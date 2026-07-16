Nubia Нави Х Ultra: Сунъий интеллект агентига эга илк смартфон тақдим этилади

·22·Техно
Nubia Нави Х Ultra: Сунъий интеллект агентига эга илк смартфон тақдим этилади

Смартфонлар бозорида сунъий интеллект (AI) пойгаси янги босқичга кўтарилмоқда. ZTE корпорациясига тегишли Nubia бренди ўзининг навбатдаги флагмани — Nubia Нави Х Ultra моделини намойиш этишга тайёрланмоқда. Компания ушбу қурилмани баландпарвоз тарзда “дунёга сунъий интеллектни олиб кирган илк смартфон” деб атамоқда. Қурилманинг расмий дебюти 17-20-июль кунлари Шанхайда бўлиб ўтадиган Бутунжаҳон сунъий интеллект конференцияси (ВАИК 2026) доирасида амалга оширилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги флагманнинг ташқи кўриниши аллақачон сирлигини йўқотган. Nubia Нави Х Ultra тўрт хил рангда — қора, оч пушти, кумушранг ва кўк тусларда сотувга чиқарилади. Қурилманинг орқа панели марказида бренд логотипи туширилган бўлиб, горизонтал жойлашган камера модули ўз ичига учта объективни олади. Дизайн жиҳатидан қурилма замонавий ва ихчам кўринишга эга бўлиши кутилмоқда.

Тизимли интеллект ва “AI-агент” имкониятлари

Nubia президенти Ни Феи смартфоннинг тақдимоти бироз кечиккани учун фойдаланувчилардан узр сўради. Унинг таъкидлашича, ушбу кечикиш қурилмани мукаммал даражага келтириш билан боғлиқ. Смартфон БйтеДансе компаниясининг Доубао мобил ёрдамчиси билан жиҳозланади. Бу шунчаки саволларга жавоб берадиган ёки матн ёзадиган чатбот эмас, балки фойдаланувчининг табиий тилини тушунадиган ва турли иловаларда кўп босқичли вазифаларни мустақил бажара оладиган ҳақиқий “агент” бўлади.

Мазкур тизимли интеллект смартфон ичидаги жараёнларни бошқариш қобилиятига эга. Масалан, у фойдаланувчи буйруғи билан бир нечта иловаларни кетма-кет очиб, маълумотларни қайта ишлаши ва якуний натижани тақдим этиши мумкин. Бу ҳозирги кунда бозорда мавжуд бўлган оддий AI функцияларидан сезиларли даражада фарқ қилади ва мобил қурилмалардан фойдаланиш тажрибасини бутунлай ўзгартириб юбориши айтилмоқда.

Nubia ушбу моделни шунчаки концептуал ишланма эмас, балки кенг оммага мўлжалланган тўлақонли флагман сифатида позицияламоқда. Ўзбекистон бозорида ҳам ушбу бренднинг ўйинбоп ва инновацион смартфонларига қизиқиш юқорилигини ҳисобга олсак, Нави Х Ultra модели технология ихлосмандлари учун кутилган янгилик бўлиши шубҳасиз. Айниқса, сунъий интеллектнинг тизим даражасида интеграция қилиниши кундалик юмушларни енгиллаштиришга хизмат қилади.

Рақобат ва бозор тенденциялари

Қизиғи шундаки, Nubia ушбу йўналишда ягона эмас. Яқинда Microsoft собиқ ходимлари томонидан асос солинган Хитойнинг СтепФун компанияси ҳам ўзининг СтепХ Нео моделини тақдим этган эди. Улар ҳам ўз қурилмасини кўп босқичли вазифаларни бажарувчи илк оммавий “AI-агент” смартфони деб эълон қилишган.

Хулоса қилиб айтганда, Nubia Нави Х Ultra смартфони қуйидаги асосий жиҳатлари билан ажралиб туради:

  • Тизим даражасидаги Доубао AI ёрдамчиси;
  • Табиий тилни тушуниш ва мураккаб буйруқларни ижро этиш;
  • Тўртта замонавий рангдаги корпус танлови;
  • Учта сенсорга эга кучли камера тизими;
  • Оммавий ишлаб чиқаришга мўлжалланган флагман мақоми.
Ҳозирча қурилманинг техник характеристикалари ва нархи борасидаги тўлиқ маълумотлар сир тутилмоқда. Барча тафсилотлар бир неча кундан кейин Шанхайдаги кўргазмада очиқланади.

NubiaСмартфонСунъий ИнтеллектZTEТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

2GIS сунъий интеллекти энди ёнилғи қуйиш шохобчаларида бензин борлигини айтиб беради2GIS сунъий интеллекти энди ёнилғи қуйиш шохобчаларида бензин борлигини айтиб берадиБугун, 20:24Шерйл Сандберг автомобилларни AI орқали текшириш стартапига 10 миллион доллар тикдиШерйл Сандберг автомобилларни AI орқали текшириш стартапига 10 миллион доллар тикдиБугун, 20:23DeepMind собиқ тадқиқотчиси Элориан стартапи учун 300 миллион доллар баҳо олдиDeepMind собиқ тадқиқотчиси Элориан стартапи учун 300 миллион доллар баҳо олдиБугун, 20:20АМИ Лабс раҳбари Александре ЛеБрун: Нега биз AGI ва суперинтеллект атамаларидан қочамиз?АМИ Лабс раҳбари Александре ЛеБрун: Нега биз AGI ва суперинтеллект атамаларидан қочамиз?Бугун, 19:57Мооншот AI сунъий интеллект пойгасида янги босқичга чиқмоқда: Кими 3 модели тақдим этиладиМооншот AI сунъий интеллект пойгасида янги босқичга чиқмоқда: Кими 3 модели тақдим этиладиБугун, 19:24Starlink сунъий йўлдошлари йилига 355 минг марта тўқнашувдан қочишга мажбур бўлдиStarlink сунъий йўлдошлари йилига 355 минг марта тўқнашувдан қочишга мажбур бўлдиБугун, 19:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди