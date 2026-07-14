Гарри Кейн Англия терма жамоасидаги ички низолар ҳақидаги гап-сўзларга чек қўйди

·1·Спорт
Гарри Кейн Англия терма жамоасидаги ички низолар ҳақидаги гап-сўзларга чек қўйди

Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн Жаҳон чемпионати ярим финали олдидан жамоа ичидаги муҳит бузилгани ҳақидаги хабарларни кескин рад этди. Аргентина билан бўладиган ҳал қилувчи баҳс арафасида ҳужумчи ОАВни сунъий равишда бўлиниш келтириб чиқаришга уринаётганликда айблаб, футболчилар ва мураббийлар штаби ўртасида ҳеч қандай зиддият йўқлигини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Вазият чорак финалда Норвегия устидан қозонилган ғалабадан сўнг кескинлашган эди. Ўшанда бош мураббий Томас Тухель жамоа ўйинидан мутлақо норози эканини ва инглизларга шунчаки омад кулиб боққанини очиқчасига айтган. Мазкур танқидга нисбатан Реал Мадрид ярим ҳимоячиси Жуд Беллингемнинг бироз совуққон ва қисқа жавоби матбуотда турли миш-мишлар болалашига сабаб бўлди.

Беллингэм ва Тухель ўртасидаги "совуқ уруш"

Goal.com нашрининг хабар беришича, Томас Тухельнинг ўйиндан кейинги қаттиқ танқидидан сўнг, журналистлар Жуд Беллингемдан мураббийнинг фикрига муносабат сўрашган. Ёш юлдуз эса "Нима бўлса ҳам, майдонда курашиш қийин, бу оғир меҳнат эди" қабилида жавоб қайтарган. Айнан шу қисқа мулоқот инглиз матбуотида жамоа ичида норозилик кайфияти борлиги ҳақидаги сарлавҳаларга асос бўлди.

Гарри Кейн BBC Sport нашрига берган интервюсида ушбу вазиятга ойдинлик киритди. Унинг сўзларига кўра, ўйин тугаганидан беш дақиқа ўтиб, ҳиссиётлар ҳали совумаган ва мураббий нима деганини тўлиқ тушуниб етмаган футболчидан мукаммал жавоб кутиш нотўғри. Кейн матбуотнинг бу каби майда деталлардан катта муаммо ясашини танқид қилди.

Жамоавий бирлик ва янги услуб

"Биз бу ерга бир жамоа бўлиб келганмиз ва айнан аҳиллигимиз туфайли шу босқичгача етиб келдик. Бундай бўлинишларни ўйлаб топиш катта турнирларда инглиз ОАВлари учун одатий ҳолга айланиб қолган. Аслида эса ҳаммаси аксинча — футболчилар, мураббий ва ходимлар бир тану бир жон", — дея таъкидлади Англия терма жамоаси сардори.

Шунингдек, Кейн Томас Тухельнинг очиқчасига гапириш услубини ҳимоя қилди. Унинг фикрича, жамоа Гарет Соутгате давридаги эҳтиёткорликдан сўнг немис мутахассисининг самимий ва баъзан қаттиқ танқидларига ўрганиб қолган. Футболчилар мураббийнинг гаплари ҳеч қандай сценарийсиз, борича айтилишини қадрлашади ва бу уларга ишонч бағишлайди.

Томас Тухель дунёнинг энг кучли мураббийларидан бири эканини исботлаб келмоқда. Кейн сўнгги икки йил давомида жамоа уни яхши ўрганиб олганини ва мураббийнинг талабларини тўғри тушунишини қўшимча қилди. Ҳозирда Англия терма жамоаси бор эътиборини Аргентина билан бўладиган муҳим ўйинга қаратган ва ички келишмовчиликлар ҳақидаги гаплар жамоа тайёргарлигига таъсир қилмайди.

АнглияГарри КейнТомас ТухельЖуде БеллингэмЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...Бугун, 13:38Криштиану Роналду жамоасида молиявий инқироз: Ал-Насср маошларни тўлашда қийналмоқдаКриштиану Роналду жамоасида молиявий инқироз: Ал-Насср маошларни тўлашда қийналмоқдаБугун, 13:19Томас Тухел Аргентина билан ярим финалга қандай таркиб танлайди: Англияда янги режаТомас Тухел Аргентина билан ярим финалга қандай таркиб танлайди: Англияда янги режаБугун, 13:12Ламине Ямал ЖЧ ярим финали олдидан Роберто Мартинез устидан кулдиЛамине Ямал ЖЧ ярим финали олдидан Роберто Мартинез устидан кулдиБугун, 12:32Родри ўз даражасига қайтди: Испания терма жамоасида Педри муаммоси юзага келдиРодри ўз даражасига қайтди: Испания терма жамоасида Педри муаммоси юзага келдиБугун, 12:31Лионель Месси фаолиятидаги сўнгги марра: Аргентина ва Англия ўртасидаги тарихий тўқнашувЛионель Месси фаолиятидаги сўнгги марра: Аргентина ва Англия ўртасидаги тарихий тўқнашувБугун, 12:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди