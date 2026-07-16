Афсонавий Женсен Интерсептор қайтмоқда: Янги GTХ модели пойга йўлаклари учун тайёрланади

·0·Авто
Афсонавий Женсен Интерсептор қайтмоқда: Янги GTХ модели пойга йўлаклари учун тайёрланади

Британиянинг энг машҳур ва классик автомобилларидан бири ҳисобланган Женсен Интерсептор яна ишлаб чиқаришга қайтмоқда. Оксфордширда жойлашган Женсен Интернатионал Аутомотиве (ЖИА) компанияси ушбу афсонани бутунлай янги қиёфада, яни фақат пойга йўлаклари (тракк-онлй) учун мўлжалланган GTХ суперкари кўринишида тақдим этишини эълон қилди. Бу янгилик автомобил ишқибозлари учун кутилмаган совға бўлди, чунки бренд узоқ вақт давомида фақат эски моделларни рестомод қилиш билан шуғулланиб келаётган эди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Янги Женсен Интерсептор GTХ шунчаки модернизация қилинган нусха эмас, балки нолдан яратилган муҳандислик намунасидир. Компания вакилларининг сўзларига кўра, ушбу модел келажакда ишлаб чиқарилиши режалаштирилган йўл версиялари учун ўзига хос технологик асос бўлиб хизмат қилади. Автомобилнинг кузови ва шассиси бутунлай алюминийдан тайёрланади, бу эса унинг вазнини сезиларли даражада камайтириш ва динамикасини ошириш имконини беради.

Техник хусусиятлар ва аналог бошқарув

GTХ моделининг юраги суперчаргердли V8 двигатели бўлади. ЖИА маълумотларига кўра, ушбу қувват агрегати махсус буюртма асосида ишлаб чиқилган бўлиб, у автомобилга мислсиз тортиш кучи ва тезлик бахш этади. Энг қизиқарли жиҳати шундаки, ишлаб чиқарувчилар "тўлиқ аналог ҳайдаш тажрибасини" вада қилмоқдалар. Бу эса замонавий электрон ёрдамчилардан воз кечиб, механик узатмалар қутиси ва салонда жисмоний бошқарув тугмаларидан фойдаланишга ишора қилади.

Лойиҳа раҳбари Давид Дуерденнинг таъкидлашича, янги моделнинг тақдимоти оригинал Интерсептор моделининг 60 йиллик юбилейига тўғри келиши мумкин. Бу эса жорий йилнинг охиригача автомобилнинг илк расмий намойиши ўтказилишидан далолат беради. Мазкур лойиҳада 1970-йилларда Женсен брендига эгалик қилган Кжелл Қваленинг ўғли Жефф Қвале ҳам асосий ҳамкор сифатида иштирок этмоқда.

Эслатиб ўтамиз, Женсен бренди остидаги сўнгги янги модел 2001-йилда чиқарилган С-V8 бўлган эди. Ўшанда мутахассислар томонидан ижобий баҳоланган бўлса-да, автомобил тижорий жиҳатдан муваффақият қозонмаган: жами 40 та нусха ишлаб чиқарилиб, улардан атиги 23 таси мижозларга етказиб берилган эди. Янги GTХ эса ушбу муваффақиятсизликни ювиб ташлашга ва бренднинг нуфузини қайта тиклашга қаратилган.

Ҳозирча GTХ моделининг аниқ нархи ва техник кўрсаткичлари сир тутилмоқда. Бироқ, экспертларнинг фикрича, бундай эксклюзив ва юқори унумдорликка эга автомобил фақатгина энг талабчан ва бой коллекционерлар учун мўлжалланган бўлади. Келажакда ушбу пойга версияси асосида умумий фойдаланишдаги йўллар учун мўлжалланган қулайроқ модификациялар ҳам ишлаб чиқарилиши кутилмоқда.

ЖенсенИнтерсепторGTХСуперкарАвто-олам
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гибрид автомобиллар учун солиқ имтиёзлари: Компания транспортидан фойдаланиш нега фойдали?Гибрид автомобиллар учун солиқ имтиёзлари: Компания транспортидан фойдаланиш нега фойдали?Бугун, 12:21Буюк Британиядаги янги солиқ ислоҳоти электромобил бозорига салбий таъсир қилиши мумкинБуюк Британиядаги янги солиқ ислоҳоти электромобил бозорига салбий таъсир қилиши мумкинБугун, 11:27Range Rover Sport Электрик: V8 двигателисиз ҳам ҳайратлантира оладиган қувватRange Rover Sport Электрик: V8 двигателисиз ҳам ҳайратлантира оладиган қувватБугун, 04:54Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламасLand Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламасКеча, 15:52Volkswagen янги ИД Кросс электромобилини тақдим этди: Renault 4 га муносиб рақибVolkswagen янги ИД Кросс электромобилини тақдим этди: Renault 4 га муносиб рақибКеча, 15:25BMW компанияси янги i3 Touring электр универсалини синовдан ўтказмоқдаBMW компанияси янги i3 Touring электр универсалини синовдан ўтказмоқдаКеча, 15:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди