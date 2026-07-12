Ўзбекистонда аномал иссиқ: ҳарорат +46 даражага чиқади
Ўзбекистонда келаси ҳафта кескин иссиқ об-ҳаво кузатилиши кутилмоқда. Синоптиклар 13–17 июль кунлари жанубдан кириб келадиган иссиқ ҳаво массалари таъсирида айрим ҳудудларда ҳарорат +46 даражагача кўтарилиши мумкинлигини маълум қилди.
Жазирама билан бирга кучли шамол ва чанг-тўзонлар ҳам прогноз қилинмоқда. Мутахассислар аҳолини энг иссиқ соатларда эҳтиёткор бўлишга чақирмоқда.
Ҳарорат қаерларда энг юқори бўлади?
Прогнозга кўра, республиканинг аксарият ҳудудларида кундузги ҳаво ҳарорати:
+41…+43 даражагача;
шимолий ҳудудларда;
жанубий вилоятларда;
чўл зоналарида эса +44…+46 даражагача кўтарилиши мумкин.
Бу кўрсаткичлар айрим жойларда аномал иссиқ об-ҳаво шароитини юзага келтиради.
Кучли шамол ва чанг бўронлари кутилмоқда
Жазирама кунларида шамол тезлиги секундига 13–18 метргача кучайиши мумкин.
Айрим ҳудудларда эса:
чанг-тўзонлар;
кўриш масофасининг пасайиши;
ҳаво сифатининг ёмонлашиши эҳтимоли бор.
Бундай шароит йўл ҳаракати қатнашчилари ва нафас йўллари касалликлари бор фуқаролар учун қўшимча хавф туғдириши мумкин.
Иссиқда нималарга эътибор бериш керак?
Мутахассислар фуқароларга соат 11:00 дан 17:00 гача тўғридан-тўғри офтобда юришни имкон қадар чеклашни тавсия қилмоқда.
Шунингдек:
етарли миқдорда сув ичиш;
очиқ рангли ва енгил кийим кийиш;
оғир жисмоний меҳнатни камайтириш;
болалар ва кексаларни назоратсиз қолдирмаслик;
автомобил ичида инсон ёки ҳайвонни қолдирмаслик зарур.
Жазирама бир неча кун давом этади
Синоптиклар маълумотига кўра, ўта иссиқ об-ҳаво 13 июлдан 17 июлгача республиканинг деярли барча ҳудудларида сақланиб туради.
Айниқса, куннинг иккинчи ярмида эҳтиёт чораларига қатъий амал қилиш тавсия этилмоқда.
…