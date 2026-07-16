.ру ва .рф домен зоналари: Эгалар сони сайтлар миқдоридан тезроқ ўсмоқда

·1·Техно
.ру ва .рф домен зоналари: Эгалар сони сайтлар миқдоридан тезроқ ўсмоқда

Россия сегментидаги миллий домен зоналари — .ру ва .рф манзилларида қизиқарли тенденция кузатилмоқда. 2026-йилнинг биринчи ярми якунларига кўра, ушбу зоналардаги домен эгалари (администраторлари) сони бевосита рўйхатдан ўтказилган сайтлар сонига қараганда анча тезроқ кўпайган. Бу ҳолат бозорда янги иштирокчиларнинг фаоллашгани ва рақамли идентификация талабларининг ўзгариши билан изоҳланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Коммерсант нашрининг .РУ/.РФ доменлари мувофиқлаштириш маркази маълумотларига таяниб хабар беришича, жорий йилнинг дастлабки олти ойида .ру зонасидаги доменлар сони 6,1 миллионга етган. Гарчи ярим йил ичида 81,5 мингта янги манзил қўшилган бўлса-да, ўсиш суръати ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 1,3 фоизгача секинлашган. Аксинча, кирилл алифбосидаги .рф зонасида ўсиш тезлашиб, жами доменлар сони 803 мингтани ташкил этган.

Администраторлар сонидаги кескин сакраш

Статистик таҳлиллар шуни кўрсатадики, домен эгалари бўлган жисмоний ва юридик шахслар сони анча юқори суръатда ортмоқда. Хусусан, .ру зонасида администраторлар сони 188,6 мингтага (+9,15%), .рф зонасида эса 34,3 мингтага (+10,28%) кўпайган. Мутахассисларнинг фикрича, бу янги рўйхатдан ўтишлар йирик домен портфелларини кенгайтириш ҳисобига эмас, балки бозорга янги тадбиркорларнинг кириб келиши ҳисобига юз бермоқда.

Ушбу ўзгаришларга бир қанча омиллар сабаб бўлмоқда:

  • Эгаликни идентификация қилиш бўйича янги қонуний талабларга тайёргарлик;
  • Кичик ва ўрта бизнес вакилларининг ўз брендлари учун алоҳида манзилларни банд қилиши;
  • Муайян маркетинг кампаниялари ва қисқа муддатли лойиҳалар учун махсус доменлар яратиш амалиёти.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва тадбиркорлар учун ҳам бу жараёнлар аҳамиятли. Россия интернет сегменти (Рунет) билан ҳамкорлик қилувчи маҳаллий экспортчилар ва IT-мутахассислар учун .ру зонасида қисқа ва эсда қоларли манзиллар камайиб бораётгани, .рф зонасида эса танлов имконияти кенглиги муҳим сигнал ҳисобланади.

Кирилл алифбосидаги доменларга қизиқиш ортмоқда

.рф зонасидаги ўсиш суръатларининг тезлашиши рус тилидаги онлайн-дўконларнинг ривожланиши билан боғлиқ. Кирилл алифбосидаги манзиллар маҳаллий аудитория учун тушунарли ва эслаб қолиш осон бўлгани сабабли, кўплаб компаниялар ўз асосий сайтларига қўшимча равишда ушбу зонадан ҳам жой банд қилмоқдалар.

Шу билан бирга, .ру зонасида ўсишнинг секинлашиши бозорнинг тўйинганлиги билан изоҳланади. Энг жозибадор ва қисқа доменлар аллақачон банд қилинган, бу эса янги фойдаланувчиларни муқобил зоналар ёки узунроқ номлар танлашга мажбур қилмоқда. Келажакда домен эгалари сонининг ортиши рақамли иқтисодиётда хизмат кўрсатувчи субъектлар ўртасидаги рақобат янада кучайишидан далолат беради.

ДоменИнтернетРоссияТехнологияСайт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starlink ва НТТ Докомо ҳамкорлиги: Япония коинотдан алоқа ўрнатишда етакчилик қилмоқдаStarlink ва НТТ Докомо ҳамкорлиги: Япония коинотдан алоқа ўрнатишда етакчилик қилмоқдаБугун, 12:56Starlink V5 тақдим этилди: Янги авлод терминаллари янада ихчам ва энергия тежамкорStarlink V5 тақдим этилди: Янги авлод терминаллари янада ихчам ва энергия тежамкорБугун, 12:21Samsung Galaxy З Фолд 8 ва iPhone Ultra: Буклама смартфонлар дизайни ўхшаш бўладими?Samsung Galaxy З Фолд 8 ва iPhone Ultra: Буклама смартфонлар дизайни ўхшаш бўладими?Бугун, 12:00Сунъий интелектга йилига 5 триллион доллар сармоя керак: СофтБанк раҳбари кескин баёнот бердиСунъий интелектга йилига 5 триллион доллар сармоя керак: СофтБанк раҳбари кескин баёнот бердиБугун, 11:25SpaceX Канаверал бурнида дунёдаги энг қудратли кран ёрдамида Мечазилла минорасини қурмоқдаSpaceX Канаверал бурнида дунёдаги энг қудратли кран ёрдамида Мечазилла минорасини қурмоқдаБугун, 10:55АҚШда 15 минг долларлик арзон электромобил тақдим этилди: Чип Моторс янгилигиАҚШда 15 минг долларлик арзон электромобил тақдим этилди: Чип Моторс янгилигиБугун, 10:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди