражадаги 10 000 мА/соат сиғимли янги смартфон тайёрланмоқда
Смартфонлар бозорида навбатдаги технологик инқилоб юз бериши кутилмоқда. Хитойлик ишлаб чиқарувчилардан бири нафақат ўта юқори қувватли аккумулятор, балки тасвир аниқлиги ва тезкорлиги бўйича ҳам етакчи бўладиган янги флагман устида иш олиб бормоқда. Мазкур қурилма ўзининг техник кўрсаткичлари билан ҳозирги кунда бозорда мавжуд бўлган кўплаб ўйин смартфонларини ҳам ортда қолдириши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Таниқли инсайдер Digital Chat Station маълумотларига кўра, янги гаджет 10 000 мА/соат сиғимли улкан аккумулятор билан жиҳозланади. Ҳозирда ишлаб чиқарувчи батареянинг икки хил вариантини синовдан ўтказмоқда. Ҳар иккала ҳолатда ҳам аккумулятор таркибида кремний миқдори тахминан 25 фоизни ташкил этади. Бу технология батарея ҳажмини оширмасдан, унинг сиғимини сезиларли даражада кенгайтириш имконини беради.
Қурилманинг яна бир ўзига хос жиҳати унинг дисплейида намоён бўлади. Маълум қилинишича, смартфон 185 Hz янгиланиш частотасига эга экранга эга бўлади. Бу кўрсаткич ҳозирги флагманлардаги стандарт 120 Hz ёки ўйин қурилмаларидаги 144-165 Hz кўрсаткичидан анча юқори. Бундай юқори частота интерфейснинг ўта равон ишлашини ва динамик ўйинларда максимал аниқликни таъминлайди.
OnePlus брендининг янги қадамиЭкспертларнинг фикрича, гап OnePlus брендининг бўлажак флагмани ҳақида кетмоқда. Аввалроқ айнан ушбу бренд 185 Hz частотали экранлар устида тадқиқот олиб бораётгани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Бошқа йирик ишлаб чиқарувчилар ҳозирча бундай юқори частотали дисплейларни оммавий ишлаб чиқаришга шошилмаётгани, OnePlus учун бозорда ўзига хос устунлик яратиши мумкин.
Смартфоннинг унумдорлиги учун Qualcomm компаниясининг энг сўнгги Snapdragon 8 сериясидаги процессори масъул бўлади. Ушбу чип нафақат юқори тезликни, балки энергия самарадорлигини ҳам таъминлайди. 100 В қувватга эга тезкор зарядлаш технологияси эса ҳатто 10 000 мА/соатли батареяни ҳам қисқа вақт ичида тўлдириш имконини беради.
Қизиғи шундаки, янги қурилма "супер-унумдорлик" режимига эга бўлиб, у орқали бошқа ташқи қурилмаларни ҳам қувватлантириш (реверсе чаргинг) функцияси янада такомиллаштирилади. Бу эса смартфондан ўзига хос қувват манбаи (повербанк) сифатида фойдаланиш имконини кенгайтиради.
Digital Chat Station аввал ҳам технология оламидаги муҳим янгиликларни биринчилардан бўлиб эълон қилган ишончли манба ҳисобланади. Хусусан, у Xiaomi 15 ва Xiaomi 15 Pro моделларининг хусусиятларини, шунингдек, Realme GT 7 Pro смартфони Samsung дисплейи билан чиқишини аниқ башорат қилган эди. Шу сабабли, янги флагман ҳақидаги маълумотлар тез орада ўз тасдиғини топиши кутилмоқда.
Ўзбекистон бозорида OnePlus қурилмалари ўзининг сифатли дастурий таъминоти ва кучли техник хусусиятлари билан машҳур. Агар ушбу модел тақдим этилса, у узоқ сафарларга чиқувчи ва мобил ўйин ишқибозлари учун энг идеал танловга айланиши шубҳасиз.
…