БААда аълочи битирувчиларга 27 минг доллардан мукофот берилди
Бирлашган Араб Амирликларида мактабни энг юқори натижалар билан тамомлаган саккиз нафар битирувчи 27 минг АҚШ доллари миқдорида пул мукофоти билан тақдирланди. Бу ҳақда Khaleej Times нашри хабар берди.
Маълум қилинишича, БАА Бош вазири ўринбосари ва Дубай ҳокими Шайх Муҳаммад бин Рошид Ол Мактум умумий ўрта таълим сертификати бўйича мамлакат миқёсида энг юқори натижаларни қайд этган Абир, Адам, Ҳесса, Али, Абдуллоҳ, Рашид, Шейха ва Марямни тантанали равишда эътироф этган.
Мукофот топшириш маросимида Дубай ҳокими ёшларни табриклаб, уларга катта ишонч билдирди.
“Биз сизлар билан фахрланамиз ва келажакда БАА тараққиётига муносиб ҳисса қўшишингизга ишонамиз”, — деди Шайх Муҳаммад бин Рошид Ол Мактум.
Унинг таъкидлашича, мамлакат таълим тизимини ривожлантириш ва ёшлар учун янада кенг имкониятлар яратиш бўйича ишларни изчил давом эттиради.
Шунингдек, Дубай ҳокими битирувчиларнинг ота-оналари ва устозларига ҳам алоҳида миннатдорлик билдириб, ёшларнинг муваффақиятида оиланинг қўллаб-қувватлаши ҳамда ўқитувчиларнинг фидокорона меҳнати ҳал қилувчи ўрин тутишини қайд этди.
Кҳалееж Times маълумотига кўра, мукофот совриндорлари турли таълим йўналишлари ва тоифалари бўйича энг юқори натижаларни қайд этган ўқувчилар орасидан саралаб олинган.
…