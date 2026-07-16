Кутилмаган бурилиш: Тревоҳ Чалобаҳ Сескк Фабрегас бошқарувидаги Комо жамоасига ўтмоқда

·27·Спорт
Кутилмаган бурилиш: Тревоҳ Чалобаҳ Сескк Фабрегас бошқарувидаги Комо жамоасига ўтмоқда

Италиянинг А Серия дебютанти ҳисобланган Комо клуби трансфер бозорида навбатдаги шов-шувли юришни амалга оширишга яқин турибди. Лондоннинг Челси жамоаси ҳимоячиси Тревоҳ Чалобаҳ фаолиятини айнан Ломбардия минтақаси вакили сафида давом эттириши кутилмоқда. Ушбу трансфер нафақат футболчининг даражаси, балки Комо клубининг амбициялари нақадар юқори эканлигини яна бир бор исботлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sky Sport Италиа нашри берган маълумотларга кўра, томонлар трансфер суммаси бўйича деярли келишувга эришган. Челси ўз тарбияланувчиси учун бонуслар билан бирга жами 35 миллион евро атрофида маблағ оладиган бўлди. Бу келишув орқали Тревоҳ Чалобаҳ ўзининг собиқ жамоадоши, ҳозирда Комо жамоасини бошқараётган афсонавий Сескк Фабрегас билан қайта топишади.

Йирик рақобатдаги ғалаба

Тревоҳ Чалобаҳ учун курашда Комо фақатгина молиявий жиҳатдан эмас, балки стратегик жиҳатдан ҳам кучлироқ эканини кўрсатди. Футболчига Италиянинг амалдаги чемпиони Интер ҳамда Англия Премер-лигаси вакили Кристал Пелас жиддий қизиқиш билдирган эди. Айниқса, Интер узоқ вақт давомида инглиз ҳимоячисини ўз сафига қўшиб олишни режалаштирган, бироқ Лондон клуби қўйган нарх Милан клубини бироз чекинишга мажбур қилди.

Кристал Пелас эса ўтган мавсумнинг биринчи ярмини ижарада ўтказган футболчини ўзида сақлаб қолишни истаган эди. Чалобаҳ Селҳурст Паркда ўтказган қисқа вақти давомида 14 та ўйинда майдонга тушиб, 3 та гол уришга муваффақ бўлган. Шунга қарамай, Сескк Фабрегас лойиҳаси ва Италия чемпионатининг янги чақириқлари 27 ёшли ҳимоячини кўпроқ ўзига жалб қилди.

Комо клубининг ўзига хос трансфер сиёсати

Комо президенти Мирван Суварсо клубнинг трансфер бозоридаги ёндашуви ҳақида қизиқарли маълумотларни очиқлади. Унинг сўзларига кўра, клуб бошқа жамоалар билан тўғридан-тўғри мулоқот қилиш орқали бозор конъюнктурасини ўрганади. Суварсо ҳатто рақиб клуб президентларидан бирига қўнғироқ қилиб, агар улар футболчини сотиб олишни жуда исташса, Комо йўл бўшатиши мумкинлигини, эвазига эса бошқа бир ўйинчини сўрашини таклиф қилган.

Бундай очиқ ва стратегик мулоқот услуби Комо жамоасига қисқа вақт ичида кучли таркиб шакллантириш имконини бермоқда. Ўтган мавсумни А Серияда тўртинчи ўринда якунлаб, Чемпионлар лигаси йўлланмасини қўлга киритган жамоа учун Тревоҳ Чалобаҳ каби тажрибали ҳимоячининг келиши ҳимоя чизиғини мустаҳкамлашда муҳим аҳамият касб этади.

Тревоҳ Чалобаҳ Челси асосий жамоасига 2018-йилда келиб қўшилган эди. Ўша пайтда у Сескк Фабрегас билан бир кийим алмаштириш хонасида бўлган, аммо улар расмий ўйинларда бирга майдонга тушишга улгуришмаган. Эндиликда улар мураббий ва футболчи сифатида янги тарих ёзишга тайёрланмоқда. Ҳимоячининг Лондон клуби билан амалдаги шартномаси 2028-йилгача мўлжалланган бўлса-да, Стамфорд Бридгедаги рақобат ва таркибни тозалаш жараёни унинг кетишини тезлаштирди.

ФутболТрансферЧелсеаКомоА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Месси ва Беллингҳэм тортишувида қандай гаплар айтилган эди?Месси ва Беллингҳэм тортишувида қандай гаплар айтилган эди?Бугун, 20:54Арсенал таркибини кучайтирмоқда: Лондонликлар грециялик ҳужумчи учун 34 миллион фунт тўлайдиАрсенал таркибини кучайтирмоқда: Лондонликлар грециялик ҳужумчи учун 34 миллион фунт тўлайдиБугун, 20:51Жакартада 11 та олтин: икки жамоамиз Осиёда биринчи бўлишди!Жакартада 11 та олтин: икки жамоамиз Осиёда биринчи бўлишди!Бугун, 19:36Тоттенхем Лукас Бергвалл бўйича Ноттингем Форест таклифини рад этдиТоттенхем Лукас Бергвалл бўйича Ноттингем Форест таклифини рад этдиБугун, 18:57Ливерпул Доминик Сзобосзлаи билан янги узоқ муддатли шартнома имзолашга яқин турибдиЛиверпул Доминик Сзобосзлаи билан янги узоқ муддатли шартнома имзолашга яқин турибдиБугун, 18:50Томас Тухель бронза баҳси олдидан аччиқ ҳақиқатни тан олдиТомас Тухель бронза баҳси олдидан аччиқ ҳақиқатни тан олдиБугун, 18:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди