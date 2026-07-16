Starlink ва НТТ Докомо ҳамкорлиги: Япония коинотдан алоқа ўрнатишда етакчилик қилмоқда
Сунъий йўлдош орқали тўғридан-тўғри алоқа ўрнатиш технологиялари жаҳон бозорида янги босқичга чиқмоқда. SpaceX компаниясига тегишли Starlink лойиҳаси Япониянинг энг йирик алоқа оператори НТТ Докомо билан ҳамкорликда улкан муваффақиятга эришганини эълон қилди. Сўнгги маълумотларга кўра, Starlink Директ то Селл хизматидан фойдаланувчилар сони кунчиқар мамлакатда 5 миллиондан ошиб кетди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу технология оддий смартфонларга махсус қўшимча қурилмаларсиз, бевосита коинотдаги сунъий йўлдошлар орқали алоқага чиқиш имконини беради. ixbt.com нашри хабарига кўра, 2026-йилнинг июль ойи ҳолатига кўра қайд этилган ушбу кўрсаткич коинот ва мобил алоқа интеграцияси нақадар тез ривожланаётганини кўрсатмоқда. НТТ Докомо ушбу хизматни 2026-йил апрель ойида ишга туширган эди.
Коинотдаги мобил минораларStarlink Директ то Селл технологиясининг ўзига хослиги шундаки, у коинотдаги сунъий йўлдошларни ўзига хос "учиб юрувчи таянч станциялари"га айлантиради. Бу тизим орқали 4G (ЛТE) стандартини қўллаб-қувватлайдиган оддий смартфонлар ёрдамида хабар алмашиш, иловалардан фойдаланиш ва маълумотларни узатиш мумкин. Энг муҳими, бу хизмат анъанавий ер усти алоқа миноралари етиб бормаган ҳудудларда ҳам барқарор ишлайди.
Япониядаги фойдаланувчилар ҳатто қирғоқдан 12 денгиз мили узоқликда бўлганларида ҳам алоқада қолиш имкониятига эга бўлишди. Бу тоғли ҳудудлар, чекка қишлоқлар ва денгиз сатида алоқа сифатини тубдан яхшилашга хизмат қилмоқда. НТТ Докомо номи япон тилидаги "докомо" (ҳамма жойда) сўзига оҳангдош бўлиб, компания Starlink билан ҳамкорлик орқали ушбу маънони тўлиқ оқламоқда.
Фавқулодда вазиятларда ҳаётий муҳим ечимЯпониянинг географик жойлашуви ва табиий офатлар хавфи юқорилиги сабабли, бундай барқарор алоқа тизими стратегик аҳамиятга эга. Ер силкинишлари ёки сунамилар оқибатида ер усти инфратузилмаси зарар кўрган тақдирда, Starlink сунъий йўлдошлари узлуксиз алоқани таъминловчи ягона манба бўлиб хизмат қилиши мумкин.
Ҳозирда Япониянинг бошқа йирик операторлари, жумладан СофтБанк ва КДДИ ҳам ушбу технологияни фаол синовдан ўтказмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, коинотдан тўғридан-тўғри смартфонга узатиладиган сигнал яқин йилларда бутун дунё бўйлаб "ўлик зоналар" ёки алоқа йўқ ҳудудлар тушунчасини бутунлай йўқ қилади.
Ўзбекистон каби тоғли ва кенг чўл ҳудудларига эга мамлакатлар учун ҳам ушбу технология келажакда катта истиқболларни вада қилади. Гарчи ҳозирча хизмат чекланган мамлакатларда ишлаётган бўлса-да, SpaceX глобал қамровни кенгайтиришда давом этмоқда.
…