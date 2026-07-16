Xiaomi ўндан ортиқ машҳур смартфонларига хизмат кўрсатишни тўхтатди
Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi ўзининг расмий қўллаб-қувватлаш рўйхатини (Энд оф Лифе — ЭОЛ) янгилади. Унга кўра, компания бир вақтнинг ўзида Xiaomi, Redmi ва Поко брендлари остида чиқарилган 10 та моделга дастурий таъминот янгиланишларини етказиб беришни тўхтатди. Бу ушбу қурилмалар энди нафақат янги функцияларни, балки муҳим хавфсизлик тизимларини ҳам қабул қилмаслигини англатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, мазкур рўйхатга тушган смартфон ва планшетлар учун HyperOS операцион тизимининг янги талқинлари, хатоликларни тузатувчи пакетлар ва ойлик хавфсизлик патчлари энди чиқарилмайди. Бу эса фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотлари ва қурилма хавфсизлиги вақт ўтиши билан заифлашиб бориши мумкинлигидан далолат беради.
Қайси моделлар рўйхатдан жой олди?Қўллаб-қувватлаш муддати якунланган қурилмалар орасида ҳам флагманлар, ҳам ўрта сегмент вакиллари мавжуд. Қуйидаги моделлар энди янгиланмайди:
- Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro ва Xiaomi 12S Ultra;
- Xiaomi Пад 6 ва Xiaomi Пад 6 Pro планшетлари;
- Поко X5 5G ва Поко X5 Pro 5G;
- Redmi Ноте 12T Pro, Redmi K60E ҳамда Redmi 10 5G.
Муддати тугашининг сабаблари ва оқибатлариУшбу смартфонларнинг аксарияти бозорга чиққанига уч-тўрт йил бўлди. Масалан, Xiaomi 12 ва 12 Pro моделлари 2022-йилда тақдим этилган эди. Поко X5 ва Redmi Ноте 12T Pro каби нисбатан янгироқ қурилмалар 2023-йилда сотувга чиққан бўлса-да, уларнинг дастурий таъминот айланиши якунига етган деб топилди.
Xiaomi ўзининг янгиланган ва узайтирилган қўллаб-қувватлаш сиёсатини фақат 2025-йилдан бошлаб жорий қилмоқда. Юқоридаги моделлар эса ушбу янги қоидалар кучга кирмасдан олдин ишлаб чиқарилгани сабабли, улар узоқ муддатли янгиланишлар кафолатидан маҳрум бўлган. Бу эса Ўзбекистон бозорида ҳам кенг оммалашган Поко X5 Pro каби моделлар эгаларини ўз қурилмаларини янгилаш ҳақида ўйлашга мажбур қилади.
Дастурий таъминот янгиланишларининг тўхташи қурилманинг дарҳол ишдан чиқишини англатмайди. Смартфонлар барча функцияларини бажаришда давом этади, бироқ вақт ўтиши билан янги иловалар билан мослашувчанлик пасайиши ва киберҳужумларга нисбатан ҳимоясиз бўлиб қолиши мумкин. Мутахассислар бундай ҳолатда банк иловалари ва шахсий маълумотлар билан ишлашда эҳтиёткор бўлишни тавсия қиладилар.
…