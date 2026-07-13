Олисе «Бавария»дан учрашув сўради: катта қарор яқинми?

·0·Спорт
Олисе «Бавария»дан учрашув сўради: катта қарор яқинми?

Франция миллий жамоаси футболчиси Майкл Олисе ЖЧ-2026дан кейин клубдаги келажаги бўйича муҳим қадам ташлагани айтилмоқда. Хабарларга кўра, 24 ёшли футболчи “Бавария” раҳбарияти билан зудлик билан учрашув ўтказишни хоҳламоқда.

ЖЧдан кейинги учрашув нимани англатади?

El Debate маълумотига кўра, Майкл Олисе 2026 йилги жаҳон чемпионати якунланганидан сўнг “Бавария” раҳбарияти билан дарҳол музокара ўтказишни талаб қилган.

Бу учрашувда футболчининг келажаги муҳокама қилиниши кутилмоқда. Ҳозирча мюнхенликлар уни қўйиб юбориш ниятида эмас.

Шунинг учун бу ҳолат оддий суҳбатдан кўра каттароқ маъно касб этмоқда: Олисе ўз роли, келажак режалари ёки эҳтимолий таклифлар ҳақида аниқлик киритмоқчи бўлиши мумкин.

“Бавария” учун энг муҳим футболчилардан бири

Олисе 2024 йил июл ойида “Бавария”га ўтганидан кейин қисқа вақт ичида жамоанинг асосий юлдузларидан бирига айланди.

Ўтган мавсум у барча мусобақаларда 57 та ўйинда майдонга тушиб, 25 та гол урди ва 28 та голли узатма амалга оширди.

Бу рақамлар уни шунчаки иқтидорли вингер эмас, балки ҳужумда натижа ярата оладиган тўлиқ лидер сифатида кўрсатади. Замонавий футбол тилида айтганда, Олисе — “статистика ҳам, эстетика ҳам бор” тоифасидаги футболчи.

Мюнхенликлар уни осон қўйиб юбормайди

“Бавария” Олисени жамоанинг келажакдаги асосий фигураларидан бири сифатида кўраётгани айтилмоқда. Шу сабабли клуб унинг атрофида катта режалар тузган бўлиши эҳтимолдан йироқ эмас.

Айниқса, 24 ёшида бундай самарадорлик кўрсатаётган футболчини сақлаб қолиш ҳар қандай гранд клуб учун устувор вазифа бўлади.

Мюнхенликлар учун вазият нозик: бир томонда жаҳон даражасидаги футболчи, иккинчи томонда эса унинг келажаги бўйича аниқлик истаги турибди.

Нега айнан ҳозир?

Жаҳон чемпионати каби йирик мусобақалардан кейин футболчиларнинг бозордаги қиймати, мақоми ва уларга бўлган қизиқиш кескин ортади.

Олисе ҳам Франция терма жамоаси сафидаги ўйинлари орқали янада катта эътибор марказига тушган бўлиши мумкин. Шу боис унинг “Бавария” билан учрашув сўраши ўз вақтида қилинган стратегик қадамга ўхшайди.

Бу трансфер талаби дегани эмас. Лекин футболчи ўз келажаги бўйича клубдан аниқ жавоб кутмоқда, дейиш мумкин.

Катта қарор олдидан сукунат

Ҳозирча Олисенинг “Бавария”дан кетиши ҳақида расмий маълумот йўқ. Аммо унинг раҳбарият билан учрашув талаб қилгани ҳақидаги хабарлар трансфер бозорида янги интрига пайдо қилди.

Энди асосий савол шунда: “Бавария” Олисени жамоа марказида сақлаб қоладими ёки бу учрашув келажакдаги катта ўзгаришларнинг биринчи сигнали бўладими?

Жавоб яқин кунларда аниқроқ кўрина бошлайди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Билич яна Хорватияга қайтмоқда: янги давр бошланадими?Билич яна Хорватияга қайтмоқда: янги давр бошланадими?Бугун, 10:34Перес даврида «Реал Мадрид»да энг кўп ғалаба қозонган мураббийларПерес даврида «Реал Мадрид»да энг кўп ғалаба қозонган мураббийларБугун, 09:57Ибраима Конате Ламине Ямалнинг гапларига жавоб қайтарди: «Биз ҳеч кимдан қўрқмаймиз»Ибраима Конате Ламине Ямалнинг гапларига жавоб қайтарди: «Биз ҳеч кимдан қўрқмаймиз»Бугун, 02:54Реал Мадрид ва Винисиус Жуниор ўртасидаги музокаралар боши берк кўчага кириб қолдиРеал Мадрид ва Винисиус Жуниор ўртасидаги музокаралар боши берк кўчага кириб қолдиБугун, 02:36Жуд Беллингем Жаҳон чемпионатида Марадона рекордини такрорлади: Морган Роджерс танқидларга жавоб бердиЖуд Беллингем Жаҳон чемпионатида Марадона рекордини такрорлади: Морган Роджерс танқидларга жавоб бердиБугун, 02:17Майкл Олисе Реал Мадрид қизиқиши фонида Бавария раҳбарияти билан учрашув сўрадиМайкл Олисе Реал Мадрид қизиқиши фонида Бавария раҳбарияти билан учрашув сўрадиБугун, 01:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди