Беллингем бронзадан сўнг Англиянинг кейинги мақсадини айтди
Англия миллий жамоаси ЖЧ–2026ни Франция устидан қозонилган ғалаба ва бронза медали билан якунлади. Жуд Беллингем бу натижа жамоанинг асл мақсади бўлмаганини тан олди, аммо уни келажакдаги катта режалар учун мустаҳкам пойдевор деб атади.
«Уч шерлар» 10 та гол урилган драматик баҳсда 6:4 ҳисобида ғалаба қозонди. Бу Англиянинг 1966 йилги чемпионликдан кейин жаҳон чемпионатида қайд этган энг яхши натижаси бўлди.
«Биз бу ерга бронза учун келмагандик»
Фабрицио Романо келтирган сўзларга кўра, Беллингем футболчилар турнирни кўтаринки кайфиятда якунлашга муносиб бўлганини таъкидлади.
«Бу жамоа мавсумни шундай юқори кайфиятда якунлашга тўлақонли ҳақли эди. Албатта, биз бу ерга айнан шу натижа учун келмаган эдик».
Англиянинг асосий мақсади финалга чиқиш ва жаҳон чемпионлиги учун курашиш эди. Бироқ Томас Тухель шогирдлари яримфиналда Аргентинага 1:2 ҳисобида мағлуб бўлиб, ҳал қилувчи учрашув йўлланмасидан маҳрум бўлганди.
Беллингем бронзани муҳим пойдевор деб атади
Футболчининг фикрича, 1966 йилдан буёнги энг юқори натижа Англияга келгуси турнирлар олдидан ишонч бериши керак.
«1966 йилдан буёнги энг яхши кўрсаткич — келгуси режаларни қуриш учун мустаҳкам асос».
Францияга қарши баҳсда Беллингемнинг ўзи ҳам гол урди. Букайо Сака хет-трик қайд этган учрашувда Деклан Райс ва Эзри Конса ҳам рақиб дарвозасини ишғол қилди. Англия шу тариқа илк марта жаҳон чемпионатининг бронза медалига эга чиқди.
Мухлисларга алоҳида миннатдорлик
Беллингем турнир давомида жамоани қўллаб-қувватлаган англиялик мухлисларга ҳам мурожаат қилди.
«Яна бир бор Англия терма жамоаси мухлисларига миннатдорчилик билдираман. Бу ёз кўп жиҳатдан эсда қоларли бўлди. Жуда ёқимли тажриба бўлди».
Англия финалга чиқа олмаган бўлса-да, Францияга қарши ўйинда яримфинал мағлубиятидан кейин руҳан тиклана олганини кўрсатди. Энди Тухель олдида бронза медалини бир марталик натижа эмас, янги босқичнинг бошланишига айлантириш вазифаси турибди.
ЖЧ–2026 финали қачон бошланади?
Тарихда илк бор 48 та миллий жамоа иштирок этган ЖЧ–2026 АҚШ, Канада ва Мексикада ўтказилди. Мусобақанинг ҳал қилувчи баҳсида Испания ва Аргентина чемпионлик учун тўқнашади.
Финал 19 июль куни Нью-Жерсидаги MetLife Stadium аренасида маҳаллий вақт билан соат 15:00 да бошланади. Бу Тошкент вақти билан 19 июлдан 20 июлга ўтар кечаси соат 00:00 га тўғри келади.
Англия учун мундиал бронза билан якунланди. Беллингемнинг сўзларидан эса жамоа бу натижани манзил эмас, кейинги катта қадам учун старт нуқтаси деб билаётгани англашилади.
…