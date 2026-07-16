Huawei санкцияларга қарамай ўсишда давом этмоқда: 2026-йил учун улкан режалар
Хитойнинг технологик гиганти Huawei АҚШ томонидан жорий этилган қатъий санкциялар ва глобал бутловчи қисмлар танқислигига қарамай, смартфон бозорида ўз мавқеини тиклашда давом этмоқда. Компания 2026-йилга бориб қурилмалар етказиб бериш ҳажмини сезиларли даражада оширишни режалаштирмоқда, бу эса бренднинг инқироздан тўлиқ чиқиб кетганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотларига кўра, Huawei жорий йилда смартфонлар сотувини 20 фоизга оширишни мақсад қилган. Таъминот занжиридаги манбаларнинг хабар беришича, компания 2026-йилда 60 миллиондан ортиқ смартфон сотишни кўзламоқда. Бу кўрсаткич аввалги прогнозлардан анча юқори бўлиб, компаниянинг ўз чиплари ва технологияларига бўлган ишончи ортиб бораётганини кўрсатади.
Эътиборли жиҳати шундаки, Huawei компаниясининг бу муваффақияти глобал бозордаги мураккаб вазият фонида юз бермоқда. Ҳозирда кўплаб технологик брендлар хотира микросхемалари нархи ошиши ва бутловчи қисмлар танқислиги сабабли ишлаб чиқариш ҳажмини қисқартиришга мажбур бўлмоқда. Бироқ Huawei ўзининг ички ресурсларини сафарбар этган ҳолда, бу тўсиқларни четлаб ўтишга муваффақ бўляпти.
Рақобатчилар ортга чекинмоқдаБозордаги вазият таҳлил қилинганда, Android тизимида ишловчи бошқа йирик брендлар — Honor, Oppo, Vivo ва Xiaomi 2026-йил учун мўлжалланган етказиб бериш режаларини 15 фоиздан 30 фоизгача қисқартиргани маълум бўлди. Хотира чиплари дефицити ва бутловчи қисмлар нархининг юқори босими ушбу компанияларнинг ўсиш суръатларини жиловлаб қолмоқда.
Huawei учун эса вазият буткул бошқача. Компания Мате 80 ва бошқа флагман моделларга бўлган юқори талабни инобатга олиб, 2025-йил учун мўлжалланган 50 миллионлик прогнозини 2026-йилга келиб яна 10 миллион бирликка оширди. Мутахассисларнинг фикрича, Huawei ўзининг смартфон ва чипсет сегментларида эришаётган технологик ютуқлари эвазига ноқулай ташқи муҳитда ҳам ўсишга эришмоқда.
Чиплар етказиб берувчи ҳамкорлардан бирининг таъкидлашича, Huawei ҳозирда буюртмалар ҳажми бўйича кутилмаларни тўлиқ оқлаётган ва барқарор ўсиш динамикасини намойиш этаётган ягона йирик мижоз бўлиб қолмоқда. Бу эса компаниянинг Хитой ички бозорида ва халқаро майдонда ўз таъсирини қайта тиклаётганини тасдиқлайди.
Глобал бозор истиқболлариТадқиқотчи компанияларнинг прогнозларига кўра, жорий йилда фақатгина Huawei ва Apple каби брендлар ўсиш кўрсаткичларини қайд этиши мумкин. Бошқа ишлаб чиқарувчилар эса бутловчи қисмлар нархи ошиши туфайли бозордаги ўз улушларини йўқотиш хавфи остида турибди.
Ўзбекистон бозори учун ҳам Huawei қурилмаларининг қайтиши муҳим аҳамиятга эга. Бренднинг янги моделлари ўзининг юқори сифатли камералари ва мустақил экотизими билан маҳаллий истеъмолчилар орасида ҳамон машҳур. Компаниянинг ишлаб чиқариш ҳажмини ошириши бозоримизда рақобатнинг кучайишига ва фойдаланувчилар учун танлов имкониятининг кенгайишига хизмат қилади.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Huawei мисолида санкциялар компанияни кучсизлантириш ўрнига, уни ўз технологик мустақиллигини яратишга ундаганини кўриш мумкин. 2026-йилга бориб режалаштирилган 60 миллионлик марра бренднинг глобал смартфон бозоридаги "катта ўйин"га тўлиқ қайтганини англатади.
…