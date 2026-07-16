Жаҳон чемпионати: Аргентина Англияни мағлуб этиб, финалга йўл олди
Футбол бўйича жаҳон чемпионатининг ярим финал баҳсида Аргентина терма жамоаси Англия устидан иродали ғалабага эришиб, турнирнинг ҳал қилувчи ўйинига йўлланмани қўлга киритди. Учрашувнинг катта қисмида устунлик қилган инглизлар сўнгги дақиқаларда ғалабани қўлдан бой беришди. Бу мағлубият Англия учун яна бир бор катта турнирлардаги руҳий тайёргарлик билан боғлиқ муаммоларни юзага чиқарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўйиннинг 55-дақиқасида Морган Роджерс томонидан етказиб берилган узатмани Антонй Гордон дарвозага аниқ йўллаб, Англияни ҳисобда олдинга олиб чиққан эди. Ушбу голдан сўнг "уч шерлар" 1966-йилдан буён илк бор жаҳон чемпионати финалига чиқишга жуда яқин тургандилар. Бироқ бош мураббий Томас Тухель томонидан амалга оширилган тактик ўзгаришлар ўйин тақдирини бутунлай ўзгартириб юборди.
Томас Тухельнинг тактик хатоси ва ҳимоявий ўйинҲисобда олдинга чиқиб олган Англия ўйинни назорат қилиш ўрнига, мудофаага ҳаддан ташқари кўп эътибор қаратди. Томас Тухель гол муаллифи Антонй Гордонни захирага олиб, унинг ўрнига ҳимоячи Эзри Консани майдонга туширди. Кейинчалик яна икки нафар ҳимоячи туширилиши Англиянинг ўз жарима майдончаси атрофига "автобус" қўйишига сабаб бўлди. Бу тактик юриш Лионель Месси каби креатив футболчиларга эркинлик бериб қўйди.
Аргентина терма жамоаси ўйиннинг сўнгги 10 дақиқалигида босимни кескин оширди. Лионель Месси майдон марказида ва ҳужум чизиғида етакчиликни ўз қўлига олиб, жамоасининг ҳужумларини ташкил қилди. Натижада, ўйин тугашига беш дақиқа қолганида Энзо Фернандез ҳисобни тенглаштирди. Oraдан кўп ўтмай, Лаутаро Мартинез Месси узатган тўпни дарвозага жойлаб, Аргентинага ғалаба келтирувчи голни урди.
Мураббийнинг иқрори ва оқибатларЎйиндан сўнг Томас Тухель мағлубият сабабларини тушунтиришга ҳаракат қилди. "Биз ҳеч қандай тузилмада фаол бўла олмадик. Рақиб билан курашга киришишда ва прессингда сусткашликка йўл қўйдик. Узатмаларни қайтаришда ҳам муаммолар юзага келди", — дея таъкидлади мураббий. Goal.com нашрининг ёзишича, Тухельнинг ўта эҳтиёткорона тактикаси Англиянинг финал орзуларини чиппакка чиқарди.
Аргентина эса ўз тарихида навбатдаги бор жаҳон чемпионати финалига йўл олди. Лионель Месси бошчилигидаги жамоа ярим финаллардаги ўзининг мағлубиятсиз сериясини давом эттирмоқда. Англия учун эса бу мағлубият яна бир бор катта имкониятнинг бой берилиши сифатида тарихда қолади. Жамоа мухлислари ва мутахассислар Тухельнинг қарорларини кескин танқид остига олишмоқда, чунки Англия таркиб жиҳатидан рақибга муносиб қаршилик кўрсатишга қодир эди.
…