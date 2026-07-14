Килиан Мбаппе Испанияга қарши ўйнайдими? Диде Дешам якуний қарорини айтди

·0·Спорт
Килиан Мбаппе Испанияга қарши ўйнайдими? Диде Дешам якуний қарорини айтди

Франция терма жамоаси бош мураббийи Диде Дешам жаҳон чемпионати ярим финали доирасидаги Испанияга қарши ўйин олдидан жамоа сардори Килиан Мбаппе билан боғлиқ хавотирларга чек қўйди. Ҳужумчининг тўпиғидаги жароҳат туфайли майдонга туша олмаслиги ҳақидаги хабарлар кўпайган бир пайтда, мураббий унинг ҳолати барқарор эканини тасдиқлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Килиан Мбаппе Марокашга қарши кечган чорак финал баҳсининг 77-дақиқасида оёғидан жароҳат олиб, майдонни тарк этган эди. Шундан сўнг, душанба кунги машғулотларда у асосий гуруҳдан алоҳида шуғуллангани кўпчиликда шубҳа уйғотди. RMC Sport нашрининг хабар беришича, футболчи ҳали ҳам тўпиқ соҳасида оғриқ сезмоқда, бироқ мураббийлар штаби буни кутилган ҳолат деб ҳисобламоқда.

The Athletic нашри Дешамнинг матбуот анжуманидаги сўзларини келтирар экан, мураббий Мбаппенинг машғулот режаси шунчаки тикланиш жараёнининг бир қисми эканини тушунтирди. "У ўзини яхши ҳис қилмоқда. Бошқа футболчилар каби у ҳам маълум бир машқни 20 дақиқа эмас, 15 дақиқа бажариш ҳуқуқига эга. Бу унинг соғлиғи билан боғлиқ жиддий муаммо борлигини англатмайди", — деди мутахассис.

Таркибдаги бошқа ўзгаришлар ва рақобат

Франция терма жамоаси учун яна бир хушхабар — ярим ҳимоячи Орельен Чуамени сафга қайтди. У сўнгги ўйинни захира ўриндиғида ўтказган бўлса-да, Дешам унинг ҳолати яхшиланганини қайд этди. Ярим ҳимоя марказида бундай тажрибали ўйинчининг бўлиши, айниқса тўп назоратига таянадиган Испанияга қарши баҳсда жуда муҳим саналади.

Goal.com маълумотига кўра, Килиан Мбаппе айни дамда 8 та гол билан турнир тўпурарлари пойгасида пешқадамлик қилмоқда. Унинг асосий рақобатчиси Лионель Месси ҳам худди шунча гол урган бўлса-да, ассистлар сони бўйича Мбаппе устунликка эга. Шу сабабли, сардорнинг майдонга тушиши нафақат жамоавий натижа, балки шахсий совринлар учун ҳам аҳамиятли.

Испания ва Франция ўртасидаги ярим финал учрашуви бутун дунё футбол жамоатчилиги диққат марказида турибди. Дешамнинг сўзларига кўра, жамоа тўлиқ таркибда ва жанговар руҳда тайёргарлик кўрмоқда. Мбаппенинг асосий таркибда майдонга тушиши кутилмоқда, бу эса французларнинг ҳужумкор салоҳиятини сезиларли даражада оширади.

ФранцияИспанияКилиан МбаппеЖаҳон ЧемпионатиДиде Дешам
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хаби Алонсо Энзо Фернандезнинг Реал Мадридга ўтиши борасидаги миш-мишларга нуқта қўйдиХаби Алонсо Энзо Фернандезнинг Реал Мадридга ўтиши борасидаги миш-мишларга нуқта қўйдиБугун, 11:59ЖЧ-2026: Рой Кин сенсацион финални башорат қилди – Бош фаворитлар ким?ЖЧ-2026: Рой Кин сенсацион финални башорат қилди – Бош фаворитлар ким?Бугун, 09:50Бугун Франция ва Испания финал йўлланмаси учун майдонга тушадиБугун Франция ва Испания финал йўлланмаси учун майдонга тушадиБугун, 09:35Ламин Ямал Францияга қарши ўйин ҳақида: “Бу энг муҳим ўйиним”Ламин Ямал Францияга қарши ўйин ҳақида: “Бу энг муҳим ўйиним”Бугун, 09:18ЖЧ-2026. Англия — Аргентина ўйинини қайси ҳакам бошқариши маълум бўлдиЖЧ-2026. Англия — Аргентина ўйинини қайси ҳакам бошқариши маълум бўлдиБугун, 09:12Испания бош мураббийи тан олди: Франция янада кучайганИспания бош мураббийи тан олди: Франция янада кучайганБугун, 08:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди