Беллингем бронзадан сўнг Англиянинг кейинги мақсадини айтди

·0·Спорт
Беллингем бронзадан сўнг Англиянинг кейинги мақсадини айтди

Англия миллий жамоаси ЖЧ–2026ни Франция устидан қозонилган ғалаба ва бронза медали билан якунлади. Жуд Беллингем бу натижа жамоанинг асл мақсади бўлмаганини тан олди, аммо уни келажакдаги катта режалар учун мустаҳкам пойдевор деб атади.

«Уч шерлар» 10 та гол урилган драматик баҳсда 6:4 ҳисобида ғалаба қозонди. Бу Англиянинг 1966 йилги чемпионликдан кейин жаҳон чемпионатида қайд этган энг яхши натижаси бўлди.

«Биз бу ерга бронза учун келмагандик»

Фабрицио Романо келтирган сўзларга кўра, Беллингем футболчилар турнирни кўтаринки кайфиятда якунлашга муносиб бўлганини таъкидлади.

«Бу жамоа мавсумни шундай юқори кайфиятда якунлашга тўлақонли ҳақли эди. Албатта, биз бу ерга айнан шу натижа учун келмаган эдик».

Англиянинг асосий мақсади финалга чиқиш ва жаҳон чемпионлиги учун курашиш эди. Бироқ Томас Тухель шогирдлари яримфиналда Аргентинага 1:2 ҳисобида мағлуб бўлиб, ҳал қилувчи учрашув йўлланмасидан маҳрум бўлганди.

Беллингем бронзани муҳим пойдевор деб атади

Футболчининг фикрича, 1966 йилдан буёнги энг юқори натижа Англияга келгуси турнирлар олдидан ишонч бериши керак.

«1966 йилдан буёнги энг яхши кўрсаткич — келгуси режаларни қуриш учун мустаҳкам асос».

Францияга қарши баҳсда Беллингемнинг ўзи ҳам гол урди. Букайо Сака хет-трик қайд этган учрашувда Деклан Райс ва Эзри Конса ҳам рақиб дарвозасини ишғол қилди. Англия шу тариқа илк марта жаҳон чемпионатининг бронза медалига эга чиқди.

Мухлисларга алоҳида миннатдорлик

Беллингем турнир давомида жамоани қўллаб-қувватлаган англиялик мухлисларга ҳам мурожаат қилди.

«Яна бир бор Англия терма жамоаси мухлисларига миннатдорчилик билдираман. Бу ёз кўп жиҳатдан эсда қоларли бўлди. Жуда ёқимли тажриба бўлди».

Англия финалга чиқа олмаган бўлса-да, Францияга қарши ўйинда яримфинал мағлубиятидан кейин руҳан тиклана олганини кўрсатди. Энди Тухель олдида бронза медалини бир марталик натижа эмас, янги босқичнинг бошланишига айлантириш вазифаси турибди.

ЖЧ–2026 финали қачон бошланади?

Тарихда илк бор 48 та миллий жамоа иштирок этган ЖЧ–2026 АҚШ, Канада ва Мексикада ўтказилди. Мусобақанинг ҳал қилувчи баҳсида Испания ва Аргентина чемпионлик учун тўқнашади.

Финал 19 июль куни Нью-Жерсидаги MetLife Stadium аренасида маҳаллий вақт билан соат 15:00 да бошланади. Бу Тошкент вақти билан 19 июлдан 20 июлга ўтар кечаси соат 00:00 га тўғри келади.

Англия учун мундиал бронза билан якунланди. Беллингемнинг сўзларидан эса жамоа бу натижани манзил эмас, кейинги катта қадам учун старт нуқтаси деб билаётгани англашилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Холлоуэй UFC’га шарт қўйди: навбатда ким бўлади?Холлоуэй UFC’га шарт қўйди: навбатда ким бўлади?Бугун, 18:11Неймар ўзига 17 миллион фунтлик суперяхта совға қилди: Бразилиялик юлдузнинг янги овунчоğиНеймар ўзига 17 миллион фунтлик суперяхта совға қилди: Бразилиялик юлдузнинг янги овунчоğиБугун, 17:58«Арсенал» яқин эди, аммо Рожерс трансферида кескин бурилиш юз берди...«Арсенал» яқин эди, аммо Рожерс трансферида кескин бурилиш юз берди...Бугун, 17:00Ферран Торрес ПСЖга яқин: «Барселона» қарори ортида нима бор?Ферран Торрес ПСЖга яқин: «Барселона» қарори ортида нима бор?Бугун, 16:53Гарри Кейн Тоттенхемга қайтмайди: Англиялик ҳужумчи Бавария билан шартномани узайтирмоқдаГарри Кейн Тоттенхемга қайтмайди: Англиялик ҳужумчи Бавария билан шартномани узайтирмоқдаБугун, 16:51Реднапп Тухелни аямади: Англия бош мураббийлигига икки номзодни айтдиРеднапп Тухелни аямади: Англия бош мураббийлигига икки номзодни айтдиБугун, 16:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди