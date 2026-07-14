Килиан Мбаппе Испанияга қарши ўйнайдими? Диде Дешам якуний қарорини айтди
Франция терма жамоаси бош мураббийи Диде Дешам жаҳон чемпионати ярим финали доирасидаги Испанияга қарши ўйин олдидан жамоа сардори Килиан Мбаппе билан боғлиқ хавотирларга чек қўйди. Ҳужумчининг тўпиғидаги жароҳат туфайли майдонга туша олмаслиги ҳақидаги хабарлар кўпайган бир пайтда, мураббий унинг ҳолати барқарор эканини тасдиқлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Килиан Мбаппе Марокашга қарши кечган чорак финал баҳсининг 77-дақиқасида оёғидан жароҳат олиб, майдонни тарк этган эди. Шундан сўнг, душанба кунги машғулотларда у асосий гуруҳдан алоҳида шуғуллангани кўпчиликда шубҳа уйғотди. RMC Sport нашрининг хабар беришича, футболчи ҳали ҳам тўпиқ соҳасида оғриқ сезмоқда, бироқ мураббийлар штаби буни кутилган ҳолат деб ҳисобламоқда.
The Athletic нашри Дешамнинг матбуот анжуманидаги сўзларини келтирар экан, мураббий Мбаппенинг машғулот режаси шунчаки тикланиш жараёнининг бир қисми эканини тушунтирди. "У ўзини яхши ҳис қилмоқда. Бошқа футболчилар каби у ҳам маълум бир машқни 20 дақиқа эмас, 15 дақиқа бажариш ҳуқуқига эга. Бу унинг соғлиғи билан боғлиқ жиддий муаммо борлигини англатмайди", — деди мутахассис.
Таркибдаги бошқа ўзгаришлар ва рақобатФранция терма жамоаси учун яна бир хушхабар — ярим ҳимоячи Орельен Чуамени сафга қайтди. У сўнгги ўйинни захира ўриндиғида ўтказган бўлса-да, Дешам унинг ҳолати яхшиланганини қайд этди. Ярим ҳимоя марказида бундай тажрибали ўйинчининг бўлиши, айниқса тўп назоратига таянадиган Испанияга қарши баҳсда жуда муҳим саналади.
Goal.com маълумотига кўра, Килиан Мбаппе айни дамда 8 та гол билан турнир тўпурарлари пойгасида пешқадамлик қилмоқда. Унинг асосий рақобатчиси Лионель Месси ҳам худди шунча гол урган бўлса-да, ассистлар сони бўйича Мбаппе устунликка эга. Шу сабабли, сардорнинг майдонга тушиши нафақат жамоавий натижа, балки шахсий совринлар учун ҳам аҳамиятли.
Испания ва Франция ўртасидаги ярим финал учрашуви бутун дунё футбол жамоатчилиги диққат марказида турибди. Дешамнинг сўзларига кўра, жамоа тўлиқ таркибда ва жанговар руҳда тайёргарлик кўрмоқда. Мбаппенинг асосий таркибда майдонга тушиши кутилмоқда, бу эса французларнинг ҳужумкор салоҳиятини сезиларли даражада оширади.
…