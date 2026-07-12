Эрлинг Холанд VAR қароридан ғазабда: Норвегия Жахон чемпионати билан хайрлашди
Футбол оламининг энг ёрқин юлдузларидан бири Эрлинг Холанд Норвегия терма жамоасининг Жаҳон чемпионати чорак финалида Англияга қарши кечган драматик баҳсдаги мағлубиятидан сўнг ўз норозилигини яшириб ўтирмади. Маями шаҳридаги стадионда ўтган учрашувда норвеглар 2:1 ҳисобида имкониятни бой бериб, турнирни тарк этишга мажбур бўлишди. Бироқ ўйин якунлангач, асосий эътибор натижага эмас, балки ҳакамларнинг баҳсли қарорига қаратилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг иккинчи бўлимида Торбжорн Лйсакер Ҳеггем томонидан киритилган гол VAR тизими аралашувидан сўнг бекор қилинди. Ҳакамлар гол урилишидан аввал Эрлинг Холанд ўзининг Манчестер Сити жамоасидаги бўлажак жамоадоши Эллиот Андерсон билан тўқнашувда қоида бузган деб топишди. Айнан ушбу вазият ўйиннинг бурилиш нуқтаси бўлди ва Норвегиянинг ғалабага бўлган умидларини сўндирди.
VAR қарори ва Холанднинг эътирозиGoal.com нашри хабарига кўра, 25 ёшли ҳужумчи ўйиндан сўнг берган интервюсида ўзини "бўшлиқда қолгандек ва аламзада" ҳис қилаётганини таъкидлади. Холанднинг фикрича, у ва Эллиот Андерсон ўртасидаги кураш оддий ўйин ҳолати бўлиб, бундай вазиятларда қоида бузилишини қайд этиш футболнинг табиатига зид. Ҳужумчи ҳакамларнинг қарорини ўта "заиф" ва асоссиз деб атади.
"Очиқини айтсам, ҳозир ичимда бўшлиқ сезаяпман. Биз кўпроғига лойиқ эдик деб ўйлайман. Мен бу вазиятда жарима тўпи борлигига ишонмайман. Эллиот Андерсон билан ҳар бир дуелда бўлгани каби курашдим, у йиқилди ва гол бекор қилинди. Агар бу қоида бузиш бўлса, унда мен ҳар бир ўйинда, ҳар бир вазиятда жарима тўпи ишлаб олишим керак, чунки мени ҳам доим туртишади ва тортишади", — дея таъкидлади Эрлинг Холанд.
Норвегия терма жамоасининг яна бир аъзоси, Фулхэм ярим ҳимоячиси Сандер Берге ҳам жамоадошининг фикрларини қўллаб-қувватлади. Унинг сўзларига кўра, халқаро майдондаги ҳакамлик мезонлари тушунарсиз бўлиб бормоқда. Берге агар Англия Премер-лигасида ҳам шундай контактлар учун фол бериладиган бўлса, ҳар бир турда ўнлаб пеналтилар белгиланиши кераклигини қўшимча қилди.
Турнирнинг энг яхши тўпурарлари пойгасиЖамоасининг турнирни тарк этганига қарамай, Эрлинг Холанд шахсий кўрсаткичлари бўйича Жаҳон чемпионатининг энг яхши ўйинчиларидан бири бўлиб қолмоқда. У мусобақа давомида 7 та гол уришга муваффақ бўлди ва тўпурарлар пойгасида кучли учликдан жой олди. Айни дамда фақатгина 8 тадан гол урган Килиан Мбаппе ва Лионель Месси ундан олдинда бормоқда.
Норвегия учун ушбу мағлубият ўта оғир ботди, сабаби жамоа чорак финалгача бўлган йўлда Бразилия каби грандларни мағлуб этиб, ўзининг энг яхши ўйинларини намойиш этаётган эди. Бироқ Маямидаги иссиқ ҳавода кечган баҳсда кичик деталлар ва VAR қарори скандинавияликларнинг ярим финал орзуларига чек қўйди. Эндиликда Холанд бор эътиборини Манчестер Сити сафидаги янги мавсумга ва Эллиот Андерсон билан бир клубда тўп суришга қаратади.
…