Гарри Кейн интервю бераётган вақтда полиция аралашишига тўғри келди

·45·Спорт
Гарри Кейн интервю бераётган вақтда полиция аралашишига тўғри келди

Англия терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятли иштироки якунида кутилмаган кўнгилсизлик юз берди. Майдондаги ғалабадан сўнг, жамоа сардори Гарри Кейн журналистларга интервю бераётган вақтда "микс-зона"да оммавий тартибсизлик келиб чиқди ва вазиятга полиция ходимлари аралашишига тўғри келди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маями шаҳридаги "Ҳард Рокк Стадиум" ўйингоҳида бўлиб ўтган учинчи ўрин учун баҳсда Англия терма жамоаси Францияни 6:4 ҳисобида мағлуб этди. Ушбу ғалаба "уч шерлар" учун ўз майдонидан ташқарида ўтказилган турнирлардаги энг яхши натижа сифатида тарихга кирди. Бироқ, ўйиндан кейинги қувончли лаҳзалар матбуот ҳудудидаги жанжал сабабли бироз хиралашди.

Goal.com нашри хабарига кўра, Гарри Кейн журналистларнинг саволларига жавоб бераётган бир пайтда, ОАВ вакиллари ўртасида ўзаро келишмовчилик юзага келган. Бир гуруҳ инглиз журналистлари маҳаллий мухбирнинг тасвирга олишига халақит бериб, уни жисмонан итариб юборгани айтилмоқда. Вазият кескинлашиб, жисмоний тўқнашувга айлангач, интервю жараёни тўхтаб қолган.

Полиция аралашуви ва тартибни тиклаш

Можаро кучайиб бораётгани сабабли, маҳаллий мухбир FIFA вакиллари ва стадионда навбатчилик қилаётган Маями полицияси ходимларидан ёрдам сўрашга мажбур бўлган. Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоларда полиция ходими оломон ичига кириб, тартибни бузган шахслардан бирини ҳудуддан олиб чиқиб кетаётгани акс этган. Фақат ҳуқуқ-тартибот органларининг аралашувидан сўнггина вазият барқарорлашган.

Атрофдаги шовқин-сурон ва тартибсизликларга қарамай, Гарри Кейн ўз интервюсини давом эттириб, жамоасининг эришган натижасидан фахрланишини таъкидлади. Сардорнинг сўзларига кўра, ушбу бронза медали сўнгги 60 йил ичидаги энг юқори кўрсаткич бўлиб, жамоанинг меҳнатларига муносиб мукофотдир.

"Мен жуда фахрланаман. Бу бизнинг сўнгги 60 йилдаги энг юқори натижамиз ва хорижий тупроқдаги энг яхши кўрсаткичимиздир. Турнирни медал билан якунлаш — барча қилган меҳнатларимиз учун муносиб тақдирланишдир", — дея таъкидлади Гарри Кейн.

Шунингдек, ҳужумчи терма жамоа бош мураббийи Томас Тухель ҳақидаги саволларга ҳам жавоб берди. Германиялик мутахассис сиёсатчилар ва жамоатчилик томонидан танқид қилинаётган бўлса-да, Кейн уни ҳимоя қилди. Сардорнинг фикрича, мураббий учун бу дебют турнир бўлгани сабабли, у олинган тажрибадан келажакда унумли фойдаланади. "Ўйинчилар нуқтаи назаридан қараганда, у ажойиб иш олиб борди. Бу унинг биринчи турнири эди ва у бундан кўп нарсани ўрганади", — деди Англия сардори.

Гарри КейнАнглияФранцияЖаҳон ЧемпионатиТомас Тухель
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Деклан Рисе Англия тарихида янги рекорд ўрнатди: Кейн ва Бекхам ортда қолдиДеклан Рисе Англия тарихида янги рекорд ўрнатди: Кейн ва Бекхам ортда қолдиБугун, 18:40Макгрегорнинг ўзбек спарринг шериги АҚШ визасини олдиМакгрегорнинг ўзбек спарринг шериги АҚШ визасини олдиБугун, 18:19Беллингем бронзадан сўнг Англиянинг кейинги мақсадини айтдиБеллингем бронзадан сўнг Англиянинг кейинги мақсадини айтдиБугун, 18:13Холлоуэй UFC’га шарт қўйди: навбатда ким бўлади?Холлоуэй UFC’га шарт қўйди: навбатда ким бўлади?Бугун, 18:11Неймар ўзига 17 миллион фунтлик суперяхта совға қилди: Бразилиялик юлдузнинг янги овунчоğиНеймар ўзига 17 миллион фунтлик суперяхта совға қилди: Бразилиялик юлдузнинг янги овунчоğиБугун, 17:58«Арсенал» яқин эди, аммо Рожерс трансферида кескин бурилиш юз берди...«Арсенал» яқин эди, аммо Рожерс трансферида кескин бурилиш юз берди...Бугун, 17:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди