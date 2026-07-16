АМИ Лабс раҳбари Александре ЛеБрун: Нега биз AGI ва суперинтеллект атамаларидан қочамиз?

·20·Техно
АМИ Лабс раҳбари Александре ЛеБрун: Нега биз AGI ва суперинтеллект атамаларидан қочамиз?

Сунъий интеллект (СИ) саноатининг аксар вакиллари ўз ишланмаларини "AGI" (умумий сунъий интеллект) ёки "суперинтеллект" деб аташга шошилаётган бир пайтда, АМИ Лабс стартапи раҳбари Александре ЛеБрун бундай баландпарвоз атамалардан бутунлай воз кечишни афзал кўрмоқда. Янн ЛеКун томонидан асос солинган ушбу компания раҳбари TechCrunch нашрига берган интервюсида ушбу тушунчаларнинг аниқ илмий таърифи йўқлигини ва улар амалий аҳамиятга эга эмаслигини таъкидлади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ЛеБруннинг фикрича, соҳа вакиллари доимий равишда янги маркетинг атамаларини ўйлаб топиш билан банд. "Биз ҳеч қачон AGI сўзини ишлатмаганмиз. Ҳозир ҳамма суперинтеллект ҳақида гапира бошлади, кейинги сафар эса яна бошқа ном ўйлаб топишади. Суперинтеллект ўзи нима? Мен буни билмайман, бу унчалик фойдали сўз эмас", — дейди у. Бу ёндашув СИ пойгасининг марказида турган бошқа гигантларнинг стратегиясидан кескин фарқ қилади.

Дунё моделлари ва робототехника инқилоби

АМИ Лабс ҳозирда "дунё моделлари" (ворлд моделс) устида ишламоқда. Ушбу технология ChatGPT каби матнли моделлардан (LLM) фарқли ўлароқ, физик дунё қонуниятларини тушунишга ва воқеалар ривожини башорат қилишга қаратилган. Масалан, столдан тушиб кетаётган стакан синиши ва ичидаги суюқлик тўкилишини башорат қилиш — бу дунё моделининг асосий вазифасидир. ЛеБруннинг сўзларига кўра, айнан шу нарса ҳозирги роботларга етишмаётган "мия" вазифасини ўтайди.

Ҳозирги кунда робототехника соҳасида аппарат қисми (ҳардваре) ҳайратланарли даражада ривожланган бўлса-да, уларнинг интеллекти ҳали ҳам паст даражада қолмоқда. Роботлар асосан қатъий белгиланган алгоритмлар асосида ишлайди ва ўзгарувчан муҳитга мослаша олмайди. Дунё моделлари роботларга контекстни тушуниш имконини беради, бу эса уларнинг хавфсизлигини таъминлашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Хавфсизлик ва реал дунёдаги муаммолар

ЛеБрун роботларнинг очиқ муҳитда, масалан, кўчада ёки уй ичида хавфсиз ҳаракатланиши учун ҳали ечим топилмаганини таъкидлади. У оммавий тадбирда рақс тушаётган роботнинг ёш болани тепиб юборгани билан боғлиқ ҳодисани мисол қилиб келтирди. Агар роботда дунё модели бўлганида, у атрофидаги контекстни тушуниб, бундай хатога йўл қўймас эди. Бугунги кунда роботлар фақат заводлардаги ёпиқ ва назорат қилинадиган ҳудудлардагина самарали ишлай олади.

Шу билан бирга, АМИ Лабс раҳбари дунё моделлари LLM тизимларининг ўрнини босмаслигини, аксинча, уларни тўлдиришини айтиб ўтди. Инсон миясида тил маркази ва мантиқий фикрлаш маркази алоҳида бўлгани каби, келажакдаги СИ тизимларида ҳам матн билан ишлаш ва физик дунёни тушуниш функциялари параллел равишда ривожланади. Ҳозирда компания Жанубий Корея каби давлатларда ишлаб чиқариш ва электроника соҳасидаги йирик ҳамкорлар билан алоқа ўрнатиш устида иш олиб бормоқда.

Сунъий ИнтеллектАМИ ЛабсРобототехникаТехнологияAGI
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

2GIS сунъий интеллекти энди ёнилғи қуйиш шохобчаларида бензин борлигини айтиб беради2GIS сунъий интеллекти энди ёнилғи қуйиш шохобчаларида бензин борлигини айтиб берадиБугун, 20:24Шерйл Сандберг автомобилларни AI орқали текшириш стартапига 10 миллион доллар тикдиШерйл Сандберг автомобилларни AI орқали текшириш стартапига 10 миллион доллар тикдиБугун, 20:23DeepMind собиқ тадқиқотчиси Элориан стартапи учун 300 миллион доллар баҳо олдиDeepMind собиқ тадқиқотчиси Элориан стартапи учун 300 миллион доллар баҳо олдиБугун, 20:20Nubia Нави Х Ultra: Сунъий интеллект агентига эга илк смартфон тақдим этиладиNubia Нави Х Ultra: Сунъий интеллект агентига эга илк смартфон тақдим этиладиБугун, 19:57Мооншот AI сунъий интеллект пойгасида янги босқичга чиқмоқда: Кими 3 модели тақдим этиладиМооншот AI сунъий интеллект пойгасида янги босқичга чиқмоқда: Кими 3 модели тақдим этиладиБугун, 19:24Starlink сунъий йўлдошлари йилига 355 минг марта тўқнашувдан қочишга мажбур бўлдиStarlink сунъий йўлдошлари йилига 355 минг марта тўқнашувдан қочишга мажбур бўлдиБугун, 19:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди