Макгрегорнинг ўзбек спарринг шериги АҚШ визасини олди

·1·Спорт
Макгрегорнинг ўзбек спарринг шериги АҚШ визасини олди

Ўзбекистонлик ММА жангчиси Баҳромжон Рўзиев фаолиятидаги муҳим тўсиқни енгиб ўтди. Спортчи АҚШ визасини қўлга киритди ва энди жангларини Американинг нуфузли LFA промоушенида ўтказиши кутилмоқда.

Бу қадам Рўзиев учун шунчаки хорижга сафар эмас. LFA майдонидаги муваффақият уни UFC сари олиб борувчи энг қисқа йўллардан бирига айланиши мумкин.

АҚШ визаси тасдиқланди

Баҳромжон Рўзиевнинг ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида унинг АҚШ визаси маъқуллангани маълум қилинди. Эълонда спортчининг навбатдаги жанги LFA доирасида ўтказилиши ҳам қайд этилган.

Аввалроқ Рўзиев LFA билан ҳамкорлик қилишдаги асосий мақсадлардан бири АҚШ визасини олиш ва Америкада жанг қилиш имконияти эканини айтганди. Унинг сўзларига кўра, промоушен унга олтита жангга мўлжалланган шартнома таклиф қилган.

Ҳозирча унинг LFA’даги дебют санаси, рақиби ва турнир рақами расман очиқланмаган.

Макгрегорнинг ўзбек спарринг шериги АҚШ визасини олди

LFA орқали UFC эшиги очилиши мумкин

Legacy Fighting Alliance — АҚШдаги таниқли ММА ташкилотларидан бири. Унда ўзини кўрсатган кўплаб жангчилар кейинчалик йирик промоушенлар эътиборига тушади.

Шу сабабли Рўзиевнинг Америкадаги ҳар бир жанги фақат навбатдаги статистик натижа эмас, балки фаолиятидаги ҳал қилувчи имтиҳон бўлади. Энди виза муаммоси ортда қолди — кейинги босқичда ҳамма гап октагонда.

Рўзиевнинг профессионал рекорди қандай?

Tapology маълумотларига кўра, Баҳромжон Рўзиев профессионал ММАда 9 та жанг ўтказган. Унинг ҳисобида 7 та ғалаба, битта мағлубият ва битта дуранг мавжуд. Сўнгги беллашуви 2026 йил 7 февралда Тошкентда ўтказилиб, кўпчилик қарори билан дуранг деб топилган.

Рўзиев ғалабаларининг аксариятини муддатидан олдин қўлга киритган: у зарбалар ва оғритиш усуллари орқали рақибларини тўхтатиш қобилияти билан ажралиб туради.

Макгрегор билан машғулот ўтказган

Ўзбекистонлик жангчи фаолияти давомида UFC’нинг собиқ икки вазн чемпиони Конор Макгрегорнинг машғулот лагерида спарринг шерик сифатида қатнашган. Бу тажриба унинг номи маҳаллий мухлислар орасида янада танилишига хизмат қилган.

Энди Рўзиев олдида анча катта имконият турибди. LFA’даги ишончли ғалабалар ўзбекистонлик спортчини UFC скаутлари радарига олиб кириши мумкин. Виза тайёр, шартнома бор — энди микрофон эмас, октагон гапиради.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беллингем бронзадан сўнг Англиянинг кейинги мақсадини айтдиБеллингем бронзадан сўнг Англиянинг кейинги мақсадини айтдиБугун, 18:13Холлоуэй UFC’га шарт қўйди: навбатда ким бўлади?Холлоуэй UFC’га шарт қўйди: навбатда ким бўлади?Бугун, 18:11Неймар ўзига 17 миллион фунтлик суперяхта совға қилди: Бразилиялик юлдузнинг янги овунчоğиНеймар ўзига 17 миллион фунтлик суперяхта совға қилди: Бразилиялик юлдузнинг янги овунчоğиБугун, 17:58«Арсенал» яқин эди, аммо Рожерс трансферида кескин бурилиш юз берди...«Арсенал» яқин эди, аммо Рожерс трансферида кескин бурилиш юз берди...Бугун, 17:00Ферран Торрес ПСЖга яқин: «Барселона» қарори ортида нима бор?Ферран Торрес ПСЖга яқин: «Барселона» қарори ортида нима бор?Бугун, 16:53Гарри Кейн Тоттенхемга қайтмайди: Англиялик ҳужумчи Бавария билан шартномани узайтирмоқдаГарри Кейн Тоттенхемга қайтмайди: Англиялик ҳужумчи Бавария билан шартномани узайтирмоқдаБугун, 16:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди