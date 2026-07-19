Дю Плесси Усманни тўхтатди: UFC Оклахомада нима бўлди?
Оклахома-Ситида ўтказилган UFC Fight Night 281 турнирининг марказий жангида Дрикус дю Плесси Камару Усманни мағлуб этди. Беш раундлик баҳсда жанубий африкалик спортчи устунликни қўлдан чиқармади ва ҳакамларнинг якдил қарори билан ғалаба қозонди.
Бу натижа дю Плессини яна чемпионлик камари учун курашга яқинлаштирган бўлса, Усманнинг фаолияти бўйича саволларни кўпайтирди.
Ҳакамлар дю Плессининг устунлигини қайд этди
Ўрта вазн тоифасида ўтказилган асосий жанг тўлиқ 25 дақиқа давом этди. Ҳакамлардан бири барча беш раундни дю Плессига берди — 50:45. Қолган икки ҳакам эса 49:46 ҳисобини қайд этди.
Дю Плесси жангнинг дастлабки қисмида аниқ зарбалари, тизза ва бошга йўналтирилган тепкилари билан рақибига босим ўтказди. Усман сўнгги раундларда фаолликни оширган бўлса-да, баҳс тақдирини ўзгартира олмади.
Дрикус дю Плесси — Камару Усман
Натижа: дю Плесси ҳакамларнинг якдил қарори билан ғалаба қозонди — 50:45, 49:46, 49:46.
Дю Плесси мағлубиятдан кейин қайтди
Бу дю Плессининг профессионал фаолиятидаги 24-ғалабаси бўлди. Унинг рекорди 24 та ғалаба ва 3 та мағлубиятни ташкил этмоқда. Жанубий африкалик жангчи 2025 йил августида Ҳамзат Чимаевга имкониятни бой берганидан кейин илк бор октагонни ғалаба билан тарк этди.
Жангдан кейин собиқ чемпион яна ўрта вазн камари учун имконият олишни хоҳлашини билдирди. Унинг Оклахомадаги ишончли ғалабаси дивизиондаги чемпионлик пойгасини янада қизитиши мумкин.
Усманнинг сўнгги беш жангдаги тўртинчи мағлубияти
Камару Усман фаолиятида бешинчи марта мағлуб бўлди. Собиқ яримўрта вазн чемпионининг умумий натижаси энди 21 та ғалаба ва 5 та мағлубиятдан иборат.
Бу Усманнинг сўнгги бешта жангдаги тўртинчи мағлубияти бўлди. У мазкур даврда фақат Хоакин Баклига қарши баҳсда ғалаба қозонган, Леон Эдвардсга икки марта, Ҳамзат Чимаев ва энди дю Плессига имкониятни бой берган.
Шунга қарамай, 39 ёшли Усман фаолиятини якунлаш нияти йўқлигини билдириб, кейинги жангини яримўрта ёки ўрта вазнда ўтказиши мумкинлигини айтди.
Асосий кардда яна кимлар ғалаба қозонди?
Кечанинг иккинчи муҳим жангида Кристиан Лерой Данкан тажрибали Жаред Каннонирни ҳакамларнинг якдил қарори билан мағлуб этди. Ҳакамлар 30:27, 30:27 ва 29:28 ҳисобларини қайд этди.
Чейз Ҳупер Митч Рамиресни биринчи раундда бўғиш усули билан таслим қилди. Фатима Клайн Табата Риччидан учала раундда ҳам устун келди, Томи Макмиллен эса Алберто Монтесни учинчи раундда техник нокаутга учратди.
Дю Плесси Оклахомада нафақат ғалабага қайтди, балки чемпионлик камари учун яна бир жиддий даъвогар эканини кўрсатди. Энди асосий савол — UFC унга дарҳол чемпионлик жанги берадими ёки у яна бир рақибдан ўтишига тўғри келадими?
…