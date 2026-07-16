БААда аълочи битирувчиларга 27 минг доллардан мукофот берилди

·31·Дунё
БААда аълочи битирувчиларга 27 минг доллардан мукофот берилди

Бирлашган Араб Амирликларида мактабни энг юқори натижалар билан тамомлаган саккиз нафар битирувчи 27 минг АҚШ доллари миқдорида пул мукофоти билан тақдирланди. Бу ҳақда Khaleej Times нашри хабар берди.

Маълум қилинишича, БАА Бош вазири ўринбосари ва Дубай ҳокими Шайх Муҳаммад бин Рошид Ол Мактум умумий ўрта таълим сертификати бўйича мамлакат миқёсида энг юқори натижаларни қайд этган Абир, Адам, Ҳесса, Али, Абдуллоҳ, Рашид, Шейха ва Марямни тантанали равишда эътироф этган.

Мукофот топшириш маросимида Дубай ҳокими ёшларни табриклаб, уларга катта ишонч билдирди.

“Биз сизлар билан фахрланамиз ва келажакда БАА тараққиётига муносиб ҳисса қўшишингизга ишонамиз”, — деди Шайх Муҳаммад бин Рошид Ол Мактум.

Унинг таъкидлашича, мамлакат таълим тизимини ривожлантириш ва ёшлар учун янада кенг имкониятлар яратиш бўйича ишларни изчил давом эттиради.

Шунингдек, Дубай ҳокими битирувчиларнинг ота-оналари ва устозларига ҳам алоҳида миннатдорлик билдириб, ёшларнинг муваффақиятида оиланинг қўллаб-қувватлаши ҳамда ўқитувчиларнинг фидокорона меҳнати ҳал қилувчи ўрин тутишини қайд этди.

Кҳалееж Times маълумотига кўра, мукофот совриндорлари турли таълим йўналишлари ва тоифалари бўйича энг юқори натижаларни қайд этган ўқувчилар орасидан саралаб олинган.

Бирлашган Араб АмирликлариДубайМуҳаммад ибн Рашид ал-МактумХалиж Таймс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

7 йил молхонада сақланган аёл қандай қутқарилди?7 йил молхонада сақланган аёл қандай қутқарилди?Бугун, 19:23Жанубий Корея президенти уйини сотиб, шахсий уйсиз қолдиЖанубий Корея президенти уйини сотиб, шахсий уйсиз қолдиБугун, 18:44Хитой ўрмон ёнғинларига қарши дронли машинани яратдиХитой ўрмон ёнғинларига қарши дронли машинани яратдиБугун, 18:26«Ўладиган бўлсак, бирга ўламиз»: самолётдан чиқиб қолган йўловчининг рафиқаси воқеани сўзлаб берди«Ўладиган бўлсак, бирга ўламиз»: самолётдан чиқиб қолган йўловчининг рафиқаси воқеани сўзлаб бердиБугун, 18:13Овози эшитилади, аммо ўзи кўринмайди: янги маймун топилдиОвози эшитилади, аммо ўзи кўринмайди: янги маймун топилдиБугун, 18:07Парасейлинг фожиаси: сайёҳ 30 метр баландликдан қулаб ҳалок бўлдиПарасейлинг фожиаси: сайёҳ 30 метр баландликдан қулаб ҳалок бўлдиБугун, 18:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди