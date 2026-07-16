Лионель Месси Англия устидан қозонилган ғалабадан сўнг танқидчиларга жавоб қайтарди
Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси Жаҳон чемпионати ярим финалида Англия устидан қозонилган қийин ғалабадан сўнг ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг таъкидлашича, ушбу баҳсдаги мағлубият жамоанинг сўнгги йиллардаги муваффақиятларига қарамай, асоссиз ва кескин танқидларга сабаб бўлиши мумкин эди. Месси ўз жамоасининг иродасини юқори баҳолаб, кетма-кет иккинчи бор финалга йўл олганидан фахрланишини билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Аргентина ва Англия ўртасидаги муросасиз кечган ярим финал баҳсида "албиселесте" 2-1 ҳисобида ғалаба қозонди. Ўйин давомида ҳисобда ортда қолганига қарамай, аргентиналиклар характер кўрсатиб, ўйин тақдирини ўз фойдаларига ҳал қилишди. Ушбу ғалаба амалдаги жаҳон чемпионларини финалда Испанияга қарши ҳал қилувчи баҳсга олиб чиқди ва жамоанинг халқаро майдондаги гегемонлигини яна бир бор исботлади.
ТйК Sportс нашрига берган интервюсида Лионель Месси Англияга қарши ўйин оддий учрашувдан кўра муҳимроқ аҳамиятга эга бўлганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, мадҳия янграётган пайтдаёқ ҳиссиётлар энг юқори нуқтага чиққан ва бу ғалаба нафақат футболчилар, балки бутун Аргентина халқи учун ўта зарур эди.
Танқидлар хавфи ва жамоа иродасиМесси агар жамоа мағлуб бўлганида, мухлислар ва экспертлар томонидан тушунарсиз эътирозлар билдирилиши мумкинлигини яширмади. "Биз Англияга қарши ўйинда ютқаза олмасдик. Гарчи бу жамоа ҳеч кимдан қарздор бўлмаса-да, аргентиналикларнинг феъл-атворини биласиз — улар доим кўпроқ нарсани талаб қилишади. Ўйлайманки, агар ютқазганимизда, одамлар турли бемани гапларни гапиришни бошлашарди, биз эса уларга бундай имкониятни бермадик", — деди ҳужумчи.
Сардорнинг фикрича, Аргентина майдонда рақибидан кучлироқ эканини ҳис қилиб турган, бироқ бундай даражадаги ўйинларда тарихий рақобат ва босим катта рол ўйнайди. Лионель Месси жамоанинг жисмоний ҳолати борасидаги шубҳаларга ҳам тўхталиб ўтди. Турнир олдидан бир қатор етакчи футболчилар жароҳатлар билан боғлиқ муаммоларга дуч келган эди, бу эса кўпчиликда хавотир уйғотган.
"Бу ғалаба мени ҳайрон қолдирмади. Мен бу йигитларни яхши танийман ва нималарга қодирлигимизни биламан. Одамларда шубҳа бўлган бўлиши мумкин, чунки айрим футболчиларимиз ўз имкониятлари даражасида эмасди. Аммо бу ғоя атрофида бирлашганимизда, жамоа ўзида қўшимча куч топа олади. Улар бир-бирларидан илҳомланиб, борини беришди", — дея қўшимча қилди Месси.
Шундай қилиб, Аргентина ўз тарихидаги навбатдаги муҳим ғалабани қўлга киритди. Энди Лионель Месси бошчилигидаги жамоани Испанияга қарши кечадиган финал баҳси кутмоқда. Ушбу ғалаба Аргентина футболи учун нафақат спорт натижаси, балки миллий ғурур масаласи экани яна бир бор намоён бўлди.
…