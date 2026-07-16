Xiaomi ўндан ортиқ машҳур смартфонларига хизмат кўрсатишни тўхтатди

·42·Техно
Xiaomi ўндан ортиқ машҳур смартфонларига хизмат кўрсатишни тўхтатди

Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi ўзининг расмий қўллаб-қувватлаш рўйхатини (Энд оф Лифе — ЭОЛ) янгилади. Унга кўра, компания бир вақтнинг ўзида Xiaomi, Redmi ва Поко брендлари остида чиқарилган 10 та моделга дастурий таъминот янгиланишларини етказиб беришни тўхтатди. Бу ушбу қурилмалар энди нафақат янги функцияларни, балки муҳим хавфсизлик тизимларини ҳам қабул қилмаслигини англатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур рўйхатга тушган смартфон ва планшетлар учун HyperOS операцион тизимининг янги талқинлари, хатоликларни тузатувчи пакетлар ва ойлик хавфсизлик патчлари энди чиқарилмайди. Бу эса фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотлари ва қурилма хавфсизлиги вақт ўтиши билан заифлашиб бориши мумкинлигидан далолат беради.

Қайси моделлар рўйхатдан жой олди?

Қўллаб-қувватлаш муддати якунланган қурилмалар орасида ҳам флагманлар, ҳам ўрта сегмент вакиллари мавжуд. Қуйидаги моделлар энди янгиланмайди:

  • Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro ва Xiaomi 12S Ultra;
  • Xiaomi Пад 6 ва Xiaomi Пад 6 Pro планшетлари;
  • Поко X5 5G ва Поко X5 Pro 5G;
  • Redmi Ноте 12T Pro, Redmi K60E ҳамда Redmi 10 5G.
Таъкидлаш жоизки, айрим моделлар бўйича чекловлар маълум бир минтақавий версияларга тегишли. Масалан, Xiaomi 12 серияси учун янгиланишлар тўхтатилиши ҳозирча Хитой, Индонезия ва Россия бозорлари учун мўлжалланган вариантларга тааллуқли бўлиб, глобал версиялар бўйича вазият бироз фарқ қилиши мумкин. Бироқ, одатда минтақавий чекловлардан сўнг, глобал моделларда ҳам қўллаб-қувватлаш тез орада якунланади.

Муддати тугашининг сабаблари ва оқибатлари

Ушбу смартфонларнинг аксарияти бозорга чиққанига уч-тўрт йил бўлди. Масалан, Xiaomi 12 ва 12 Pro моделлари 2022-йилда тақдим этилган эди. Поко X5 ва Redmi Ноте 12T Pro каби нисбатан янгироқ қурилмалар 2023-йилда сотувга чиққан бўлса-да, уларнинг дастурий таъминот айланиши якунига етган деб топилди.

Xiaomi ўзининг янгиланган ва узайтирилган қўллаб-қувватлаш сиёсатини фақат 2025-йилдан бошлаб жорий қилмоқда. Юқоридаги моделлар эса ушбу янги қоидалар кучга кирмасдан олдин ишлаб чиқарилгани сабабли, улар узоқ муддатли янгиланишлар кафолатидан маҳрум бўлган. Бу эса Ўзбекистон бозорида ҳам кенг оммалашган Поко X5 Pro каби моделлар эгаларини ўз қурилмаларини янгилаш ҳақида ўйлашга мажбур қилади.

Дастурий таъминот янгиланишларининг тўхташи қурилманинг дарҳол ишдан чиқишини англатмайди. Смартфонлар барча функцияларини бажаришда давом этади, бироқ вақт ўтиши билан янги иловалар билан мослашувчанлик пасайиши ва киберҳужумларга нисбатан ҳимоясиз бўлиб қолиши мумкин. Мутахассислар бундай ҳолатда банк иловалари ва шахсий маълумотлар билан ишлашда эҳтиёткор бўлишни тавсия қиладилар.

XiaomiHyperOSСмартфонТехнологияRedmi
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OnePlus бренди АҚШ ва Европа бозорларини тарк этмоқда: Стратегик чекиниш сабаблариOnePlus бренди АҚШ ва Европа бозорларини тарк этмоқда: Стратегик чекиниш сабаблариБугун, 14:58SpaceX дунёдаги энг йирик ракетани старт майдончасига жойлаштирдиSpaceX дунёдаги энг йирик ракетани старт майдончасига жойлаштирдиБугун, 14:58VK холдинги РуСторе иловалар дўконини сотишга қарор қилдиVK холдинги РуСторе иловалар дўконини сотишга қарор қилдиБугун, 14:29.ру ва .рф домен зоналари: Эгалар сони сайтлар миқдоридан тезроқ ўсмоқда.ру ва .рф домен зоналари: Эгалар сони сайтлар миқдоридан тезроқ ўсмоқдаБугун, 13:28Starlink ва НТТ Докомо ҳамкорлиги: Япония коинотдан алоқа ўрнатишда етакчилик қилмоқдаStarlink ва НТТ Докомо ҳамкорлиги: Япония коинотдан алоқа ўрнатишда етакчилик қилмоқдаБугун, 12:56Starlink V5 тақдим этилди: Янги авлод терминаллари янада ихчам ва энергия тежамкорStarlink V5 тақдим этилди: Янги авлод терминаллари янада ихчам ва энергия тежамкорБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди