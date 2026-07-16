Лионель Месси Англия устидан қозонилган ғалабадан сўнг танқидчиларга жавоб қайтарди

·60·Спорт
Лионель Месси Англия устидан қозонилган ғалабадан сўнг танқидчиларга жавоб қайтарди

Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси Жаҳон чемпионати ярим финалида Англия устидан қозонилган қийин ғалабадан сўнг ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг таъкидлашича, ушбу баҳсдаги мағлубият жамоанинг сўнгги йиллардаги муваффақиятларига қарамай, асоссиз ва кескин танқидларга сабаб бўлиши мумкин эди. Месси ўз жамоасининг иродасини юқори баҳолаб, кетма-кет иккинчи бор финалга йўл олганидан фахрланишини билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Аргентина ва Англия ўртасидаги муросасиз кечган ярим финал баҳсида "албиселесте" 2-1 ҳисобида ғалаба қозонди. Ўйин давомида ҳисобда ортда қолганига қарамай, аргентиналиклар характер кўрсатиб, ўйин тақдирини ўз фойдаларига ҳал қилишди. Ушбу ғалаба амалдаги жаҳон чемпионларини финалда Испанияга қарши ҳал қилувчи баҳсга олиб чиқди ва жамоанинг халқаро майдондаги гегемонлигини яна бир бор исботлади.

ТйК Sportс нашрига берган интервюсида Лионель Месси Англияга қарши ўйин оддий учрашувдан кўра муҳимроқ аҳамиятга эга бўлганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, мадҳия янграётган пайтдаёқ ҳиссиётлар энг юқори нуқтага чиққан ва бу ғалаба нафақат футболчилар, балки бутун Аргентина халқи учун ўта зарур эди.

Танқидлар хавфи ва жамоа иродаси

Месси агар жамоа мағлуб бўлганида, мухлислар ва экспертлар томонидан тушунарсиз эътирозлар билдирилиши мумкинлигини яширмади. "Биз Англияга қарши ўйинда ютқаза олмасдик. Гарчи бу жамоа ҳеч кимдан қарздор бўлмаса-да, аргентиналикларнинг феъл-атворини биласиз — улар доим кўпроқ нарсани талаб қилишади. Ўйлайманки, агар ютқазганимизда, одамлар турли бемани гапларни гапиришни бошлашарди, биз эса уларга бундай имкониятни бермадик", — деди ҳужумчи.

Сардорнинг фикрича, Аргентина майдонда рақибидан кучлироқ эканини ҳис қилиб турган, бироқ бундай даражадаги ўйинларда тарихий рақобат ва босим катта рол ўйнайди. Лионель Месси жамоанинг жисмоний ҳолати борасидаги шубҳаларга ҳам тўхталиб ўтди. Турнир олдидан бир қатор етакчи футболчилар жароҳатлар билан боғлиқ муаммоларга дуч келган эди, бу эса кўпчиликда хавотир уйғотган.

"Бу ғалаба мени ҳайрон қолдирмади. Мен бу йигитларни яхши танийман ва нималарга қодирлигимизни биламан. Одамларда шубҳа бўлган бўлиши мумкин, чунки айрим футболчиларимиз ўз имкониятлари даражасида эмасди. Аммо бу ғоя атрофида бирлашганимизда, жамоа ўзида қўшимча куч топа олади. Улар бир-бирларидан илҳомланиб, борини беришди", — дея қўшимча қилди Месси.

Шундай қилиб, Аргентина ўз тарихидаги навбатдаги муҳим ғалабани қўлга киритди. Энди Лионель Месси бошчилигидаги жамоани Испанияга қарши кечадиган финал баҳси кутмоқда. Ушбу ғалаба Аргентина футболи учун нафақат спорт натижаси, балки миллий ғурур масаласи экани яна бир бор намоён бўлди.

Лионель МессиАргентинаАнглияЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарри Кейн жаҳон чемпионатидаги келажаги ва Аргентинадан учралган мағлубият ҳақида гапирдиГарри Кейн жаҳон чемпионатидаги келажаги ва Аргентинадан учралган мағлубият ҳақида гапирдиБугун, 13:12Жаҳон чемпионати: Аргентина Англияни мағлуб этиб, финалга йўл олдиЖаҳон чемпионати: Аргентина Англияни мағлуб этиб, финалга йўл олдиБугун, 13:11Жуд Беллингем ва Англия терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги фожиасиЖуд Беллингем ва Англия терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги фожиасиБугун, 12:38Амманда старт: 12 дзюдочимиз илк куни татамига чиқадиАмманда старт: 12 дзюдочимиз илк куни татамига чиқадиБугун, 12:01Месси ва Беллингҳэм тортишувида қандай гаплар айтилган эди?Месси ва Беллингҳэм тортишувида қандай гаплар айтилган эди?Бугун, 11:57Opta ЖЧ-2026 финали фаворитини айтди: фарқ унчалик катта эмасOpta ЖЧ-2026 финали фаворитини айтди: фарқ унчалик катта эмасБугун, 11:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди