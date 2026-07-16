Huawei санкцияларга қарамай ўсишда давом этмоқда: 2026-йил учун улкан режалар

·27·Техно
Huawei санкцияларга қарамай ўсишда давом этмоқда: 2026-йил учун улкан режалар

Хитойнинг технологик гиганти Huawei АҚШ томонидан жорий этилган қатъий санкциялар ва глобал бутловчи қисмлар танқислигига қарамай, смартфон бозорида ўз мавқеини тиклашда давом этмоқда. Компания 2026-йилга бориб қурилмалар етказиб бериш ҳажмини сезиларли даражада оширишни режалаштирмоқда, бу эса бренднинг инқироздан тўлиқ чиқиб кетганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотларига кўра, Huawei жорий йилда смартфонлар сотувини 20 фоизга оширишни мақсад қилган. Таъминот занжиридаги манбаларнинг хабар беришича, компания 2026-йилда 60 миллиондан ортиқ смартфон сотишни кўзламоқда. Бу кўрсаткич аввалги прогнозлардан анча юқори бўлиб, компаниянинг ўз чиплари ва технологияларига бўлган ишончи ортиб бораётганини кўрсатади.

Эътиборли жиҳати шундаки, Huawei компаниясининг бу муваффақияти глобал бозордаги мураккаб вазият фонида юз бермоқда. Ҳозирда кўплаб технологик брендлар хотира микросхемалари нархи ошиши ва бутловчи қисмлар танқислиги сабабли ишлаб чиқариш ҳажмини қисқартиришга мажбур бўлмоқда. Бироқ Huawei ўзининг ички ресурсларини сафарбар этган ҳолда, бу тўсиқларни четлаб ўтишга муваффақ бўляпти.

Рақобатчилар ортга чекинмоқда

Бозордаги вазият таҳлил қилинганда, Android тизимида ишловчи бошқа йирик брендлар — Honor, Oppo, Vivo ва Xiaomi 2026-йил учун мўлжалланган етказиб бериш режаларини 15 фоиздан 30 фоизгача қисқартиргани маълум бўлди. Хотира чиплари дефицити ва бутловчи қисмлар нархининг юқори босими ушбу компанияларнинг ўсиш суръатларини жиловлаб қолмоқда.

Huawei учун эса вазият буткул бошқача. Компания Мате 80 ва бошқа флагман моделларга бўлган юқори талабни инобатга олиб, 2025-йил учун мўлжалланган 50 миллионлик прогнозини 2026-йилга келиб яна 10 миллион бирликка оширди. Мутахассисларнинг фикрича, Huawei ўзининг смартфон ва чипсет сегментларида эришаётган технологик ютуқлари эвазига ноқулай ташқи муҳитда ҳам ўсишга эришмоқда.

Чиплар етказиб берувчи ҳамкорлардан бирининг таъкидлашича, Huawei ҳозирда буюртмалар ҳажми бўйича кутилмаларни тўлиқ оқлаётган ва барқарор ўсиш динамикасини намойиш этаётган ягона йирик мижоз бўлиб қолмоқда. Бу эса компаниянинг Хитой ички бозорида ва халқаро майдонда ўз таъсирини қайта тиклаётганини тасдиқлайди.

Глобал бозор истиқболлари

Тадқиқотчи компанияларнинг прогнозларига кўра, жорий йилда фақатгина Huawei ва Apple каби брендлар ўсиш кўрсаткичларини қайд этиши мумкин. Бошқа ишлаб чиқарувчилар эса бутловчи қисмлар нархи ошиши туфайли бозордаги ўз улушларини йўқотиш хавфи остида турибди.

Ўзбекистон бозори учун ҳам Huawei қурилмаларининг қайтиши муҳим аҳамиятга эга. Бренднинг янги моделлари ўзининг юқори сифатли камералари ва мустақил экотизими билан маҳаллий истеъмолчилар орасида ҳамон машҳур. Компаниянинг ишлаб чиқариш ҳажмини ошириши бозоримизда рақобатнинг кучайишига ва фойдаланувчилар учун танлов имкониятининг кенгайишига хизмат қилади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Huawei мисолида санкциялар компанияни кучсизлантириш ўрнига, уни ўз технологик мустақиллигини яратишга ундаганини кўриш мумкин. 2026-йилга бориб режалаштирилган 60 миллионлик марра бренднинг глобал смартфон бозоридаги "катта ўйин"га тўлиқ қайтганини англатади.

HuaweiСмартфонТехнологияХитойБозор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google Play дўконидан VK ва Max мессенжери олиб ташландиGoogle Play дўконидан VK ва Max мессенжери олиб ташландиБугун, 16:28Meta ўсмирлар хавфсизлиги учун янги тизимни ишга туширди: Сунъий интеллект назоратдаMeta ўсмирлар хавфсизлиги учун янги тизимни ишга туширди: Сунъий интеллект назоратдаБугун, 16:24SpaceX акциялари кескин арзонлашди: Компания капиталлашуви 1 триллион долларга камайдиSpaceX акциялари кескин арзонлашди: Компания капиталлашуви 1 триллион долларга камайдиБугун, 15:24OnePlus бренди АҚШ ва Европа бозорларини тарк этмоқда: Стратегик чекиниш сабаблариOnePlus бренди АҚШ ва Европа бозорларини тарк этмоқда: Стратегик чекиниш сабаблариБугун, 14:58SpaceX дунёдаги энг йирик ракетани старт майдончасига жойлаштирдиSpaceX дунёдаги энг йирик ракетани старт майдончасига жойлаштирдиБугун, 14:58VK холдинги РуСторе иловалар дўконини сотишга қарор қилдиVK холдинги РуСторе иловалар дўконини сотишга қарор қилдиБугун, 14:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди