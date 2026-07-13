Олисе «Бавария»дан учрашув сўради: катта қарор яқинми?
Франция миллий жамоаси футболчиси Майкл Олисе ЖЧ-2026дан кейин клубдаги келажаги бўйича муҳим қадам ташлагани айтилмоқда. Хабарларга кўра, 24 ёшли футболчи “Бавария” раҳбарияти билан зудлик билан учрашув ўтказишни хоҳламоқда.
ЖЧдан кейинги учрашув нимани англатади?
El Debate маълумотига кўра, Майкл Олисе 2026 йилги жаҳон чемпионати якунланганидан сўнг “Бавария” раҳбарияти билан дарҳол музокара ўтказишни талаб қилган.
Бу учрашувда футболчининг келажаги муҳокама қилиниши кутилмоқда. Ҳозирча мюнхенликлар уни қўйиб юбориш ниятида эмас.
Шунинг учун бу ҳолат оддий суҳбатдан кўра каттароқ маъно касб этмоқда: Олисе ўз роли, келажак режалари ёки эҳтимолий таклифлар ҳақида аниқлик киритмоқчи бўлиши мумкин.
“Бавария” учун энг муҳим футболчилардан бири
Олисе 2024 йил июл ойида “Бавария”га ўтганидан кейин қисқа вақт ичида жамоанинг асосий юлдузларидан бирига айланди.
Ўтган мавсум у барча мусобақаларда 57 та ўйинда майдонга тушиб, 25 та гол урди ва 28 та голли узатма амалга оширди.
Бу рақамлар уни шунчаки иқтидорли вингер эмас, балки ҳужумда натижа ярата оладиган тўлиқ лидер сифатида кўрсатади. Замонавий футбол тилида айтганда, Олисе — “статистика ҳам, эстетика ҳам бор” тоифасидаги футболчи.
Мюнхенликлар уни осон қўйиб юбормайди
“Бавария” Олисени жамоанинг келажакдаги асосий фигураларидан бири сифатида кўраётгани айтилмоқда. Шу сабабли клуб унинг атрофида катта режалар тузган бўлиши эҳтимолдан йироқ эмас.
Айниқса, 24 ёшида бундай самарадорлик кўрсатаётган футболчини сақлаб қолиш ҳар қандай гранд клуб учун устувор вазифа бўлади.
Мюнхенликлар учун вазият нозик: бир томонда жаҳон даражасидаги футболчи, иккинчи томонда эса унинг келажаги бўйича аниқлик истаги турибди.
Нега айнан ҳозир?
Жаҳон чемпионати каби йирик мусобақалардан кейин футболчиларнинг бозордаги қиймати, мақоми ва уларга бўлган қизиқиш кескин ортади.
Олисе ҳам Франция терма жамоаси сафидаги ўйинлари орқали янада катта эътибор марказига тушган бўлиши мумкин. Шу боис унинг “Бавария” билан учрашув сўраши ўз вақтида қилинган стратегик қадамга ўхшайди.
Бу трансфер талаби дегани эмас. Лекин футболчи ўз келажаги бўйича клубдан аниқ жавоб кутмоқда, дейиш мумкин.
Катта қарор олдидан сукунат
Ҳозирча Олисенинг “Бавария”дан кетиши ҳақида расмий маълумот йўқ. Аммо унинг раҳбарият билан учрашув талаб қилгани ҳақидаги хабарлар трансфер бозорида янги интрига пайдо қилди.
Энди асосий савол шунда: “Бавария” Олисени жамоа марказида сақлаб қоладими ёки бу учрашув келажакдаги катта ўзгаришларнинг биринчи сигнали бўладими?
Жавоб яқин кунларда аниқроқ кўрина бошлайди.
…