Хаби Алонсо Энзо Фернандезнинг Реал Мадридга ўтиши борасидаги миш-мишларга нуқта қўйди

·0·Спорт
Хаби Алонсо Энзо Фернандезнинг Реал Мадридга ўтиши борасидаги миш-мишларга нуқта қўйди

Челси жамоасининг янги бош мураббийи Хаби Алонсо аргентиналик ярим ҳимоячи Энзо Фернандезнинг келажаги борасидаги саволларга ойдинлик киритди. Сўнгги ҳафталарда футболчининг Мадриднинг Реал Мадрид клубига ўтиши ҳақидаги хабарлар кўпайган бир пайтда, мураббий ўзининг асосий юлдузини таркибда олиб қолиш ниятида эканини қатъий таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Лондон клуби бошқарувига яқинда келган 44 ёшли мутахассис ўзининг илк матбуот анжуманида жамоанинг янги лойиҳаси ва таркибдаги ўзгаришлар ҳақида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, Энзо Фернандез жамоанинг келгуси режаларида марказий ўринни эгаллайди ва унинг трансфери кўриб чиқилмаяпти.

Мураббий ва футболчи ўртасидаги мулоқот

Хаби Алонсо Энзо Фернандез билан шахсан суҳбатлашганини тасдиқлади, бироқ мулоқот тафсилотларини сир сақлашни афзал кўрди. Журналистларнинг футболчини жамоада олиб қолишни хоҳлайсизми, деган қисқа ва лўнда саволига мураббий "Ҳа", дея жавоб берди. Бу эса трансфер ҳақидаги тахминларнинг асоссиз эканини кўрсатмоқда.

Маълумотларга кўра, футболчининг агенти ёзги трансфер ойнасида бошқа вариантларни кўриб чиқишни бошлаган эди. Айниқса, Испания грандининг қизиқиши ҳақидаги хабарлар Челси мухлисларини хавотирга солган бўлса-да, Баер Леверкусен собиқ устози вазиятни назорат остига олганини билдирди.

Узоқ муддатли режа ва мақсадлар

Челси раҳбарияти учун Энзо Фернандезни сотмаслик борасида кучли ҳуқуқий асослар мавжуд. 25 ёшли футболчининг клуб билан амалдаги шартномаси 2032-йилнинг июнига қадар имзоланган. Бу эса Лондонликларга ҳар қандай музокараларда ўз шартларини қўйиш имконини беради.

Хаби Алонсо жамоани қайтадан шакллантириш ва ғолиблик менталитетини тиклашни мақсад қилган. Унинг таъкидлашича, клубни яна Европа майдонларига қайтариш асосий вазифа ҳисобланади. "Бу мақсадга эришиш учун кўп ишларни тўғри бажаришимиз керак. Биз қандай ўйнашни истаётганимиз ва ҳар бир ўйинга қандай ёндашишимиз менинг асосий вазифамдир", — дея қўшимча қилди мураббий.

Ҳозирда Энзо Фернандез Аргентина терма жамоаси сафида 2026-йилги Жаҳон чемпионати саралаш босқичида муваффақиятли иштирок этмоқда. Турнирдан сўнг у қисқа муддатли таътилга чиқади ва июль ойи охирида Хаби Алонсо қўл остидаги машғулотларга қўшилиши кутилмоқда. Челси янги мавсумни мутлақо янги энергия ва ўзгаришлар билан бошлашга тайёрланмоқда.

ЧелсиРеал МадридХаби АлонсоЭнзо ФернандезТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе Испанияга қарши ўйнайдими? Диде Дешам якуний қарорини айтдиКилиан Мбаппе Испанияга қарши ўйнайдими? Диде Дешам якуний қарорини айтдиБугун, 11:59ЖЧ-2026: Рой Кин сенсацион финални башорат қилди – Бош фаворитлар ким?ЖЧ-2026: Рой Кин сенсацион финални башорат қилди – Бош фаворитлар ким?Бугун, 09:50Бугун Франция ва Испания финал йўлланмаси учун майдонга тушадиБугун Франция ва Испания финал йўлланмаси учун майдонга тушадиБугун, 09:35Ламин Ямал Францияга қарши ўйин ҳақида: “Бу энг муҳим ўйиним”Ламин Ямал Францияга қарши ўйин ҳақида: “Бу энг муҳим ўйиним”Бугун, 09:18ЖЧ-2026. Англия — Аргентина ўйинини қайси ҳакам бошқариши маълум бўлдиЖЧ-2026. Англия — Аргентина ўйинини қайси ҳакам бошқариши маълум бўлдиБугун, 09:12Испания бош мураббийи тан олди: Франция янада кучайганИспания бош мураббийи тан олди: Франция янада кучайганБугун, 08:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди