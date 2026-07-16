ЖЧ-2026 финали: Аргентина ва Испания тўқнашувида имкониятлар қандай?
Жаҳон чемпионатининг ҳал қилувчи финалида футбол мухлислари ҳақиқий классика гувоҳига айланишади. Бир томонда — сўнгги мундиал чемпиони, Лионель Месси етакчилигидаги тажрибали ва курашувчан Аргентина, иккинчи томонда эса — Европанинг амалдаги қироли, янги авлод юлдузлари билан порлаётган Испания.
Таҳлилчилар ва букмекерлик идоралари ушбу баҳс олдидан имкониятларни қандай баҳоламоқда? Келинг, иккала жамоанинг кучли томонлари ва фаворит кимлигини таҳлил қиламиз.
Аргентина: «Месси омили» ва финаллар характери
Аргентинанинг асосий устунлиги — уларнинг ғолиблик менталитети ва таркибдаги ўзаро жипсликдир. Жамоа Лионель Скалони қўл остида қандай қилиб финалларда ғалаба қозонишни жуда яхши ўрганиб олди.
Руҳий устунлик: Жамоа Англияга қарши яримфиналда кўрсатганидек, қийин вазиятларда ҳам синмайди ва сўнгги сониягача курашади.
Мессининг космос даражасидаги формаси: ЖЧ-2026да 8 та гол ва 4 та ассист қайд этган Лео фаолиятидаги энг яхши мундиаллардан бирини ўтказмоқда. Уни тўхтатиш Испания ҳимояси учун бош оғриғи бўлиши аниқ.
Мувозанатлашган таркиб: Лаутаро Мартинес, Алексис Мак Аллистер ва Родриго Де Пауль каби футболчилар майдон маркази ва ҳужумда Месси учун идеал шароит яратиб бермоқда.
Испания: Тезкорлик, ёшлик ва тизимли футбол
Испания терма жамоаси ушбу мундиалда энг мазмунли ва томошабоп футбол кўрсатаётган жамоа бўлиб турибди. Луис де ла Фуэнте тизими индивидуал маҳорат ва жамоавийликни жуда яхши бирлаштира олди.
Тезкор қанотлар: Ламин Ямаль ва Нико Уильямснинг қанотлардаги тезкор ҳаракатлари Аргентинанинг нисбатан секинроқ ҳимоячилари (масалан, Отаменди ёки Тальяфико) учун жиддий хавф туғдиради.
Майдон марказидаги назорат: Родри бошчилигидаги ярим ҳимоя чизиғи тўп назоратини осонлик билан ўз қўлига олади. Бу Аргентинани тўпсиз югуришга ва чарчашга мажбур қилиши мумкин.
Таркибнинг кенглиги: Испанияда захирадан тушиб, ўйин тақдирини ўзгартира оладиган ижрочилар кўпроқ.
Икки жамоанинг финал олдидан таққослама таҳлили
Кўрсаткичлар
Аргентина
Испания
Асосий тактика
Эластик 4-4-2 ёки 4-3-3 (Мессига эркинлик)
Тезкор 4-3-3 (Қанот ҳужумларига урғу)
Жамоанинг энг кучли томони
Финаллар тажрибаси ва кучли руҳият
Юқори темп, дриблинг ва техник устунлик
Эҳтимолий заиф нуқтаси
Ҳимоячиларнинг тезлиги (ёш рақибларга қарши)
Финаллардаги тажрибанинг камлиги
Бош юлдузлар
Лионель Месси, Лаутаро Мартинес
Родри, Ламин Ямаль, Нико Уильямс
Букмеркерлар ва экспертлар тахмини: Фаворит ким?
Жаҳон экспертларининг фикрига кўра, финалда мутлақ фаворит йўқ. Имкониятлар деярли тенг — 50/50 ёки жуда кичик устунлик билан 51/49 кўринишида Испания фойдасига баҳоланмоқда.
Экспертлар хулосаси: Испания ўйин темпи, жисмоний тайёргарлик ва жамоавий прессинг бўйича фаворитдек кўринмоқда. Аммо Аргентинада финалларни битта ҳаракат билан ҳал қила оладиган Месси бор. Агар ўйин тенг курашлар остида ўтиб, қўшимча бўлимлар ёки пенальтилар сериясигача етиб борса, руҳий устунлик ва тажриба эвазига Аргентинанинг чемпионлик имконияти кескин ошиб кетади.
Нима бўлган тақдирда ҳам, бизни XXI аср футбол тарихидаги энг шиддатли ва унутилмас финаллардан бири кутмоқда!
…