Макгрегорнинг ўзбек спарринг шериги АҚШ визасини олди
Ўзбекистонлик ММА жангчиси Баҳромжон Рўзиев фаолиятидаги муҳим тўсиқни енгиб ўтди. Спортчи АҚШ визасини қўлга киритди ва энди жангларини Американинг нуфузли LFA промоушенида ўтказиши кутилмоқда.
Бу қадам Рўзиев учун шунчаки хорижга сафар эмас. LFA майдонидаги муваффақият уни UFC сари олиб борувчи энг қисқа йўллардан бирига айланиши мумкин.
АҚШ визаси тасдиқланди
Баҳромжон Рўзиевнинг ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида унинг АҚШ визаси маъқуллангани маълум қилинди. Эълонда спортчининг навбатдаги жанги LFA доирасида ўтказилиши ҳам қайд этилган.
Аввалроқ Рўзиев LFA билан ҳамкорлик қилишдаги асосий мақсадлардан бири АҚШ визасини олиш ва Америкада жанг қилиш имконияти эканини айтганди. Унинг сўзларига кўра, промоушен унга олтита жангга мўлжалланган шартнома таклиф қилган.
Ҳозирча унинг LFA’даги дебют санаси, рақиби ва турнир рақами расман очиқланмаган.
LFA орқали UFC эшиги очилиши мумкин
Legacy Fighting Alliance — АҚШдаги таниқли ММА ташкилотларидан бири. Унда ўзини кўрсатган кўплаб жангчилар кейинчалик йирик промоушенлар эътиборига тушади.
Шу сабабли Рўзиевнинг Америкадаги ҳар бир жанги фақат навбатдаги статистик натижа эмас, балки фаолиятидаги ҳал қилувчи имтиҳон бўлади. Энди виза муаммоси ортда қолди — кейинги босқичда ҳамма гап октагонда.
Рўзиевнинг профессионал рекорди қандай?
Tapology маълумотларига кўра, Баҳромжон Рўзиев профессионал ММАда 9 та жанг ўтказган. Унинг ҳисобида 7 та ғалаба, битта мағлубият ва битта дуранг мавжуд. Сўнгги беллашуви 2026 йил 7 февралда Тошкентда ўтказилиб, кўпчилик қарори билан дуранг деб топилган.
Рўзиев ғалабаларининг аксариятини муддатидан олдин қўлга киритган: у зарбалар ва оғритиш усуллари орқали рақибларини тўхтатиш қобилияти билан ажралиб туради.
Макгрегор билан машғулот ўтказган
Ўзбекистонлик жангчи фаолияти давомида UFC’нинг собиқ икки вазн чемпиони Конор Макгрегорнинг машғулот лагерида спарринг шерик сифатида қатнашган. Бу тажриба унинг номи маҳаллий мухлислар орасида янада танилишига хизмат қилган.
Энди Рўзиев олдида анча катта имконият турибди. LFA’даги ишончли ғалабалар ўзбекистонлик спортчини UFC скаутлари радарига олиб кириши мумкин. Виза тайёр, шартнома бор — энди микрофон эмас, октагон гапиради.
…