Nubia Нави Х Ultra: Сунъий интеллект агентига эга илк смартфон тақдим этилади
Смартфонлар бозорида сунъий интеллект (AI) пойгаси янги босқичга кўтарилмоқда. ZTE корпорациясига тегишли Nubia бренди ўзининг навбатдаги флагмани — Nubia Нави Х Ultra моделини намойиш этишга тайёрланмоқда. Компания ушбу қурилмани баландпарвоз тарзда “дунёга сунъий интеллектни олиб кирган илк смартфон” деб атамоқда. Қурилманинг расмий дебюти 17-20-июль кунлари Шанхайда бўлиб ўтадиган Бутунжаҳон сунъий интеллект конференцияси (ВАИК 2026) доирасида амалга оширилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги флагманнинг ташқи кўриниши аллақачон сирлигини йўқотган. Nubia Нави Х Ultra тўрт хил рангда — қора, оч пушти, кумушранг ва кўк тусларда сотувга чиқарилади. Қурилманинг орқа панели марказида бренд логотипи туширилган бўлиб, горизонтал жойлашган камера модули ўз ичига учта объективни олади. Дизайн жиҳатидан қурилма замонавий ва ихчам кўринишга эга бўлиши кутилмоқда.
Тизимли интеллект ва “AI-агент” имкониятлариNubia президенти Ни Феи смартфоннинг тақдимоти бироз кечиккани учун фойдаланувчилардан узр сўради. Унинг таъкидлашича, ушбу кечикиш қурилмани мукаммал даражага келтириш билан боғлиқ. Смартфон БйтеДансе компаниясининг Доубао мобил ёрдамчиси билан жиҳозланади. Бу шунчаки саволларга жавоб берадиган ёки матн ёзадиган чатбот эмас, балки фойдаланувчининг табиий тилини тушунадиган ва турли иловаларда кўп босқичли вазифаларни мустақил бажара оладиган ҳақиқий “агент” бўлади.
Мазкур тизимли интеллект смартфон ичидаги жараёнларни бошқариш қобилиятига эга. Масалан, у фойдаланувчи буйруғи билан бир нечта иловаларни кетма-кет очиб, маълумотларни қайта ишлаши ва якуний натижани тақдим этиши мумкин. Бу ҳозирги кунда бозорда мавжуд бўлган оддий AI функцияларидан сезиларли даражада фарқ қилади ва мобил қурилмалардан фойдаланиш тажрибасини бутунлай ўзгартириб юбориши айтилмоқда.
Nubia ушбу моделни шунчаки концептуал ишланма эмас, балки кенг оммага мўлжалланган тўлақонли флагман сифатида позицияламоқда. Ўзбекистон бозорида ҳам ушбу бренднинг ўйинбоп ва инновацион смартфонларига қизиқиш юқорилигини ҳисобга олсак, Нави Х Ultra модели технология ихлосмандлари учун кутилган янгилик бўлиши шубҳасиз. Айниқса, сунъий интеллектнинг тизим даражасида интеграция қилиниши кундалик юмушларни енгиллаштиришга хизмат қилади.
Рақобат ва бозор тенденциялариҚизиғи шундаки, Nubia ушбу йўналишда ягона эмас. Яқинда Microsoft собиқ ходимлари томонидан асос солинган Хитойнинг СтепФун компанияси ҳам ўзининг СтепХ Нео моделини тақдим этган эди. Улар ҳам ўз қурилмасини кўп босқичли вазифаларни бажарувчи илк оммавий “AI-агент” смартфони деб эълон қилишган.
Хулоса қилиб айтганда, Nubia Нави Х Ultra смартфони қуйидаги асосий жиҳатлари билан ажралиб туради:
- Тизим даражасидаги Доубао AI ёрдамчиси;
- Табиий тилни тушуниш ва мураккаб буйруқларни ижро этиш;
- Тўртта замонавий рангдаги корпус танлови;
- Учта сенсорга эга кучли камера тизими;
- Оммавий ишлаб чиқаришга мўлжалланган флагман мақоми.
…