АМИ Лабс раҳбари Александре ЛеБрун: Нега биз AGI ва суперинтеллект атамаларидан қочамиз?
Сунъий интеллект (СИ) саноатининг аксар вакиллари ўз ишланмаларини "AGI" (умумий сунъий интеллект) ёки "суперинтеллект" деб аташга шошилаётган бир пайтда, АМИ Лабс стартапи раҳбари Александре ЛеБрун бундай баландпарвоз атамалардан бутунлай воз кечишни афзал кўрмоқда. Янн ЛеКун томонидан асос солинган ушбу компания раҳбари TechCrunch нашрига берган интервюсида ушбу тушунчаларнинг аниқ илмий таърифи йўқлигини ва улар амалий аҳамиятга эга эмаслигини таъкидлади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ЛеБруннинг фикрича, соҳа вакиллари доимий равишда янги маркетинг атамаларини ўйлаб топиш билан банд. "Биз ҳеч қачон AGI сўзини ишлатмаганмиз. Ҳозир ҳамма суперинтеллект ҳақида гапира бошлади, кейинги сафар эса яна бошқа ном ўйлаб топишади. Суперинтеллект ўзи нима? Мен буни билмайман, бу унчалик фойдали сўз эмас", — дейди у. Бу ёндашув СИ пойгасининг марказида турган бошқа гигантларнинг стратегиясидан кескин фарқ қилади.
Дунё моделлари ва робототехника инқилобиАМИ Лабс ҳозирда "дунё моделлари" (ворлд моделс) устида ишламоқда. Ушбу технология ChatGPT каби матнли моделлардан (LLM) фарқли ўлароқ, физик дунё қонуниятларини тушунишга ва воқеалар ривожини башорат қилишга қаратилган. Масалан, столдан тушиб кетаётган стакан синиши ва ичидаги суюқлик тўкилишини башорат қилиш — бу дунё моделининг асосий вазифасидир. ЛеБруннинг сўзларига кўра, айнан шу нарса ҳозирги роботларга етишмаётган "мия" вазифасини ўтайди.
Ҳозирги кунда робототехника соҳасида аппарат қисми (ҳардваре) ҳайратланарли даражада ривожланган бўлса-да, уларнинг интеллекти ҳали ҳам паст даражада қолмоқда. Роботлар асосан қатъий белгиланган алгоритмлар асосида ишлайди ва ўзгарувчан муҳитга мослаша олмайди. Дунё моделлари роботларга контекстни тушуниш имконини беради, бу эса уларнинг хавфсизлигини таъминлашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.
Хавфсизлик ва реал дунёдаги муаммоларЛеБрун роботларнинг очиқ муҳитда, масалан, кўчада ёки уй ичида хавфсиз ҳаракатланиши учун ҳали ечим топилмаганини таъкидлади. У оммавий тадбирда рақс тушаётган роботнинг ёш болани тепиб юборгани билан боғлиқ ҳодисани мисол қилиб келтирди. Агар роботда дунё модели бўлганида, у атрофидаги контекстни тушуниб, бундай хатога йўл қўймас эди. Бугунги кунда роботлар фақат заводлардаги ёпиқ ва назорат қилинадиган ҳудудлардагина самарали ишлай олади.
Шу билан бирга, АМИ Лабс раҳбари дунё моделлари LLM тизимларининг ўрнини босмаслигини, аксинча, уларни тўлдиришини айтиб ўтди. Инсон миясида тил маркази ва мантиқий фикрлаш маркази алоҳида бўлгани каби, келажакдаги СИ тизимларида ҳам матн билан ишлаш ва физик дунёни тушуниш функциялари параллел равишда ривожланади. Ҳозирда компания Жанубий Корея каби давлатларда ишлаб чиқариш ва электроника соҳасидаги йирик ҳамкорлар билан алоқа ўрнатиш устида иш олиб бормоқда.
…