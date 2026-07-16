Кутилмаган бурилиш: Тревоҳ Чалобаҳ Сескк Фабрегас бошқарувидаги Комо жамоасига ўтмоқда
Италиянинг А Серия дебютанти ҳисобланган Комо клуби трансфер бозорида навбатдаги шов-шувли юришни амалга оширишга яқин турибди. Лондоннинг Челси жамоаси ҳимоячиси Тревоҳ Чалобаҳ фаолиятини айнан Ломбардия минтақаси вакили сафида давом эттириши кутилмоқда. Ушбу трансфер нафақат футболчининг даражаси, балки Комо клубининг амбициялари нақадар юқори эканлигини яна бир бор исботлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sky Sport Италиа нашри берган маълумотларга кўра, томонлар трансфер суммаси бўйича деярли келишувга эришган. Челси ўз тарбияланувчиси учун бонуслар билан бирга жами 35 миллион евро атрофида маблағ оладиган бўлди. Бу келишув орқали Тревоҳ Чалобаҳ ўзининг собиқ жамоадоши, ҳозирда Комо жамоасини бошқараётган афсонавий Сескк Фабрегас билан қайта топишади.
Йирик рақобатдаги ғалабаТревоҳ Чалобаҳ учун курашда Комо фақатгина молиявий жиҳатдан эмас, балки стратегик жиҳатдан ҳам кучлироқ эканини кўрсатди. Футболчига Италиянинг амалдаги чемпиони Интер ҳамда Англия Премер-лигаси вакили Кристал Пелас жиддий қизиқиш билдирган эди. Айниқса, Интер узоқ вақт давомида инглиз ҳимоячисини ўз сафига қўшиб олишни режалаштирган, бироқ Лондон клуби қўйган нарх Милан клубини бироз чекинишга мажбур қилди.
Кристал Пелас эса ўтган мавсумнинг биринчи ярмини ижарада ўтказган футболчини ўзида сақлаб қолишни истаган эди. Чалобаҳ Селҳурст Паркда ўтказган қисқа вақти давомида 14 та ўйинда майдонга тушиб, 3 та гол уришга муваффақ бўлган. Шунга қарамай, Сескк Фабрегас лойиҳаси ва Италия чемпионатининг янги чақириқлари 27 ёшли ҳимоячини кўпроқ ўзига жалб қилди.
Комо клубининг ўзига хос трансфер сиёсатиКомо президенти Мирван Суварсо клубнинг трансфер бозоридаги ёндашуви ҳақида қизиқарли маълумотларни очиқлади. Унинг сўзларига кўра, клуб бошқа жамоалар билан тўғридан-тўғри мулоқот қилиш орқали бозор конъюнктурасини ўрганади. Суварсо ҳатто рақиб клуб президентларидан бирига қўнғироқ қилиб, агар улар футболчини сотиб олишни жуда исташса, Комо йўл бўшатиши мумкинлигини, эвазига эса бошқа бир ўйинчини сўрашини таклиф қилган.
Бундай очиқ ва стратегик мулоқот услуби Комо жамоасига қисқа вақт ичида кучли таркиб шакллантириш имконини бермоқда. Ўтган мавсумни А Серияда тўртинчи ўринда якунлаб, Чемпионлар лигаси йўлланмасини қўлга киритган жамоа учун Тревоҳ Чалобаҳ каби тажрибали ҳимоячининг келиши ҳимоя чизиғини мустаҳкамлашда муҳим аҳамият касб этади.
Тревоҳ Чалобаҳ Челси асосий жамоасига 2018-йилда келиб қўшилган эди. Ўша пайтда у Сескк Фабрегас билан бир кийим алмаштириш хонасида бўлган, аммо улар расмий ўйинларда бирга майдонга тушишга улгуришмаган. Эндиликда улар мураббий ва футболчи сифатида янги тарих ёзишга тайёрланмоқда. Ҳимоячининг Лондон клуби билан амалдаги шартномаси 2028-йилгача мўлжалланган бўлса-да, Стамфорд Бридгедаги рақобат ва таркибни тозалаш жараёни унинг кетишини тезлаштирди.
…