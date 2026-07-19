Дю Плесси Усманни тўхтатди: UFC Оклахомада нима бўлди?

·0·Спорт
Дю Плесси Усманни тўхтатди: UFC Оклахомада нима бўлди?

Оклахома-Ситида ўтказилган UFC Fight Night 281 турнирининг марказий жангида Дрикус дю Плесси Камару Усманни мағлуб этди. Беш раундлик баҳсда жанубий африкалик спортчи устунликни қўлдан чиқармади ва ҳакамларнинг якдил қарори билан ғалаба қозонди.

Бу натижа дю Плессини яна чемпионлик камари учун курашга яқинлаштирган бўлса, Усманнинг фаолияти бўйича саволларни кўпайтирди.

Ҳакамлар дю Плессининг устунлигини қайд этди

Ўрта вазн тоифасида ўтказилган асосий жанг тўлиқ 25 дақиқа давом этди. Ҳакамлардан бири барча беш раундни дю Плессига берди — 50:45. Қолган икки ҳакам эса 49:46 ҳисобини қайд этди.

Дю Плесси жангнинг дастлабки қисмида аниқ зарбалари, тизза ва бошга йўналтирилган тепкилари билан рақибига босим ўтказди. Усман сўнгги раундларда фаолликни оширган бўлса-да, баҳс тақдирини ўзгартира олмади.

Дрикус дю Плесси — Камару Усман

Натижа: дю Плесси ҳакамларнинг якдил қарори билан ғалаба қозонди — 50:45, 49:46, 49:46.

Дю Плесси мағлубиятдан кейин қайтди

Бу дю Плессининг профессионал фаолиятидаги 24-ғалабаси бўлди. Унинг рекорди 24 та ғалаба ва 3 та мағлубиятни ташкил этмоқда. Жанубий африкалик жангчи 2025 йил августида Ҳамзат Чимаевга имкониятни бой берганидан кейин илк бор октагонни ғалаба билан тарк этди.

Жангдан кейин собиқ чемпион яна ўрта вазн камари учун имконият олишни хоҳлашини билдирди. Унинг Оклахомадаги ишончли ғалабаси дивизиондаги чемпионлик пойгасини янада қизитиши мумкин.

Усманнинг сўнгги беш жангдаги тўртинчи мағлубияти

Камару Усман фаолиятида бешинчи марта мағлуб бўлди. Собиқ яримўрта вазн чемпионининг умумий натижаси энди 21 та ғалаба ва 5 та мағлубиятдан иборат.

Бу Усманнинг сўнгги бешта жангдаги тўртинчи мағлубияти бўлди. У мазкур даврда фақат Хоакин Баклига қарши баҳсда ғалаба қозонган, Леон Эдвардсга икки марта, Ҳамзат Чимаев ва энди дю Плессига имкониятни бой берган.

Шунга қарамай, 39 ёшли Усман фаолиятини якунлаш нияти йўқлигини билдириб, кейинги жангини яримўрта ёки ўрта вазнда ўтказиши мумкинлигини айтди.

Асосий кардда яна кимлар ғалаба қозонди?

Кечанинг иккинчи муҳим жангида Кристиан Лерой Данкан тажрибали Жаред Каннонирни ҳакамларнинг якдил қарори билан мағлуб этди. Ҳакамлар 30:27, 30:27 ва 29:28 ҳисобларини қайд этди.

Чейз Ҳупер Митч Рамиресни биринчи раундда бўғиш усули билан таслим қилди. Фатима Клайн Табата Риччидан учала раундда ҳам устун келди, Томи Макмиллен эса Алберто Монтесни учинчи раундда техник нокаутга учратди.

Дю Плесси Оклахомада нафақат ғалабага қайтди, балки чемпионлик камари учун яна бир жиддий даъвогар эканини кўрсатди. Энди асосий савол — UFC унга дарҳол чемпионлик жанги берадими ёки у яна бир рақибдан ўтишига тўғри келадими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Месси финал олдидан жамоадошлари ва мухлисларига мурожаат қилдиМесси финал олдидан жамоадошлари ва мухлисларига мурожаат қилдиБугун, 12:06Жуд Беллингем тарихий натижа қайд этди: Англия рекордлари янгиландиЖуд Беллингем тарихий натижа қайд этди: Англия рекордлари янгиландиБугун, 11:33Букайо Сака 60 йиллик тарихни янгилади: Англия бронза билан қайтдиБукайо Сака 60 йиллик тарихни янгилади: Англия бронза билан қайтдиБугун, 06:04Майкл Олисе 10 голли драматик баҳсдан тарихий рекорд билан чиқдиМайкл Олисе 10 голли драматик баҳсдан тарихий рекорд билан чиқдиБугун, 05:51Мбаппе Мессини ортда қолдирди: янги рекорд қанча яшайди?Мбаппе Мессини ортда қолдирди: янги рекорд қанча яшайди?Бугун, 05:36Англия Францияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026da учинчи ўринни қўлга киритдиАнглия Францияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026da учинчи ўринни қўлга киритдиБугун, 04:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди