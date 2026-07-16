Starlink ва НТТ Докомо ҳамкорлиги: Япония коинотдан алоқа ўрнатишда етакчилик қилмоқда

·24·Техно
Starlink ва НТТ Докомо ҳамкорлиги: Япония коинотдан алоқа ўрнатишда етакчилик қилмоқда

Сунъий йўлдош орқали тўғридан-тўғри алоқа ўрнатиш технологиялари жаҳон бозорида янги босқичга чиқмоқда. SpaceX компаниясига тегишли Starlink лойиҳаси Япониянинг энг йирик алоқа оператори НТТ Докомо билан ҳамкорликда улкан муваффақиятга эришганини эълон қилди. Сўнгги маълумотларга кўра, Starlink Директ то Селл хизматидан фойдаланувчилар сони кунчиқар мамлакатда 5 миллиондан ошиб кетди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу технология оддий смартфонларга махсус қўшимча қурилмаларсиз, бевосита коинотдаги сунъий йўлдошлар орқали алоқага чиқиш имконини беради. ixbt.com нашри хабарига кўра, 2026-йилнинг июль ойи ҳолатига кўра қайд этилган ушбу кўрсаткич коинот ва мобил алоқа интеграцияси нақадар тез ривожланаётганини кўрсатмоқда. НТТ Докомо ушбу хизматни 2026-йил апрель ойида ишга туширган эди.

Коинотдаги мобил миноралар

Starlink Директ то Селл технологиясининг ўзига хослиги шундаки, у коинотдаги сунъий йўлдошларни ўзига хос "учиб юрувчи таянч станциялари"га айлантиради. Бу тизим орқали 4G (ЛТE) стандартини қўллаб-қувватлайдиган оддий смартфонлар ёрдамида хабар алмашиш, иловалардан фойдаланиш ва маълумотларни узатиш мумкин. Энг муҳими, бу хизмат анъанавий ер усти алоқа миноралари етиб бормаган ҳудудларда ҳам барқарор ишлайди.

Япониядаги фойдаланувчилар ҳатто қирғоқдан 12 денгиз мили узоқликда бўлганларида ҳам алоқада қолиш имкониятига эга бўлишди. Бу тоғли ҳудудлар, чекка қишлоқлар ва денгиз сатида алоқа сифатини тубдан яхшилашга хизмат қилмоқда. НТТ Докомо номи япон тилидаги "докомо" (ҳамма жойда) сўзига оҳангдош бўлиб, компания Starlink билан ҳамкорлик орқали ушбу маънони тўлиқ оқламоқда.

Фавқулодда вазиятларда ҳаётий муҳим ечим

Япониянинг географик жойлашуви ва табиий офатлар хавфи юқорилиги сабабли, бундай барқарор алоқа тизими стратегик аҳамиятга эга. Ер силкинишлари ёки сунамилар оқибатида ер усти инфратузилмаси зарар кўрган тақдирда, Starlink сунъий йўлдошлари узлуксиз алоқани таъминловчи ягона манба бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Ҳозирда Япониянинг бошқа йирик операторлари, жумладан СофтБанк ва КДДИ ҳам ушбу технологияни фаол синовдан ўтказмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, коинотдан тўғридан-тўғри смартфонга узатиладиган сигнал яқин йилларда бутун дунё бўйлаб "ўлик зоналар" ёки алоқа йўқ ҳудудлар тушунчасини бутунлай йўқ қилади.

Ўзбекистон каби тоғли ва кенг чўл ҳудудларига эга мамлакатлар учун ҳам ушбу технология келажакда катта истиқболларни вада қилади. Гарчи ҳозирча хизмат чекланган мамлакатларда ишлаётган бўлса-да, SpaceX глобал қамровни кенгайтиришда давом этмоқда.

StarlinkSpaceXНТТ ДокомоСунъий ЙўлдошТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

.ру ва .рф домен зоналари: Эгалар сони сайтлар миқдоридан тезроқ ўсмоқда.ру ва .рф домен зоналари: Эгалар сони сайтлар миқдоридан тезроқ ўсмоқдаБугун, 13:28Starlink V5 тақдим этилди: Янги авлод терминаллари янада ихчам ва энергия тежамкорStarlink V5 тақдим этилди: Янги авлод терминаллари янада ихчам ва энергия тежамкорБугун, 12:21Samsung Galaxy З Фолд 8 ва iPhone Ultra: Буклама смартфонлар дизайни ўхшаш бўладими?Samsung Galaxy З Фолд 8 ва iPhone Ultra: Буклама смартфонлар дизайни ўхшаш бўладими?Бугун, 12:00Сунъий интелектга йилига 5 триллион доллар сармоя керак: СофтБанк раҳбари кескин баёнот бердиСунъий интелектга йилига 5 триллион доллар сармоя керак: СофтБанк раҳбари кескин баёнот бердиБугун, 11:25SpaceX Канаверал бурнида дунёдаги энг қудратли кран ёрдамида Мечазилла минорасини қурмоқдаSpaceX Канаверал бурнида дунёдаги энг қудратли кран ёрдамида Мечазилла минорасини қурмоқдаБугун, 10:55АҚШда 15 минг долларлик арзон электромобил тақдим этилди: Чип Моторс янгилигиАҚШда 15 минг долларлик арзон электромобил тақдим этилди: Чип Моторс янгилигиБугун, 10:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди