Ўзбекистонда аномал иссиқ: ҳарорат +46 даражага чиқади

·32·Ўзбекистон
Ўзбекистонда аномал иссиқ: ҳарорат +46 даражага чиқади

Ўзбекистонда келаси ҳафта кескин иссиқ об-ҳаво кузатилиши кутилмоқда. Синоптиклар 13–17 июль кунлари жанубдан кириб келадиган иссиқ ҳаво массалари таъсирида айрим ҳудудларда ҳарорат +46 даражагача кўтарилиши мумкинлигини маълум қилди.

Жазирама билан бирга кучли шамол ва чанг-тўзонлар ҳам прогноз қилинмоқда. Мутахассислар аҳолини энг иссиқ соатларда эҳтиёткор бўлишга чақирмоқда.

Ҳарорат қаерларда энг юқори бўлади?

Прогнозга кўра, республиканинг аксарият ҳудудларида кундузги ҳаво ҳарорати:

  • +41…+43 даражагача;

  • шимолий ҳудудларда;

  • жанубий вилоятларда;

  • чўл зоналарида эса +44…+46 даражагача кўтарилиши мумкин.

Бу кўрсаткичлар айрим жойларда аномал иссиқ об-ҳаво шароитини юзага келтиради.

Кучли шамол ва чанг бўронлари кутилмоқда

Жазирама кунларида шамол тезлиги секундига 13–18 метргача кучайиши мумкин.

Айрим ҳудудларда эса:

  • чанг-тўзонлар;

  • кўриш масофасининг пасайиши;

  • ҳаво сифатининг ёмонлашиши эҳтимоли бор.

Бундай шароит йўл ҳаракати қатнашчилари ва нафас йўллари касалликлари бор фуқаролар учун қўшимча хавф туғдириши мумкин.

Иссиқда нималарга эътибор бериш керак?

Мутахассислар фуқароларга соат 11:00 дан 17:00 гача тўғридан-тўғри офтобда юришни имкон қадар чеклашни тавсия қилмоқда.

Шунингдек:

  • етарли миқдорда сув ичиш;

  • очиқ рангли ва енгил кийим кийиш;

  • оғир жисмоний меҳнатни камайтириш;

  • болалар ва кексаларни назоратсиз қолдирмаслик;

  • автомобил ичида инсон ёки ҳайвонни қолдирмаслик зарур.

Жазирама бир неча кун давом этади

Синоптиклар маълумотига кўра, ўта иссиқ об-ҳаво 13 июлдан 17 июлгача республиканинг деярли барча ҳудудларида сақланиб туради.

Айниқса, куннинг иккинчи ярмида эҳтиёт чораларига қатъий амал қилиш тавсия этилмоқда.

Ўзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда қурилиш фаол давом этаётганига қарамай, нархлар нега ошиб бормоқда?Тошкентда қурилиш фаол давом этаётганига қарамай, нархлар нега ошиб бормоқда?Бугун, 12:00Ўзбекистонда ёшлар сони қанча экани маълум қилиндиЎзбекистонда ёшлар сони қанча экани маълум қилиндиБугун, 10:38Ўзбекистон ва Беларус ўртасида туристик бум: Саёҳатчилар сони маълум бўлдиЎзбекистон ва Беларус ўртасида туристик бум: Саёҳатчилар сони маълум бўлдиБугун, 10:25Абитуриентлар тест топширадиган манзиллар билан олдиндан танишиши мумкинАбитуриентлар тест топширадиган манзиллар билан олдиндан танишиши мумкинКеча, 14:37Қашқадарёда сув таъминоти мутахассиси 1,2 миллион сўм билан ушландиҚашқадарёда сув таъминоти мутахассиси 1,2 миллион сўм билан ушландиКеча, 11:52Қарийб 13 минг абитуриент тестсиз талаба бўлиш имкониятини қўлга киритдиҚарийб 13 минг абитуриент тестсиз талаба бўлиш имкониятини қўлга киритдиКеча, 11:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа