Гарри Кейн интервю бераётган вақтда полиция аралашишига тўғри келди
Англия терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятли иштироки якунида кутилмаган кўнгилсизлик юз берди. Майдондаги ғалабадан сўнг, жамоа сардори Гарри Кейн журналистларга интервю бераётган вақтда "микс-зона"да оммавий тартибсизлик келиб чиқди ва вазиятга полиция ходимлари аралашишига тўғри келди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маями шаҳридаги "Ҳард Рокк Стадиум" ўйингоҳида бўлиб ўтган учинчи ўрин учун баҳсда Англия терма жамоаси Францияни 6:4 ҳисобида мағлуб этди. Ушбу ғалаба "уч шерлар" учун ўз майдонидан ташқарида ўтказилган турнирлардаги энг яхши натижа сифатида тарихга кирди. Бироқ, ўйиндан кейинги қувончли лаҳзалар матбуот ҳудудидаги жанжал сабабли бироз хиралашди.
Goal.com нашри хабарига кўра, Гарри Кейн журналистларнинг саволларига жавоб бераётган бир пайтда, ОАВ вакиллари ўртасида ўзаро келишмовчилик юзага келган. Бир гуруҳ инглиз журналистлари маҳаллий мухбирнинг тасвирга олишига халақит бериб, уни жисмонан итариб юборгани айтилмоқда. Вазият кескинлашиб, жисмоний тўқнашувга айлангач, интервю жараёни тўхтаб қолган.
Полиция аралашуви ва тартибни тиклашМожаро кучайиб бораётгани сабабли, маҳаллий мухбир FIFA вакиллари ва стадионда навбатчилик қилаётган Маями полицияси ходимларидан ёрдам сўрашга мажбур бўлган. Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоларда полиция ходими оломон ичига кириб, тартибни бузган шахслардан бирини ҳудуддан олиб чиқиб кетаётгани акс этган. Фақат ҳуқуқ-тартибот органларининг аралашувидан сўнггина вазият барқарорлашган.
Атрофдаги шовқин-сурон ва тартибсизликларга қарамай, Гарри Кейн ўз интервюсини давом эттириб, жамоасининг эришган натижасидан фахрланишини таъкидлади. Сардорнинг сўзларига кўра, ушбу бронза медали сўнгги 60 йил ичидаги энг юқори кўрсаткич бўлиб, жамоанинг меҳнатларига муносиб мукофотдир.
"Мен жуда фахрланаман. Бу бизнинг сўнгги 60 йилдаги энг юқори натижамиз ва хорижий тупроқдаги энг яхши кўрсаткичимиздир. Турнирни медал билан якунлаш — барча қилган меҳнатларимиз учун муносиб тақдирланишдир", — дея таъкидлади Гарри Кейн.
Шунингдек, ҳужумчи терма жамоа бош мураббийи Томас Тухель ҳақидаги саволларга ҳам жавоб берди. Германиялик мутахассис сиёсатчилар ва жамоатчилик томонидан танқид қилинаётган бўлса-да, Кейн уни ҳимоя қилди. Сардорнинг фикрича, мураббий учун бу дебют турнир бўлгани сабабли, у олинган тажрибадан келажакда унумли фойдаланади. "Ўйинчилар нуқтаи назаридан қараганда, у ажойиб иш олиб борди. Бу унинг биринчи турнири эди ва у бундан кўп нарсани ўрганади", — деди Англия сардори.
…