.ру ва .рф домен зоналари: Эгалар сони сайтлар миқдоридан тезроқ ўсмоқда
Россия сегментидаги миллий домен зоналари — .ру ва .рф манзилларида қизиқарли тенденция кузатилмоқда. 2026-йилнинг биринчи ярми якунларига кўра, ушбу зоналардаги домен эгалари (администраторлари) сони бевосита рўйхатдан ўтказилган сайтлар сонига қараганда анча тезроқ кўпайган. Бу ҳолат бозорда янги иштирокчиларнинг фаоллашгани ва рақамли идентификация талабларининг ўзгариши билан изоҳланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Коммерсант нашрининг .РУ/.РФ доменлари мувофиқлаштириш маркази маълумотларига таяниб хабар беришича, жорий йилнинг дастлабки олти ойида .ру зонасидаги доменлар сони 6,1 миллионга етган. Гарчи ярим йил ичида 81,5 мингта янги манзил қўшилган бўлса-да, ўсиш суръати ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 1,3 фоизгача секинлашган. Аксинча, кирилл алифбосидаги .рф зонасида ўсиш тезлашиб, жами доменлар сони 803 мингтани ташкил этган.
Администраторлар сонидаги кескин сакрашСтатистик таҳлиллар шуни кўрсатадики, домен эгалари бўлган жисмоний ва юридик шахслар сони анча юқори суръатда ортмоқда. Хусусан, .ру зонасида администраторлар сони 188,6 мингтага (+9,15%), .рф зонасида эса 34,3 мингтага (+10,28%) кўпайган. Мутахассисларнинг фикрича, бу янги рўйхатдан ўтишлар йирик домен портфелларини кенгайтириш ҳисобига эмас, балки бозорга янги тадбиркорларнинг кириб келиши ҳисобига юз бермоқда.
Ушбу ўзгаришларга бир қанча омиллар сабаб бўлмоқда:
- Эгаликни идентификация қилиш бўйича янги қонуний талабларга тайёргарлик;
- Кичик ва ўрта бизнес вакилларининг ўз брендлари учун алоҳида манзилларни банд қилиши;
- Муайян маркетинг кампаниялари ва қисқа муддатли лойиҳалар учун махсус доменлар яратиш амалиёти.
Кирилл алифбосидаги доменларга қизиқиш ортмоқда.рф зонасидаги ўсиш суръатларининг тезлашиши рус тилидаги онлайн-дўконларнинг ривожланиши билан боғлиқ. Кирилл алифбосидаги манзиллар маҳаллий аудитория учун тушунарли ва эслаб қолиш осон бўлгани сабабли, кўплаб компаниялар ўз асосий сайтларига қўшимча равишда ушбу зонадан ҳам жой банд қилмоқдалар.
Шу билан бирга, .ру зонасида ўсишнинг секинлашиши бозорнинг тўйинганлиги билан изоҳланади. Энг жозибадор ва қисқа доменлар аллақачон банд қилинган, бу эса янги фойдаланувчиларни муқобил зоналар ёки узунроқ номлар танлашга мажбур қилмоқда. Келажакда домен эгалари сонининг ортиши рақамли иқтисодиётда хизмат кўрсатувчи субъектлар ўртасидаги рақобат янада кучайишидан далолат беради.
…