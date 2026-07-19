Автооламдаги махфий совғалар: Журналистлар ва брендлар ўртасидаги нозик алоқалар

·27·Авто
Автооламдаги махфий совғалар: Журналистлар ва брендлар ўртасидаги нозик алоқалар

Автомобил саноатида янги моделларни синовдан ўтказиш ва уларни оммага тақдим этиш жараёни кўпчилик тасаввур қилганидан анча мураккаб ва баъзан мунозарали кечади. Авто-журналистика соҳасида брендлар томонидан тақдим этиладиган турли “совғалар” ва имтиёзлар масаласи узоқ вақтдан бери муҳокама қилинадиган, аммо очиқ айтилмайдиган мавзулардан бири бўлиб келмоқда. Бу нафақат этик қоидалар, балки холис тақризларнинг қанчалик ҳақиқатга яқинлиги ҳақидаги саволларни ҳам ўртага ташлайди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Аслида, профессионал автомобил журналисти учун янги моделни бир ҳафта давомида бепул ҳайдаб кўриш — бу ишнинг ажралмас қисмидир. Автомобилни тўлиқ тушуниш, унинг кундалик ҳаётдаги қулайлиги ва камчиликларини аниқлаш учун уни узоқроқ муддат синовдан ўтказиш зарур. Бироқ, соҳа вакилларининг таъкидлашича, брендлар томонидан кўрсатиладиган “ғамхўрлик” фақатгина машина бериш билан чекланиб қолмайди.

Саёҳатлар ва ҳашаматли меҳмондўстлик

Янги моделнинг жаҳон премераси одатда Испания ёки Италия каби қуёшли ўлкаларда ташкил этилади. Автоишлаб чиқарувчилар учун ўнлаб журналистларни бир жойга йиғиш, чекланган миқдордаги илк нусхаларни ҳар бир давлатга алоҳида жўнатишдан кўра арзонроқ ва қулайроқ тушади. Натижада, журналистлар бизнес-класс парвозлари, беш юлдузли меҳмонхоналар ва ҳашаматли кечки овқатлар билан кутиб олинади. Бу эса ўз-ўзидан ёзиладиган тақризнинг оҳангига таъсир қилиши мумкин деган хавотирларни уйғотади.

Бундан ташқари, баъзи брендлар ўзига хос эсдалик совғалари билан ҳам ҳайрон қолдиришга уринишади. Масалан, Bentley ўз асаларизоридан олинган асални, Volvo эса бренд рамзи туширилган сифатли адёлларни тақдим этиши мумкин. Бундай кичик эътиборлар бир қарашда оддий туюлса-да, улар журналист ва бренд ўртасида ҳиссий боғлиқликни шакллантиришга хизмат қилади.

Холислик ва профессионал этика

Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам сўнгги йилларда тест-драйвлар ва медиа-турлар маданияти шаклланиб бормоқда. Маҳаллий журналистлар ва блогерлар учун ҳам бундай тадбирлар янги технологиялар билан танишиш учун асосий майдон вазифасини ўтайди. Бироқ, халқаро тажриба шуни кўрсатадики, ҳақиқий профессионал ҳар қандай ҳашаматли меҳмондўстликка қарамай, автомобилнинг техник ҳолати ва камчиликларини очиқ ёзиши шарт.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, автооламдаги “бепул” имтиёзлар журналистиканинг бир қисмига айланиб бўлган. Муҳими, ўқувчи тақдим этилаётган маълумотнинг қанчалик холис эканлигини англай олишидир. Брендлар ўз имиджини яхшилашга уринса-да, якуний баҳони барибир бозор ва истеъмолчи беради.

АвтомобилЖурналистикаBentleyVolvoТест-Драйв
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lamborghini Диабло СВ: 12 цилиндрли афсона билан ҳар қандай об-ҳавода 20 минг километрLamborghini Диабло СВ: 12 цилиндрли афсона билан ҳар қандай об-ҳавода 20 минг километрБугун, 10:30Тезлик ва адреналин маскани: Санта Под Расевай ўзининг 60 йиллигини нишонламоқдаТезлик ва адреналин маскани: Санта Под Расевай ўзининг 60 йиллигини нишонламоқдаБугун, 08:26BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этдиBYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этдиКеча, 18:55Ferrari Лусе ва автомобил саноатидаги янги тенденция: Ҳашаматнинг қадри пасаймоқдами?Ferrari Лусе ва автомобил саноатидаги янги тенденция: Ҳашаматнинг қадри пасаймоқдами?Кеча, 18:26BMW компанияси орзудаги автомобилни танлаш учун ChatGPT плагинини ишга туширдиBMW компанияси орзудаги автомобилни танлаш учун ChatGPT плагинини ишга туширдиКеча, 16:52Hyundai заводларида тарихий норозилик: Ишчилар гуманоид роботларга қарши бош кўтардиHyundai заводларида тарихий норозилик: Ишчилар гуманоид роботларга қарши бош кўтардиКеча, 15:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси