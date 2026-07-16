Афсонавий Женсен Интерсептор қайтмоқда: Янги GTХ модели пойга йўлаклари учун тайёрланади
Британиянинг энг машҳур ва классик автомобилларидан бири ҳисобланган Женсен Интерсептор яна ишлаб чиқаришга қайтмоқда. Оксфордширда жойлашган Женсен Интернатионал Аутомотиве (ЖИА) компанияси ушбу афсонани бутунлай янги қиёфада, яни фақат пойга йўлаклари (тракк-онлй) учун мўлжалланган GTХ суперкари кўринишида тақдим этишини эълон қилди. Бу янгилик автомобил ишқибозлари учун кутилмаган совға бўлди, чунки бренд узоқ вақт давомида фақат эски моделларни рестомод қилиш билан шуғулланиб келаётган эди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Янги Женсен Интерсептор GTХ шунчаки модернизация қилинган нусха эмас, балки нолдан яратилган муҳандислик намунасидир. Компания вакилларининг сўзларига кўра, ушбу модел келажакда ишлаб чиқарилиши режалаштирилган йўл версиялари учун ўзига хос технологик асос бўлиб хизмат қилади. Автомобилнинг кузови ва шассиси бутунлай алюминийдан тайёрланади, бу эса унинг вазнини сезиларли даражада камайтириш ва динамикасини ошириш имконини беради.
Техник хусусиятлар ва аналог бошқарувGTХ моделининг юраги суперчаргердли V8 двигатели бўлади. ЖИА маълумотларига кўра, ушбу қувват агрегати махсус буюртма асосида ишлаб чиқилган бўлиб, у автомобилга мислсиз тортиш кучи ва тезлик бахш этади. Энг қизиқарли жиҳати шундаки, ишлаб чиқарувчилар "тўлиқ аналог ҳайдаш тажрибасини" вада қилмоқдалар. Бу эса замонавий электрон ёрдамчилардан воз кечиб, механик узатмалар қутиси ва салонда жисмоний бошқарув тугмаларидан фойдаланишга ишора қилади.
Лойиҳа раҳбари Давид Дуерденнинг таъкидлашича, янги моделнинг тақдимоти оригинал Интерсептор моделининг 60 йиллик юбилейига тўғри келиши мумкин. Бу эса жорий йилнинг охиригача автомобилнинг илк расмий намойиши ўтказилишидан далолат беради. Мазкур лойиҳада 1970-йилларда Женсен брендига эгалик қилган Кжелл Қваленинг ўғли Жефф Қвале ҳам асосий ҳамкор сифатида иштирок этмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Женсен бренди остидаги сўнгги янги модел 2001-йилда чиқарилган С-V8 бўлган эди. Ўшанда мутахассислар томонидан ижобий баҳоланган бўлса-да, автомобил тижорий жиҳатдан муваффақият қозонмаган: жами 40 та нусха ишлаб чиқарилиб, улардан атиги 23 таси мижозларга етказиб берилган эди. Янги GTХ эса ушбу муваффақиятсизликни ювиб ташлашга ва бренднинг нуфузини қайта тиклашга қаратилган.
Ҳозирча GTХ моделининг аниқ нархи ва техник кўрсаткичлари сир тутилмоқда. Бироқ, экспертларнинг фикрича, бундай эксклюзив ва юқори унумдорликка эга автомобил фақатгина энг талабчан ва бой коллекционерлар учун мўлжалланган бўлади. Келажакда ушбу пойга версияси асосида умумий фойдаланишдаги йўллар учун мўлжалланган қулайроқ модификациялар ҳам ишлаб чиқарилиши кутилмоқда.
…