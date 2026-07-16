Жаҳон чемпионати: Аргентина Англияни мағлуб этиб, финалга йўл олди

·12·Спорт
Жаҳон чемпионати: Аргентина Англияни мағлуб этиб, финалга йўл олди

Футбол бўйича жаҳон чемпионатининг ярим финал баҳсида Аргентина терма жамоаси Англия устидан иродали ғалабага эришиб, турнирнинг ҳал қилувчи ўйинига йўлланмани қўлга киритди. Учрашувнинг катта қисмида устунлик қилган инглизлар сўнгги дақиқаларда ғалабани қўлдан бой беришди. Бу мағлубият Англия учун яна бир бор катта турнирлардаги руҳий тайёргарлик билан боғлиқ муаммоларни юзага чиқарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўйиннинг 55-дақиқасида Морган Роджерс томонидан етказиб берилган узатмани Антонй Гордон дарвозага аниқ йўллаб, Англияни ҳисобда олдинга олиб чиққан эди. Ушбу голдан сўнг "уч шерлар" 1966-йилдан буён илк бор жаҳон чемпионати финалига чиқишга жуда яқин тургандилар. Бироқ бош мураббий Томас Тухель томонидан амалга оширилган тактик ўзгаришлар ўйин тақдирини бутунлай ўзгартириб юборди.

Томас Тухельнинг тактик хатоси ва ҳимоявий ўйин

Ҳисобда олдинга чиқиб олган Англия ўйинни назорат қилиш ўрнига, мудофаага ҳаддан ташқари кўп эътибор қаратди. Томас Тухель гол муаллифи Антонй Гордонни захирага олиб, унинг ўрнига ҳимоячи Эзри Консани майдонга туширди. Кейинчалик яна икки нафар ҳимоячи туширилиши Англиянинг ўз жарима майдончаси атрофига "автобус" қўйишига сабаб бўлди. Бу тактик юриш Лионель Месси каби креатив футболчиларга эркинлик бериб қўйди.

Аргентина терма жамоаси ўйиннинг сўнгги 10 дақиқалигида босимни кескин оширди. Лионель Месси майдон марказида ва ҳужум чизиғида етакчиликни ўз қўлига олиб, жамоасининг ҳужумларини ташкил қилди. Натижада, ўйин тугашига беш дақиқа қолганида Энзо Фернандез ҳисобни тенглаштирди. Oraдан кўп ўтмай, Лаутаро Мартинез Месси узатган тўпни дарвозага жойлаб, Аргентинага ғалаба келтирувчи голни урди.

Мураббийнинг иқрори ва оқибатлар

Ўйиндан сўнг Томас Тухель мағлубият сабабларини тушунтиришга ҳаракат қилди. "Биз ҳеч қандай тузилмада фаол бўла олмадик. Рақиб билан курашга киришишда ва прессингда сусткашликка йўл қўйдик. Узатмаларни қайтаришда ҳам муаммолар юзага келди", — дея таъкидлади мураббий. Goal.com нашрининг ёзишича, Тухельнинг ўта эҳтиёткорона тактикаси Англиянинг финал орзуларини чиппакка чиқарди.

Аргентина эса ўз тарихида навбатдаги бор жаҳон чемпионати финалига йўл олди. Лионель Месси бошчилигидаги жамоа ярим финаллардаги ўзининг мағлубиятсиз сериясини давом эттирмоқда. Англия учун эса бу мағлубият яна бир бор катта имкониятнинг бой берилиши сифатида тарихда қолади. Жамоа мухлислари ва мутахассислар Тухельнинг қарорларини кескин танқид остига олишмоқда, чунки Англия таркиб жиҳатидан рақибга муносиб қаршилик кўрсатишга қодир эди.

Жаҳон ЧемпионатиАргентинаАнглияЛионель МессиТомас Тухель
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарри Кейн жаҳон чемпионатидаги келажаги ва Аргентинадан учралган мағлубият ҳақида гапирдиГарри Кейн жаҳон чемпионатидаги келажаги ва Аргентинадан учралган мағлубият ҳақида гапирдиБугун, 13:12Жуд Беллингем ва Англия терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги фожиасиЖуд Беллингем ва Англия терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги фожиасиБугун, 12:38Лионель Месси Англия устидан қозонилган ғалабадан сўнг танқидчиларга жавоб қайтардиЛионель Месси Англия устидан қозонилган ғалабадан сўнг танқидчиларга жавоб қайтардиБугун, 12:31Амманда старт: 12 дзюдочимиз илк куни татамига чиқадиАмманда старт: 12 дзюдочимиз илк куни татамига чиқадиБугун, 12:01Месси ва Беллингҳэм тортишувида қандай гаплар айтилган эди?Месси ва Беллингҳэм тортишувида қандай гаплар айтилган эди?Бугун, 11:57Opta ЖЧ-2026 финали фаворитини айтди: фарқ унчалик катта эмасOpta ЖЧ-2026 финали фаворитини айтди: фарқ унчалик катта эмасБугун, 11:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди