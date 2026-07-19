Автооламдаги махфий совғалар: Журналистлар ва брендлар ўртасидаги нозик алоқалар
Автомобил саноатида янги моделларни синовдан ўтказиш ва уларни оммага тақдим этиш жараёни кўпчилик тасаввур қилганидан анча мураккаб ва баъзан мунозарали кечади. Авто-журналистика соҳасида брендлар томонидан тақдим этиладиган турли “совғалар” ва имтиёзлар масаласи узоқ вақтдан бери муҳокама қилинадиган, аммо очиқ айтилмайдиган мавзулардан бири бўлиб келмоқда. Бу нафақат этик қоидалар, балки холис тақризларнинг қанчалик ҳақиқатга яқинлиги ҳақидаги саволларни ҳам ўртага ташлайди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Аслида, профессионал автомобил журналисти учун янги моделни бир ҳафта давомида бепул ҳайдаб кўриш — бу ишнинг ажралмас қисмидир. Автомобилни тўлиқ тушуниш, унинг кундалик ҳаётдаги қулайлиги ва камчиликларини аниқлаш учун уни узоқроқ муддат синовдан ўтказиш зарур. Бироқ, соҳа вакилларининг таъкидлашича, брендлар томонидан кўрсатиладиган “ғамхўрлик” фақатгина машина бериш билан чекланиб қолмайди.
Саёҳатлар ва ҳашаматли меҳмондўстликЯнги моделнинг жаҳон премераси одатда Испания ёки Италия каби қуёшли ўлкаларда ташкил этилади. Автоишлаб чиқарувчилар учун ўнлаб журналистларни бир жойга йиғиш, чекланган миқдордаги илк нусхаларни ҳар бир давлатга алоҳида жўнатишдан кўра арзонроқ ва қулайроқ тушади. Натижада, журналистлар бизнес-класс парвозлари, беш юлдузли меҳмонхоналар ва ҳашаматли кечки овқатлар билан кутиб олинади. Бу эса ўз-ўзидан ёзиладиган тақризнинг оҳангига таъсир қилиши мумкин деган хавотирларни уйғотади.
Бундан ташқари, баъзи брендлар ўзига хос эсдалик совғалари билан ҳам ҳайрон қолдиришга уринишади. Масалан, Bentley ўз асаларизоридан олинган асални, Volvo эса бренд рамзи туширилган сифатли адёлларни тақдим этиши мумкин. Бундай кичик эътиборлар бир қарашда оддий туюлса-да, улар журналист ва бренд ўртасида ҳиссий боғлиқликни шакллантиришга хизмат қилади.
Холислик ва профессионал этикаЎзбекистон автомобил бозорида ҳам сўнгги йилларда тест-драйвлар ва медиа-турлар маданияти шаклланиб бормоқда. Маҳаллий журналистлар ва блогерлар учун ҳам бундай тадбирлар янги технологиялар билан танишиш учун асосий майдон вазифасини ўтайди. Бироқ, халқаро тажриба шуни кўрсатадики, ҳақиқий профессионал ҳар қандай ҳашаматли меҳмондўстликка қарамай, автомобилнинг техник ҳолати ва камчиликларини очиқ ёзиши шарт.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, автооламдаги “бепул” имтиёзлар журналистиканинг бир қисмига айланиб бўлган. Муҳими, ўқувчи тақдим этилаётган маълумотнинг қанчалик холис эканлигини англай олишидир. Брендлар ўз имиджини яхшилашга уринса-да, якуний баҳони барибир бозор ва истеъмолчи беради.
…