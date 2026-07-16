Францияда ихтиёрий ўлимга оид қонун расман маъқулланди

·63·Дунё
Францияда ихтиёрий ўлимга оид қонун расман маъқулланди

беморларга ҳаётдан ихтиёрий равишда кўз юмишга кўмаклашиш (эвтаназия) ҳуқуқини жорий этувчи қонун лойиҳасини маъқуллади. Бу ҳақда Le Monde нашри хабар берди.

Янги қонунга кўра, мазкур ҳуқуқдан фақат Франция фуқаролари ёки мамлакатда доимий яшовчи вояга етган шахслар фойдаланиши мумкин. Эвтаназия фақат оғир, давосиз касалликка чалинган, кучли жисмоний ёки руҳий азоб чекувчи ҳамда оғриғини бошқа усуллар билан енгиллаштириш имкони бўлмаган беморларга нисбатан қўлланади.

Шунингдек, беморнинг қарори мутлақо ихтиёрий, онгли ва бир неча марта тасдиқланган бўлиши шарт. Барча қарорлар шифокорлар томонидан кўриб чиқилади. Францияда эвтаназия учун ўлимга олиб келувчи махсус дори воситалари қўлланади.

Қонун лойиҳасини 291 нафар депутат қўллаб-қувватлаган бўлса, 241 нафар депутат унга қарши овоз берди. Франция президенти Эммануэл Макрон бу қарорни 2022 йилда французларга берилган ваъданинг бажарилиши сифатида баҳолади. Унинг таъкидлашича, қонун муҳокамалари ўзаро ҳурмат ва конструктив руҳда ўтган.

Ҳозирги кунда Швейцария, Нидерландия, Канада, Испания, Австрия ва Португалия каби давлатларни қўшганда дунёнинг 12 мамлакатида эвтаназияга рухсат берилган. Янги қонун кучга киргач, Франция ушбу рўйхатдаги 13-давлатга айланади.

Мутахассислар қайд этишича, эвтаназиянинг турли шакллари мавжуд. Масалан, билвосита эвтаназияда кучли оғриқ қолдирувчи дори воситалари ўлим жараёнини тезлаштириши мумкин. Пассив эвтаназияда эса беморнинг хоҳишига кўра уни ҳаётда ушлаб турган тиббий аппаратлар ўчирилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беларусда ўзбеклар учун «яшил йўлак»: 5 минг ишчига уй-жой, мактаб ва боғчалар ваъда қилиндиБеларусда ўзбеклар учун «яшил йўлак»: 5 минг ишчига уй-жой, мактаб ва боғчалар ваъда қилиндиБугун, 13:37Трамп Эрон электр станциялари ва кўприкларини вайрон қилиш билан таҳдид қилдиТрамп Эрон электр станциялари ва кўприкларини вайрон қилиш билан таҳдид қилдиКеча, 23:0750 млн долларлик тиранозавр: “Гас” рекордни янгилади50 млн долларлик тиранозавр: “Гас” рекордни янгиладиКеча, 22:03Аё Софияда Инжил ўқиган россияликлар қўлга олиндиАё Софияда Инжил ўқиган россияликлар қўлга олиндиКеча, 21:52Европадаги рекорд иссиқликнинг асл сабаби маълум бўлдиЕвропадаги рекорд иссиқликнинг асл сабаби маълум бўлдиКеча, 21:46Кутилмаган якун: Трамп уч йиллик низодан сўнг ёзувчи аёлга 5 млн доллар тўлаб бердиКутилмаган якун: Трамп уч йиллик низодан сўнг ёзувчи аёлга 5 млн доллар тўлаб бердиКеча, 20:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди