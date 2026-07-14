Хаби Алонсо Энзо Фернандезнинг Реал Мадридга ўтиши борасидаги миш-мишларга нуқта қўйди
Челси жамоасининг янги бош мураббийи Хаби Алонсо аргентиналик ярим ҳимоячи Энзо Фернандезнинг келажаги борасидаги саволларга ойдинлик киритди. Сўнгги ҳафталарда футболчининг Мадриднинг Реал Мадрид клубига ўтиши ҳақидаги хабарлар кўпайган бир пайтда, мураббий ўзининг асосий юлдузини таркибда олиб қолиш ниятида эканини қатъий таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Лондон клуби бошқарувига яқинда келган 44 ёшли мутахассис ўзининг илк матбуот анжуманида жамоанинг янги лойиҳаси ва таркибдаги ўзгаришлар ҳақида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, Энзо Фернандез жамоанинг келгуси режаларида марказий ўринни эгаллайди ва унинг трансфери кўриб чиқилмаяпти.
Мураббий ва футболчи ўртасидаги мулоқотХаби Алонсо Энзо Фернандез билан шахсан суҳбатлашганини тасдиқлади, бироқ мулоқот тафсилотларини сир сақлашни афзал кўрди. Журналистларнинг футболчини жамоада олиб қолишни хоҳлайсизми, деган қисқа ва лўнда саволига мураббий "Ҳа", дея жавоб берди. Бу эса трансфер ҳақидаги тахминларнинг асоссиз эканини кўрсатмоқда.
Маълумотларга кўра, футболчининг агенти ёзги трансфер ойнасида бошқа вариантларни кўриб чиқишни бошлаган эди. Айниқса, Испания грандининг қизиқиши ҳақидаги хабарлар Челси мухлисларини хавотирга солган бўлса-да, Баер Леверкусен собиқ устози вазиятни назорат остига олганини билдирди.
Узоқ муддатли режа ва мақсадларЧелси раҳбарияти учун Энзо Фернандезни сотмаслик борасида кучли ҳуқуқий асослар мавжуд. 25 ёшли футболчининг клуб билан амалдаги шартномаси 2032-йилнинг июнига қадар имзоланган. Бу эса Лондонликларга ҳар қандай музокараларда ўз шартларини қўйиш имконини беради.
Хаби Алонсо жамоани қайтадан шакллантириш ва ғолиблик менталитетини тиклашни мақсад қилган. Унинг таъкидлашича, клубни яна Европа майдонларига қайтариш асосий вазифа ҳисобланади. "Бу мақсадга эришиш учун кўп ишларни тўғри бажаришимиз керак. Биз қандай ўйнашни истаётганимиз ва ҳар бир ўйинга қандай ёндашишимиз менинг асосий вазифамдир", — дея қўшимча қилди мураббий.
Ҳозирда Энзо Фернандез Аргентина терма жамоаси сафида 2026-йилги Жаҳон чемпионати саралаш босқичида муваффақиятли иштирок этмоқда. Турнирдан сўнг у қисқа муддатли таътилга чиқади ва июль ойи охирида Хаби Алонсо қўл остидаги машғулотларга қўшилиши кутилмоқда. Челси янги мавсумни мутлақо янги энергия ва ўзгаришлар билан бошлашга тайёрланмоқда.
…