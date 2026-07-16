Францияда ихтиёрий ўлимга оид қонун расман маъқулланди
беморларга ҳаётдан ихтиёрий равишда кўз юмишга кўмаклашиш (эвтаназия) ҳуқуқини жорий этувчи қонун лойиҳасини маъқуллади. Бу ҳақда Le Monde нашри хабар берди.
Янги қонунга кўра, мазкур ҳуқуқдан фақат Франция фуқаролари ёки мамлакатда доимий яшовчи вояга етган шахслар фойдаланиши мумкин. Эвтаназия фақат оғир, давосиз касалликка чалинган, кучли жисмоний ёки руҳий азоб чекувчи ҳамда оғриғини бошқа усуллар билан енгиллаштириш имкони бўлмаган беморларга нисбатан қўлланади.
Шунингдек, беморнинг қарори мутлақо ихтиёрий, онгли ва бир неча марта тасдиқланган бўлиши шарт. Барча қарорлар шифокорлар томонидан кўриб чиқилади. Францияда эвтаназия учун ўлимга олиб келувчи махсус дори воситалари қўлланади.
Қонун лойиҳасини 291 нафар депутат қўллаб-қувватлаган бўлса, 241 нафар депутат унга қарши овоз берди. Франция президенти Эммануэл Макрон бу қарорни 2022 йилда французларга берилган ваъданинг бажарилиши сифатида баҳолади. Унинг таъкидлашича, қонун муҳокамалари ўзаро ҳурмат ва конструктив руҳда ўтган.
Ҳозирги кунда Швейцария, Нидерландия, Канада, Испания, Австрия ва Португалия каби давлатларни қўшганда дунёнинг 12 мамлакатида эвтаназияга рухсат берилган. Янги қонун кучга киргач, Франция ушбу рўйхатдаги 13-давлатга айланади.
Мутахассислар қайд этишича, эвтаназиянинг турли шакллари мавжуд. Масалан, билвосита эвтаназияда кучли оғриқ қолдирувчи дори воситалари ўлим жараёнини тезлаштириши мумкин. Пассив эвтаназияда эса беморнинг хоҳишига кўра уни ҳаётда ушлаб турган тиббий аппаратлар ўчирилади.
…