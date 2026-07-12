Эрлинг Холанд VAR қароридан ғазабда: Норвегия Жахон чемпионати билан хайрлашди

·46·Спорт
Эрлинг Холанд VAR қароридан ғазабда: Норвегия Жахон чемпионати билан хайрлашди

Футбол оламининг энг ёрқин юлдузларидан бири Эрлинг Холанд Норвегия терма жамоасининг Жаҳон чемпионати чорак финалида Англияга қарши кечган драматик баҳсдаги мағлубиятидан сўнг ўз норозилигини яшириб ўтирмади. Маями шаҳридаги стадионда ўтган учрашувда норвеглар 2:1 ҳисобида имкониятни бой бериб, турнирни тарк этишга мажбур бўлишди. Бироқ ўйин якунлангач, асосий эътибор натижага эмас, балки ҳакамларнинг баҳсли қарорига қаратилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг иккинчи бўлимида Торбжорн Лйсакер Ҳеггем томонидан киритилган гол VAR тизими аралашувидан сўнг бекор қилинди. Ҳакамлар гол урилишидан аввал Эрлинг Холанд ўзининг Манчестер Сити жамоасидаги бўлажак жамоадоши Эллиот Андерсон билан тўқнашувда қоида бузган деб топишди. Айнан ушбу вазият ўйиннинг бурилиш нуқтаси бўлди ва Норвегиянинг ғалабага бўлган умидларини сўндирди.

VAR қарори ва Холанднинг эътирози

Goal.com нашри хабарига кўра, 25 ёшли ҳужумчи ўйиндан сўнг берган интервюсида ўзини "бўшлиқда қолгандек ва аламзада" ҳис қилаётганини таъкидлади. Холанднинг фикрича, у ва Эллиот Андерсон ўртасидаги кураш оддий ўйин ҳолати бўлиб, бундай вазиятларда қоида бузилишини қайд этиш футболнинг табиатига зид. Ҳужумчи ҳакамларнинг қарорини ўта "заиф" ва асоссиз деб атади.

"Очиқини айтсам, ҳозир ичимда бўшлиқ сезаяпман. Биз кўпроғига лойиқ эдик деб ўйлайман. Мен бу вазиятда жарима тўпи борлигига ишонмайман. Эллиот Андерсон билан ҳар бир дуелда бўлгани каби курашдим, у йиқилди ва гол бекор қилинди. Агар бу қоида бузиш бўлса, унда мен ҳар бир ўйинда, ҳар бир вазиятда жарима тўпи ишлаб олишим керак, чунки мени ҳам доим туртишади ва тортишади", — дея таъкидлади Эрлинг Холанд.

Норвегия терма жамоасининг яна бир аъзоси, Фулхэм ярим ҳимоячиси Сандер Берге ҳам жамоадошининг фикрларини қўллаб-қувватлади. Унинг сўзларига кўра, халқаро майдондаги ҳакамлик мезонлари тушунарсиз бўлиб бормоқда. Берге агар Англия Премер-лигасида ҳам шундай контактлар учун фол бериладиган бўлса, ҳар бир турда ўнлаб пеналтилар белгиланиши кераклигини қўшимча қилди.

Турнирнинг энг яхши тўпурарлари пойгаси

Жамоасининг турнирни тарк этганига қарамай, Эрлинг Холанд шахсий кўрсаткичлари бўйича Жаҳон чемпионатининг энг яхши ўйинчиларидан бири бўлиб қолмоқда. У мусобақа давомида 7 та гол уришга муваффақ бўлди ва тўпурарлар пойгасида кучли учликдан жой олди. Айни дамда фақатгина 8 тадан гол урган Килиан Мбаппе ва Лионель Месси ундан олдинда бормоқда.

Норвегия учун ушбу мағлубият ўта оғир ботди, сабаби жамоа чорак финалгача бўлган йўлда Бразилия каби грандларни мағлуб этиб, ўзининг энг яхши ўйинларини намойиш этаётган эди. Бироқ Маямидаги иссиқ ҳавода кечган баҳсда кичик деталлар ва VAR қарори скандинавияликларнинг ярим финал орзуларига чек қўйди. Эндиликда Холанд бор эътиборини Манчестер Сити сафидаги янги мавсумга ва Эллиот Андерсон билан бир клубда тўп суришга қаратади.

Эрлинг ХоландНорвегияЖаҳон ЧемпионатиVARМанчестер Ситй
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неймар Орландо боғида ногиронлар аравачасида кўриниш берди: Бразилия афсонаси чарчаганми?Неймар Орландо боғида ногиронлар аравачасида кўриниш берди: Бразилия афсонаси чарчаганми?Бугун, 22:50Ҳоланд Норвегия ҳақида гапирди: “Энди ўзимизни кўрсатиш вақти келди”Ҳоланд Норвегия ҳақида гапирди: “Энди ўзимизни кўрсатиш вақти келди”Бугун, 22:41Криштиано Роналдо Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқдаКриштиано Роналдо Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқдаБугун, 22:35FIFA ЖЧ-2026 финали ўтадиган стадион майсасини сотувга чиқарадиFIFA ЖЧ-2026 финали ўтадиган стадион майсасини сотувга чиқарадиБугун, 22:35Арсенал Хулиан Альварес трансферини тезлаштирмоқда: Лондонликлар катта юришга тайёрАрсенал Хулиан Альварес трансферини тезлаштирмоқда: Лондонликлар катта юришга тайёрБугун, 21:39Алежандро Гарначо Челси машғулотларига келмади: 40 миллион фунтлик трансфер барбод бўлдимиАлежандро Гарначо Челси машғулотларига келмади: 40 миллион фунтлик трансфер барбод бўлдимиБугун, 21:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди