ЖЧ-2026 финали: Аргентина ва Испания тўқнашувида имкониятлар қандай?

·49·Спорт
ЖЧ-2026 финали: Аргентина ва Испания тўқнашувида имкониятлар қандай?

Жаҳон чемпионатининг ҳал қилувчи финалида футбол мухлислари ҳақиқий классика гувоҳига айланишади. Бир томонда — сўнгги мундиал чемпиони, Лионель Месси етакчилигидаги тажрибали ва курашувчан Аргентина, иккинчи томонда эса — Европанинг амалдаги қироли, янги авлод юлдузлари билан порлаётган Испания.

Таҳлилчилар ва букмекерлик идоралари ушбу баҳс олдидан имкониятларни қандай баҳоламоқда? Келинг, иккала жамоанинг кучли томонлари ва фаворит кимлигини таҳлил қиламиз.

Аргентина: «Месси омили» ва финаллар характери

Аргентинанинг асосий устунлиги — уларнинг ғолиблик менталитети ва таркибдаги ўзаро жипсликдир. Жамоа Лионель Скалони қўл остида қандай қилиб финалларда ғалаба қозонишни жуда яхши ўрганиб олди.

  • Руҳий устунлик: Жамоа Англияга қарши яримфиналда кўрсатганидек, қийин вазиятларда ҳам синмайди ва сўнгги сониягача курашади.

  • Мессининг космос даражасидаги формаси: ЖЧ-2026да 8 та гол ва 4 та ассист қайд этган Лео фаолиятидаги энг яхши мундиаллардан бирини ўтказмоқда. Уни тўхтатиш Испания ҳимояси учун бош оғриғи бўлиши аниқ.

  • Мувозанатлашган таркиб: Лаутаро Мартинес, Алексис Мак Аллистер ва Родриго Де Пауль каби футболчилар майдон маркази ва ҳужумда Месси учун идеал шароит яратиб бермоқда.

Испания: Тезкорлик, ёшлик ва тизимли футбол

Испания терма жамоаси ушбу мундиалда энг мазмунли ва томошабоп футбол кўрсатаётган жамоа бўлиб турибди. Луис де ла Фуэнте тизими индивидуал маҳорат ва жамоавийликни жуда яхши бирлаштира олди.

  • Тезкор қанотлар: Ламин Ямаль ва Нико Уильямснинг қанотлардаги тезкор ҳаракатлари Аргентинанинг нисбатан секинроқ ҳимоячилари (масалан, Отаменди ёки Тальяфико) учун жиддий хавф туғдиради.

  • Майдон марказидаги назорат: Родри бошчилигидаги ярим ҳимоя чизиғи тўп назоратини осонлик билан ўз қўлига олади. Бу Аргентинани тўпсиз югуришга ва чарчашга мажбур қилиши мумкин.

  • Таркибнинг кенглиги: Испанияда захирадан тушиб, ўйин тақдирини ўзгартира оладиган ижрочилар кўпроқ.

Икки жамоанинг финал олдидан таққослама таҳлили

Кўрсаткичлар

Аргентина

Испания

Асосий тактика

Эластик 4-4-2 ёки 4-3-3 (Мессига эркинлик)

Тезкор 4-3-3 (Қанот ҳужумларига урғу)

Жамоанинг энг кучли томони

Финаллар тажрибаси ва кучли руҳият

Юқори темп, дриблинг ва техник устунлик

Эҳтимолий заиф нуқтаси

Ҳимоячиларнинг тезлиги (ёш рақибларга қарши)

Финаллардаги тажрибанинг камлиги

Бош юлдузлар

Лионель Месси, Лаутаро Мартинес

Родри, Ламин Ямаль, Нико Уильямс

Букмеркерлар ва экспертлар тахмини: Фаворит ким?

Жаҳон экспертларининг фикрига кўра, финалда мутлақ фаворит йўқ. Имкониятлар деярли тенг — 50/50 ёки жуда кичик устунлик билан 51/49 кўринишида Испания фойдасига баҳоланмоқда.

Экспертлар хулосаси: Испания ўйин темпи, жисмоний тайёргарлик ва жамоавий прессинг бўйича фаворитдек кўринмоқда. Аммо Аргентинада финалларни битта ҳаракат билан ҳал қила оладиган Месси бор. Агар ўйин тенг курашлар остида ўтиб, қўшимча бўлимлар ёки пенальтилар сериясигача етиб борса, руҳий устунлик ва тажриба эвазига Аргентинанинг чемпионлик имконияти кескин ошиб кетади.

Нима бўлган тақдирда ҳам, бизни XXI аср футбол тарихидаги энг шиддатли ва унутилмас финаллардан бири кутмоқда!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мюллер Англия терма жамоасининг хатосини айтди: «Ақлимга сиғмайди»Мюллер Англия терма жамоасининг хатосини айтди: «Ақлимга сиғмайди»Бугун, 16:26Роберт Левандовски MLSга ўтди: Полшалик юлдуз нима учун Европада қолишни истамади?Роберт Левандовски MLSга ўтди: Полшалик юлдуз нима учун Европада қолишни истамади?Бугун, 16:15Жуд Беллингем ва Лионель Месси ўртасидаги даҳанаки жанг: Англиялик юлдуз нима деди?Жуд Беллингем ва Лионель Месси ўртасидаги даҳанаки жанг: Англиялик юлдуз нима деди?Бугун, 15:17ЖЧ-2026даги энг буюк натижа: Месси кечаги ғалабадан сўнг мутлақ рекорд ўрнатди!ЖЧ-2026даги энг буюк натижа: Месси кечаги ғалабадан сўнг мутлақ рекорд ўрнатди!Бугун, 14:54Беллингемнинг оғриқли мурожаати: «Бизни кечиринг»Беллингемнинг оғриқли мурожаати: «Бизни кечиринг»Бугун, 14:50Гордон Мессига қарши ўйнаб, бир ҳақиқатни англаганини айтдиГордон Мессига қарши ўйнаб, бир ҳақиқатни англаганини айтдиБугун, 14:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди