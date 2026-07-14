Гарри Кейн Англия терма жамоасидаги ички низолар ҳақидаги гап-сўзларга чек қўйди
Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн Жаҳон чемпионати ярим финали олдидан жамоа ичидаги муҳит бузилгани ҳақидаги хабарларни кескин рад этди. Аргентина билан бўладиган ҳал қилувчи баҳс арафасида ҳужумчи ОАВни сунъий равишда бўлиниш келтириб чиқаришга уринаётганликда айблаб, футболчилар ва мураббийлар штаби ўртасида ҳеч қандай зиддият йўқлигини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Вазият чорак финалда Норвегия устидан қозонилган ғалабадан сўнг кескинлашган эди. Ўшанда бош мураббий Томас Тухель жамоа ўйинидан мутлақо норози эканини ва инглизларга шунчаки омад кулиб боққанини очиқчасига айтган. Мазкур танқидга нисбатан Реал Мадрид ярим ҳимоячиси Жуд Беллингемнинг бироз совуққон ва қисқа жавоби матбуотда турли миш-мишлар болалашига сабаб бўлди.
Беллингэм ва Тухель ўртасидаги "совуқ уруш"Goal.com нашрининг хабар беришича, Томас Тухельнинг ўйиндан кейинги қаттиқ танқидидан сўнг, журналистлар Жуд Беллингемдан мураббийнинг фикрига муносабат сўрашган. Ёш юлдуз эса "Нима бўлса ҳам, майдонда курашиш қийин, бу оғир меҳнат эди" қабилида жавоб қайтарган. Айнан шу қисқа мулоқот инглиз матбуотида жамоа ичида норозилик кайфияти борлиги ҳақидаги сарлавҳаларга асос бўлди.
Гарри Кейн BBC Sport нашрига берган интервюсида ушбу вазиятга ойдинлик киритди. Унинг сўзларига кўра, ўйин тугаганидан беш дақиқа ўтиб, ҳиссиётлар ҳали совумаган ва мураббий нима деганини тўлиқ тушуниб етмаган футболчидан мукаммал жавоб кутиш нотўғри. Кейн матбуотнинг бу каби майда деталлардан катта муаммо ясашини танқид қилди.
Жамоавий бирлик ва янги услуб"Биз бу ерга бир жамоа бўлиб келганмиз ва айнан аҳиллигимиз туфайли шу босқичгача етиб келдик. Бундай бўлинишларни ўйлаб топиш катта турнирларда инглиз ОАВлари учун одатий ҳолга айланиб қолган. Аслида эса ҳаммаси аксинча — футболчилар, мураббий ва ходимлар бир тану бир жон", — дея таъкидлади Англия терма жамоаси сардори.
Шунингдек, Кейн Томас Тухельнинг очиқчасига гапириш услубини ҳимоя қилди. Унинг фикрича, жамоа Гарет Соутгате давридаги эҳтиёткорликдан сўнг немис мутахассисининг самимий ва баъзан қаттиқ танқидларига ўрганиб қолган. Футболчилар мураббийнинг гаплари ҳеч қандай сценарийсиз, борича айтилишини қадрлашади ва бу уларга ишонч бағишлайди.
Томас Тухель дунёнинг энг кучли мураббийларидан бири эканини исботлаб келмоқда. Кейн сўнгги икки йил давомида жамоа уни яхши ўрганиб олганини ва мураббийнинг талабларини тўғри тушунишини қўшимча қилди. Ҳозирда Англия терма жамоаси бор эътиборини Аргентина билан бўладиган муҳим ўйинга қаратган ва ички келишмовчиликлар ҳақидаги гаплар жамоа тайёргарлигига таъсир қилмайди.
…